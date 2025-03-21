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Darısı pazar gününe

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 21 Mart 2025

SON 5 maçtır Macarlar'a karşı istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Dün akşam da uzun bir süre kafa kafaya giden bir maç oynadık. Montella, ilk 45'i yine santraforsuz oynadı.
Ofansif anlamda düşüncesi Barış, Kerem ve Oğuz'u rakip savunmanın arkasına koşturmaktı.
Özellikle defanstan Abdülkerim'in paslarıyla istediğimiz pozisyonları bulduk ve harika bir golle öne geçtik. Sonrasında Macarlar'ın Szoboszlai ile geliştirdiği ataklar karşısında zorlandık. Özellikle Orkun sarı kart gördükten sonra hamlelerinde ürkek kaldı. Ve orta sahadaki sertliğimiz azaldı. Beraberlik golünün ardından ikinci yarıya Porto'da iyi bir sezon geçiren Deniz ile başladık. Klasik bir santrafor oynayınca oyunu rakip sahaya yığdık. Özellikle de savunma anlamında daha başarılı bir 45 dakika geçirdik.
Oğuz'un harika asisti hemen ardından da Kerem'in göğsüyle verdiği pas ve İrfan'ın golüyle maçı kopardık. Oğuz ilk resmi maçında 2 asistle göz doldururken Kerem de 1 gol, 1 asistle vazifesini fazlasıylal yapan oyunculardandı. Sonuçta bunlar, Dünya Kupası için test maçları...
Bu anlamda dün geceki testi başarıyla geçtiğimizi söyleyebilirim.
Darısı pazar gününe...

"Sonuçta bunlar, Dünya Kupası için test maçları... Bu anlamda dün geceki testi başarıyla geçtiğimizi söyleyebilirim."

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