İLKER YAĞCIOĞLU

Belçika'da olabilecek en iyi en iyi senaryo ile maça başladık. Rakibin hatasını Dzeko son derece güzel bir asiste çevirdi ve En-Nesyri de boş kaleye golünü attı. 7. dakikada olaylardan dolağı maç durunca birazcık maçın havasından uzaklaştık. Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından onlar daha etkili başladı... Özellikle bizim sağ kanadımızdan çok fazla atak geliştirdiler. Sonrasında İrfan Can'ın hatasından dolayı skor eşitlendi. Genelde çok sıkıntı yaşamadık. Belki baskı yedik ama çok net pozisyon vermedik.

Dün gece Jose Mourinho sisteminde ufak bir değişiklik yaptı.

Dzeko ve En Nesyri'yi çift forvet gibi oynatmadı. Dzeko en uçta;

En-Nesyri sağda, Tadic solda başladı. Bu sistemde En-Nesyri çok fazla geriyi gelmediği için bizim sağ kanadımız sıkıntı yaşadı.

Mourinho da bunu gördü ve sonra klasik 3-4- 1-2'ye döndü.

İkinci yarının başında baskı yedik. Topu ayağımızda hiç tutmadık ve kalemizde ikinci golü gördük. Akabinde üst üste kornerler kazandık ve sonrasında genç Yusuf Akçiçek ile golü bulduk ve rahatladık. Sonraki dakikalarda gol olmayınca Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı.

"Mourinho sağ kanadın sıkıntı yaşadığını gördü ve klasik 3-4-1-2'ye döndü. Genç Yusuf'un attığı golle maçta rahatladık."