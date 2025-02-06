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Zorlanmadan kazandı

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 6 Şubat 2025

KUPADAKİ ikinci randevuda Fenerbahçe kendini zorlamadan 3 puana ulaştı.
Oyunda kaldığı süre boyunca Talisca'nın neler yapabileceğini izledim.
Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim fark yaratacak bir oyuncu.
Daha topu ayağına alırken bile sahadaki diğer oyuncuların hepsinden farklı olduğunu gösterdi. Fizik olarak hazır değil ama Galatasaray derbisinde kadar hazır olur.
Derbide Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacaktır. Defansta Skriniar da belliki savunmanın lideri olacak. Hem çok motive, hem de takım arkadaşlarını sürekli uyarıp doğru pozisyon almalarını istiyor.
İyi bir transfer olduğu kesin. Uzun süredir oynamayan Cenk gol atmak için çabaladı. Biraz daha oyunda kalsa daha iyi olabilirdi.
Cengiz yine beklentilerin altında kalırken maçı ciddiye alan ve iyi oynayan oyunculardan biri de Mert Hakan'dı.
Dün gecenin tek sıkıntı veren tarafı 3 stoperin sakatlanması oldu.
Böyle bir olaya ilk kez şahit oluyorum.
En Nesyri girdikten sonra her zamanki gibi golünü atarak işini yaptı. Sezon başı hakkında 'acaba mı' denilen Faslı yıldız şimdi attığı gollerle cevabı en güzel şekilde veriyor. Fenerbahçe ikide iki yaparak kupada da iddialı olduğunu herkese gösterdi.

"Gecenin Fenerbahçe adına en sıkıntılı tarafı stoperlerin yaşadığı sakatlıklar oldu.
Böyle bir olaya ilk kez şahit oldum"

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