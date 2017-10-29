Yol Durumu
  1. Ah Beşiktaş ah!
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 29 Ekim 2017, Pazar

Negredo ile hayata dönüş

BEŞİKTAŞ ligde futbol olarak her geçen gün irtifa kaybetmeye devam ediyor. Avrupa'da rakiplerine kök söktüren Beşiktaş'ın Türkiye'de bilhassa Fenerbahçe maçından sonra o istekli futbolu, mücadelesi, takım oyunu kayboldu. Rakibi ile oynarken büyük üstünlük sağlayan Beşiktaş'tan artık eser yok. Talisca'ya bakıyorum, Porto maçından beri ayakta duracak hali yok. Kaptan Oğuzhan'a bakıyorum ilk 10 dakikada hareketliliği var, gol pasını da verdı ama sonra arasan bulamazsın.
Eskiden Beşiktaş'ın orta sahası rakiplere nefes aldırmazdı. Ama son günlerde gördük ki Beşiktaş'ın orta sahası yavaş yavaş çökmeye başlamış. Alanya karşısında bile hücumda ve gol yollarında fazla adamı olmayınca golü bulmakta zorluk çektiler.

DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARADI
Bu anlattıklarım madalyonun bir yüzü.
Ancak Şenol Güneş'in Talisca'nın yerine Negredo'yu alması, Oğuzhan'ın yerine Tolgay'ı alması oyana hareketlilek getirdi. Kanatlar da işlemeye başladı.
İşte Negredo da adeta Beşiktaş'ın imdadına yetişti, hem ilk golünü attı, hem de Beşiktaş'a da altın değerinde 3 puan kazandırdı. Bu galibiyet Monaco maçı için de büyük moral oldu.

MAÇIN EN İYİSİ NEGREDO
Kısa süre oynadı ama maçın golünü attı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TALISCA
Talisca kötü oyunana bir yenisini ekledi.
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