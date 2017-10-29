Negredo ile hayata dönüş
Eskiden Beşiktaş'ın orta sahası rakiplere nefes aldırmazdı. Ama son günlerde gördük ki Beşiktaş'ın orta sahası yavaş yavaş çökmeye başlamış. Alanya karşısında bile hücumda ve gol yollarında fazla adamı olmayınca golü bulmakta zorluk çektiler.
DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARADI
Bu anlattıklarım madalyonun bir yüzü.
Ancak Şenol Güneş'in Talisca'nın yerine Negredo'yu alması, Oğuzhan'ın yerine Tolgay'ı alması oyana hareketlilek getirdi. Kanatlar da işlemeye başladı.
İşte Negredo da adeta Beşiktaş'ın imdadına yetişti, hem ilk golünü attı, hem de Beşiktaş'a da altın değerinde 3 puan kazandırdı. Bu galibiyet Monaco maçı için de büyük moral oldu.
MAÇIN EN İYİSİ NEGREDO
Kısa süre oynadı ama maçın golünü attı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TALISCA
Talisca kötü oyunana bir yenisini ekledi.
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- Hayri Ülgen
- Negredo ile hayata dönüş
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