BEŞİKTAŞ, Başakşehir karşısında hem kötü bir futbol oynadı. Hem de büyük bir avantajı kaybetti.
Rakiplerin Fenerbahçe ve Galatasaray 2'şer puan kaybettiği haftada sen de Başakşehir'i yensen çok şey kazanacaktın. Ama beraberliği 90+2'de zar zor yakaladın. Ve şimdi çok şey kaybettin.
AVRUPA'DA BAŞKA
Görünen köy klavuz istemez. Beşiktaş Avrupa maçlarında belki iyi mücadele edip kazanıyor ama Türkiye Ligi'nde bu takımdan eser yok.
Bakıyorsun Talisca'ya Porto maçından sonra sahada var mı yok mu belli değil. Orta sahaya bakıyorsun Atiba'dan başka mücadele eden top kazanan yok.
LENS KİLO ALMIŞ!
Tolgay Arslan hala bu takımın oyuncusu olduğunun farkında değil. Lens'e bakıyorum nerede Fenerbahçe'deki oyunu.
Çok kilo almış.
Demek ki Babel orta sahada olunca Beşiktaş'a zenginlik katıyormuş. Bilhassa hücum hattına giderek hem forvete destek oluyor. Hem de gol atıyor. Ama dün sahada olmayınca Beşiktaş büyük sıkıntı yaşadı.
GÜNEŞ TOPARLAMALI
Başakşehir golü attıktan sonra Beşiktaş biraz taraftarıyla bütünleşince hemen beraberliği buldu. Yani o golü yemeyi mi bekliyordun.
Şenol Güneş bir an önce futbolcuları toparlamalı ve Beşiktaş'ın başarısı için ne gerekiyorsa onu uygulamalı. Yoksa atı alan Üsküdar'ı geçecek.
Beşiktaş Avrupa maçlarındaki konsantrasyonu mutlaka ligde de yakalamalı.
Benden söylemesi...
MAÇIN EN İYİSİ TOSİC
Golü atarak 1 puanı kurtaran isim oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ LENS
Fener'deki performansından çok uzak.
Ah Beşiktaş ah!
BEŞİKTAŞ, Başakşehir karşısında hem kötü bir futbol oynadı. Hem de büyük bir avantajı kaybetti.
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- Yazarlar
- Hayri Ülgen
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