Kandil’de ne var?
General Kandil'de terörist kalmadı demişti. Ben de hayretler içerisinde sordum. Olur mu öyle şey? Gerçekten bu söylediğinize kendiniz inanıyor musunuz diye. O adamın şahsi bir hezeyanı diye düşünmüştüm. Arada aklımı kurcalasa da göz ardı etmiştim.
Hatta unutmuştum bile denebilir.
Ama tekrar karşımıza geldi. Bu kez de CHP'nin grup başkan vekili "Kandil'de operasyona ne gerek var?
Kandil'de terörist yok" deyince bunun basit bir hezeyan değil ortak zeminden doğan bir kasıtlı bir söylem olduğunu düşünmeye başladım. Yoksa hangi doğru düzgün bir akıl, hangi aklı başında asker hangi siyasetçi böyle zırva bir laf eder?
Kandil bir bölgenin adı. İran-Irak sınırı üzerinde uzanan koca koca dağların toplamı. Irak devletinin kontrolü yok. İran devleti kendine bakan tarafını son zamanlarda kontrol altına aldı. Ama o vakte kadar İran tarafı da kontrol dışındaydı. PKK'lı teröristler cirit atıyordu.
Hep söylerim Kandil PKK'nın kalesidir. Her yeri terk etse kandili terk etmez. Kandil sonuna kadar savunacağı tek yerdir. Afrin'i savunur ama bırakabilir. Sincar önemli bir geçiş yoludur ama sadece yoldur. Kaleleri birbirine bağlar. Kaleler olmadıkça yolun bir anlamı yoktur.
Bu yüzden Sincar'ı da terk edilebilir.
PKK için en önemli iki bölgeden biridir Kandil. Diğeri de Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki bölgedir.
Bu bölge siyaseten önemli olduğu için sonuna kadar savunulur. Kandil ise askeri olarak en önemli bölge olduğu için sonuna kadar savunulur.
Hiçbir gelişme PKK'yı böyle korunaklı bir bölgeden çıkıp ovaya inmeye ikna etmez.
Maalesef bu Kandil meselesi bu zamana kadar Türkiye'de hakkıyla ele alınmadı. Üzerinde efsaneler üretildi ama hesap yapılmadı.
Kime sorsanız size Kandil'de bir temizliğin mümkün olmadığını söyler.
Çok yüksektir. Çok uzaktır. Çok geniştir. Doğru. Ama bunların hiçbiri temizlenemeyeceği anlamına gelmez.
Oturur yaparsınız hesabınızı yeterli sayıda birliklerle girer, temizlersiniz.
Sonra giriş ve çıkışları kontrol altına alıp en az bir yıl süreyle kuşatma altında tutarsınız ve Kandil sorunu çözülür. Ama her şeyden önce oturup bunu hesaplamanız gerek.
Maliyeti nedir? Zayiat ne kadar olabilir? Ne tür bir plan tercih edilmelidir? Ne tür birlikler girmelidir?
Kaç asker gerekir? Ne tür silah sistemleri kullanılır? Bunların hiçbirine cevap vermeden Kandil'e girilmez demek akıl alır şey değil. Maalesef bu lafları emekli Genelkurmay başkanları da etti. Niye etti? Hangi hesaba göre etti? Bilen yok.
Ama size bir şey söyleyeceğin.
İran Kandil'in kendine bakan tarafını kontrol altına aldı. Önce temizlik yaptı.
Sonra karakolları kurdu.
Evet İran kendi ülkesi içinde operasyon yapmanın rahatlığına sahipti. Ama gördüğünüz üzere Kuzey Irak'ta bizim de rahatça operasyon yapabileceğimiz şartlar siyaseten oluşabiliyor.
Bugün Türk ordusu Kandil'e çok yaklaştı. Ve bayrak Kandil'e dikilebilir.
Bugün mü olur bilmem ama bir an önce yapılması gerekir. Zira Kandil boş değil.
Ama maalesef ülkedeki muhalefet Erdoğan kaybetsin de Türkiye'ye ne olursa olsun gözüyle baktığı için Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin bir zafer kazanmasını istemiyor. Zeytindalı esnasında CHP Genel Başkanı Türk ordusu şehir merkezine girmesin dedi.
Olur şey değil.
Başka bir ülkede olsa bu lafı eden kimse bir daha siyaset yapamaz. Ama maalesef Kılıçdaroğlu ve ekibi hem CHP'nin başında kalabiliyor hem de benzer tavırlarını sürdürmekte bir sorun görmüyor.
Belki bunun için şimdilik bir bedel ödemediklerini düşünüyor olabilirler ancak Türkiye'nin terörle mücadelesini küçümsemek ve onu engelleyici laflar etmek muhakkak tarihe geçecektir.
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- Hasan Basri Yalçın
- Kandil’de ne var?
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