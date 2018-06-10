Münbiç temizliği
Zira Münbiç PKK yayılmacılığının en uç karakolu. Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması sonrasında bunu fırsata çeviren PKK hemen türbenin önünden geçen M4 karayolunu kullanarak ellerini kollarını sallayarak Münbiç'e geçmişti. Fırat Kalkanı Operasyonu yapılana kadar da ilerlemeyi sürdürdü.
Sözde kantonları birleştirmek için çok kısa bir mesafe kalmıştı. Türkiye devreye girdiği günden bu yana geri çekilen PKK için Fırat'ın doğusundaki son toprak parçası Münbiç. Bu anlaşmanın gerekleri yerine getirildiğinde PKK/PYD sadece Fırat'la Dicle arasında bir bölgeye hapsolacak.
Burada akla birkaç soru geliyor. Bu anlaşma Türkiye'nin tercih edeceği bir anlaşma mıdır? Eğer öyleyse bile uygulanma şansı bulacak mıdır?
Amerikalı yetkililerin sözlerine bakarsanız, uygulanacağını düşünebilirsiniz. Ama bunca süre zarfında biz Amerikalıların sözlerine güvenemeyeceğimizi öğrendik.
Gerçekten bu sefer de bizi aldatmayı deniyor olabilirler. Üç dört aylık bir süre öngörülüyor. Bu süre içinde PYD çekilecek ve kontrol bölgesi kurulacak. Doğaldır. Bu tür operasyonlar bu kadar zaman alabilir.
Tabii ki PKK/PYD de bu süreyi kendi lehine dönüştürmek de isteyecektir.
Ama öyle ya da böyle elimizde bir uzlaşı var. Takvim belli. Şimdi onun takipçisi olmak gibi bir görevimiz var. Eğer gerçekten bir oyalama söz konusuysa onun için de alternatif planlar devreye sokulabilir.
Mesela Türkiye'nin uzun süredir Süleyman Şah Türbesini geri taşımaya dair planlar yaptığını biliyoruz. O zaman Münbiç doğudan kuşatmaya alınabilir.
Zaten Amerikalılar da bu durumun farkında. Ve mesele o noktaya gelmeden halletmek istiyorlar. Zira artık kantonların birleştirilemeyeceği ortada. Münbiç konusunda ısrarcı olmak başka alanlarda kayba neden olabilir. O nedenle Amerika böyle bir anlaşmaya razı olmak zorunda kalıyor. Ve eğer mesele gerçekten bir anlaşma yoluyla çözülecek olursa bu savaşarak almaktan daha iyidir.
Ama bu haliyle bu anlaşma işimize yarar mı diye sorabilirsiniz. Yani Amerika ve Türkiye'nin beraber kontrol edeceği bir Münbiç rahatsız edici gelebilir. Benim de birinci tercihim bu değil. Ben de Türkiye'nin daha fazla zorladığı zaman Münbiç'de daha mutlak bir sonuç elde edebileceğini düşünüyorum. Ama belki de bizim göremediğimiz bazı saha gerçekleri olabilir. Bu nedenle bir ortak çözüm bulma fikri şimdilik tercih ediliyordur. Öte taraftan meseleye çöyle bakmakta fayda var.
Bizi asıl ilgilendiren PKK'nın çıkartılması. Bu anlaşma onu sağlıyor. Amerikalıların bulunması can sıkıcı ama çözülemeyecek bir mesele değil.
Münbiç Arap yoğunluklu bir bölge. PKK çıktığı günden itibaren yavaş yavaş Türkiye'nin kontrolü altında bir bölgeye dönüşecektir. Bu anlamda Amerika'nın etkinliğinin sınırlı olabileceğini düşünüyorum. Zira uzun vadede Amerika buraya olan ilgisini kaybedebilir. Böylece bölge yavaş yavaş daha doğrudan bir Türkiye kontrolüne girebilir.
Özellikle çok uzun bir cephede savaş verdiğimiz düşünülecek olursa bazı bölgelerde savaşmadan sonuç almayı terci edebiliriz. En azından şimdilik.
Ama uzun vadede Münbiç'i tamamen kontrol altına almak ve oradan Süleyman Şah Türbesi yoluyla Fırat'ın doğusuna adım atmak için hazırlık yapmak gerekecek.
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- Hasan Basri Yalçın
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