GENÇLİĞİMİZDE halk derdik özgürlük adalet derdik bedeli neyse öderdik. Paranın derdinde değildik. Edirne'den kuş uçururduk Ardahan'a giderdi, biz de peşinden giderdik.

Şimdi her türlü ahlaksızlığın temsilcisi olanlar oturdukları yerden ahlak bekçisi kesiliyor.

Gittikçe saldırganlaşan cehalet her taşın altından çıkıyor.

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Şehvetle ün kazanan pespaye kadınlar sosyal medyada öne çıkıyor.

Paranın kokusunu alınca çakalları sollayanlar utanmadan aşık olmaktan bahsediyor. Oysa her gecenin sabahında çantalarının içinden binlerce dolar ve euro çıkıyor.

Onurlu kadınlar çaresizlikten semt pazarına bile çıkamıyor.

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Ne garip bir dünyadır ki aynı mesleğe sahip olduğumuz insanların içinden milyonlarca dolarlık servete sahip olanlar bile çıkıyor.

Bizlerin bisiklete binerken "sele" dediğimize onlar lüks otomobillerinde "taht" diyorlar.

Bizler bahtımıza yanmayı çoktan bıraktık, hakkımızı aradığımız zaman yasalar bile bizlere karşı çıkıyor.

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Gönül kırıntılarıyla geçinmeye çalışan ve kirada oturan müzik emekçilerinin kazanılmış dosyaları 7-8 yıldır İstinaf Mahkemelerinde bekletiliyor. Üstelik emsal kararlar var.

Tanıdığım hakimlere soruyorum, "bir dosyanın bu kadar zaman bekletilmesi mümkün değil" diyorlar.

"Demek ki" diyorum "mümkünmüş!" Yarayı deşmekle hukukun yanlışlarıyla ödeşmek aynı yola çıkmıyor.

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Her şey birbirinin içinden geçerken reklamlarda her tarafından kir akan ünlüler karşımıza çıkıyor. Kir oranı ne kadar yüksekse hayran kitleleri o kadar büyük.

O yüzden iç çamaşırıyla sahneye çıkan kadınlara "sanatçı" denilen bir ülkede 40 yıldır Şenay Yüzbaşıoğlu gibi biri çıkmıyor.

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Memleket isterim, zenginler acıkınca yoksulların ömrünü yemesin.

Memleket isterim, her türlü çakallığı yapıp arabasına çakar taktıranlar "sen benim kim olduğumu biliyor musun?" demesin.

Analar ağlamasın, hukuk ne zengin tanısın ne etiket!

Memleket isterim yasaları adaletli insanları merhametli memleket!

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Haram zenginleriyle ve arkası sağlam kabadayılarla hiçbir şekilde eşit olmadığımız gerçeği her yerde önüme çıkıyorsa daha çok beklerim.

Hayalimdeki memleketi!

MUTLULUK TAKVİMİ

Beğenmediğini başkasına yakıştırma.

Çiğnediğin sakızı yere atma.

Klasikleri oku.



Bu gece hasretini

İçime çekmek için

Çıktım boş sokaklara



Ruhum işgal altında

Uykum da yok tadım da

Gitsem ben nerelere



Silin bütün hesapları

Silin bitirin bu gece

Bendeki hasreti

Silemezsiniz



Şarkılar yere batsın

Kanatırsa kanatsın

Hepiniz bir olsanız

Onu veremezsiniz

Hakkı YALÇIN



Alçalmak ancak denizlerdeki dalgalara aşık olan martılara yakışır.



Nazlı Savranbaşı

TRT'de 2024 Paris Olimpiyatları'nı izlerken en çok ilgimi çeken isim; jimnastik yorumcusu Nazlı Savranbaşı.

Yorumları, teşhisleri o kadar net ve açıklayıcı ki içinde zerre kadar abartı ve popülist bir yaklaşım yok. Bildiklerini bir film sahnesinin karelerini aktarır gibi yansıtıyor.

"Keşke" dedim, futbolun içinde böylesine sade ama böylesine görkemli bir ifade gücüyle yorum yapabilen birileri olsaydı." "Keşke" dedim, "ekranlarda siyaset adı altında çok konuşup hiçbir şey anlatmayan insanlar Nazlı Savranbaşı gibi olabilseydi." Eminim o zaman saygı duymamız gereken çok fazla yorumcu bulabilirdik.

O yüzden sıradan olmayan özel bir jimnastikçiye ve yorumcuya teşekkür etmek istedim.