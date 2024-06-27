ÜÇ gün önce sohbet ettiğim bir arkadaşım, "kendimi halsiz hissediyorum" deyip doktora gidiyor da üç gün sonra hayata gözlerini yumuyorsa, hayatın pamuk ipliği kopmaya müsait demektir.

İnsani düşüncelerini gözlerinde ve yüreğinde biriktiren, para değil insan biriktiren güzel bir insanı kaybettim.

Harika bir eş, muhteşem bir baba ve etrafındaki insanlara elini uzatmaktan vazgeçmeyen özel bir insanı.

***

Ne zaman iyi bir insanı kaybetsem, kötülerin bu dünyadaki varlığını sorgulamadan edemiyorum. Elbette hepimiz ölmek için yaşıyoruz ama kötülükleri gözlerinden fışkıran, ağızları kan kokan adamların domuz gibi yaşadığı bir dünyada "neden hep güzel insanlar erken sobeleniyor?" diye soruyorum.

Sorumun cevabı; "kötü insanlar başkalarının kanını emerek beslenirken, iyi insanlar başkalarına hayat vermek adına kendi ömürlerinden de verdikleri için kadere yeniliyorlar!"

***

Hayat başladığın beşiğe geri dönmektir ya böyle zamanlarda güç doğuruyoruz acizliğimizden. El basmayı biliyoruz kanayan yerlerimize.

İyi insanların ölümüyle duyduğumuz acıyı, onları tanımış olmaktaki gururla ödeştiriyoruz.

***

Geçen yıllar içinde kaybına üzüldüğüm insanlar da çok. Muhteşem yeteneğine karşılık emeklerinin hakkını alamadan hayatını kaybeden şair Küçük İskender'e hala içim yanıyor.

Kalemse kalemdi yürekse yürek hem de sapına kadar.

Nicelerinin edebiyat dünyasında nasıl cilalandığını bilenlerdeniz! Nice sistematik şöhretin onlarca kitabını Küçük İskender'in kitaplarının bir sayfasına değişmem.

***

Hayatın üstüne gül koklamaktır ölüm, finiş çizgisine az kaldı. Her şeyimizi paylaşacağımız eski dostlar da azaldı.

Bizim gibiler sevdiği ölülere yetişmek için koşuyor!

Biliyoruz ki ne kadar yüz yüze baksak da gün gelecek yaşamamıza izin vermeyecek hayat. Ayakta ölmek isterim ama hayat ki bitkiseldir bazen!

Dostlarıma vasiyetim.

"Fişimi çekmeyi unutmayın!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Gerçek sanata değer ver.

Çadırlı tatil keyfinin planını yap.

Geniş boyunlu tişört giy.



Herkes kendinden mesul

Herkes kendine mekan

İnsanın gözlerinde

Camekandır aynalar



Bir köşede kalırsa

Tozu dumana katar

Bizi bizden alır da

Bize satar aynalar



Asla sırtını dönmez

Saatlerce başında

Bizi tutar aynalar

Parmağında oynatır

Öyle bir devleşir ki

Bizi yutar aynalar

Hakkı YALÇIN



Haksız hukuka seyirci kalmayan hukuka gerçek hukuk denir.



Taner Demiralp

Taner Demiralp müzik dünyasının en kaliteli müzik şeflerinden biri. Yurt içinde olduğu kadar yurtdışında da görkemli işlere imza atmış özel bir isim. 2023 yılında UNESCO'nun ilan ettiği Aşık Veysel Yılı için "100 Mızraplı Aşık" ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına mahsuben ATATÜRKÜLER konserlerinin tekrarlarına imza attı.

Bildim bileli gerçek sanatın izinde yürüyor. Amatör insanlarla profesyonelliğe parmak ısırtan gösterilerin ustası oluyor. En zor şartlarda bile sadece sanata tutunuyor.

Taner Demiralp, Büyükçekmece 2024 sezonu için Sentezfoni Modern Folk Topluluğu'nu da kurdu. 100 kişinin üzerindeki amatör ruhlu insanla profesyonelliğin doruğuna çıkan bu ustanın "Bozkırın Senfonisi" projesi önümüzdeki aylarda İstanbul'da izleyicilerle buluşacak.

"Yolumuz sevgi, saygı, barış ve insanlık yolu" diyen bu usta şefin sanat yolculuğunda yanında olmaktan gurur duyarım.

O benim arkadaşım. Hayata kendi biçtiği yerden tutunup, toplumsal sanata kök salan gerçek sanatçı arkadaşım. Popüler değil saygın arkadaşım.