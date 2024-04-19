İNSANLARIN ceketini iliklemesini gerektiren mesleklerde özne para değildi. Hele görgüsüzlüğün ve soytarılığın simgesi hiç değildi.

Kalemlerin teknolojik klavyeye yenildiği yıllar gazeteciliğin dil değiştirdiği yıllardır. Güçlüye sırnaşmanın ve çıkarcılığın ağır bastığı kefeler para edince bir meslek elden gitti. "Hiçbir şey" olmaması gerekenlerin "her şey" olduğu bir futbol medyası üretildi.

Onurlu gazetecilerin ekmeğiyle oynayıp yağcılara prim verenleri gördük.

Kışkırtıcılığın getirisiyle beslenenlerin, toplumu ayrıştırmaya seslendiğini de hep birlikte görüyoruz.

***

Şimdi her köyün kavalcıları her ekranın fareleri var. Mamaları önüne konan kediler kuyruklarına takılan iki renkli kurdelelerle oynaşırken meydan boş, fareler paradan ve şöhretten sarhoş. Kavalcılar da istek parça çalıyor, emek çalıyor. Sosyal medyada yemlenen biri olmak meslekte gurur sayılıyor artık.

***

Futbolda medyanın derin devleti yıllar önce oluşturuldu. Gazetecilik mesleğinin gerçek emekçilere hakaret eden ağalara imparatorlara kulluk etmesi ayıplanmadı bile.

Aralarında baronlar ürettiler.

Sonradan peydahlanan soytarıları ekranlarda "büyük gazeteci" apoletiyle pazarladılar. Haksızlığa arka çıkmanın da birilerine sövmenin de getirisi büyük oldu.

Onurlu gazetecilerin ekmeğiyle oynayıp yağcılara prim verilen bir düzende, gerçeklerin tarafını tutanlarla yöneticilerin defterini tutanlar arasındaki fark günümüz gazeteciliğinin resmi belgesidir.

***

O ağalara baronlara sorun bakalım. "Hayatınızda bir kez olsun haksızlığın hukuksuzluğun sembolü olan kabadayılara tek satır yazabildiniz mi? Ağzınızdan kaç kez onurlu cümle çıktı?

Para içinde yüzmekten başka bir şeyi göze alabildiniz mi?" Hala gözleri doymadı ki, onların verecekleri cevapları duyalım.

***

Mesleğimin içindeki gerçek emekçilerin milyon dolarlık etiketli gazetecilere, sistemin kaymağını yiyen baronlara nasıl yem edildiğini bilenlerdenim.

Gerçek gazeteciler kıt kanaat yaşıyorken birileri milyon dolarlarıyla züppelik taslıyorsa, birileri paranın kokusunu alınca "hortluyorsa" orada gazetecilik ve dürüstlük arasındaki "ortak paydadan" söz edilemez.

Nelerden söz edilir? Pahalı şaraplardan lüks hayattan kara paradan!

***

Hey gidi yıllar hey! Eskiden olsa "bu mesleği bu ülkede kaybettik bu ülkede kazanacağız" derdim.

Ama şimdi sözüm belli.

"Eğer bu onurlu meslek bir daha eski itibarını görürse namerdim!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Hayvan sevgin süsten ibaret olmasın.

Reklamlara özenme.

Diş fırçanı yenile.

Yediğin kazığın farkına var.



Seviyorum dediğim

Kimseyi unutmadım

Hala saklıyorum

Emanetlerini



Onlar beni öldürdüyse

Canları sağolsun

Kitaplar da yazmaz zaten

Sevda şehitlerini



Ne zaman aklıma gelseler

İçimde buruk bir sevinç

Hepsini saygıyla anarım

Biri hariç



Herkesin hayatında

Sırtına hançer saplayan

Biri vardır mutlaka

Hakkı YALÇIN



Ey hayat! Bizi müsait bir yerde bırak, seninle dost kalamıyoruz!



Engerek!

Hayat bazı insanlar için kağıttan gemileri yakarak gider, bazılarına sular seller gibi akarak!

Para aynı topraklarda yasalardan bile ayrı kılar insanı, parasız olanlar için ölümü cana yakın kılar.

Parayı emek dışı kazanmanın adı tokatlamaktır! İşini bilenler için her yıl servetini üçe beşe katlamaktır Helal para elbette gerektir ama kirli para kendinden daha kirli olanlara verir adresi ve gerçek bir engerektir.