GENÇLERLE sohbet etmeyi seviyorum ama onlardaki karamsarlığı görünce içim burkuluyor. Çoğunun yaraları açıkta.

Sabah kalktıklarında bulamadıkları umudu yitirmemiş olsalar da şüphe ve endişeleri başrolde.

Kendilerindeki yeteneği önceden keşfetmenin gururu onlarda mevcut ama o yeteneği harekete geçirecek sistem işlemeyince çaresizlikleri dışa vuruyor.

***

Çocukluk hikayesine kahraman olmayı hayal ederken o hikayede işçi bile olamadığını söyleyenler çok. Yine de haksız bahtiyarlığa karşılık, onurlu bir hayatın içinde genç yaşta ihtiyar olmayı tercih edenler de çok.

Parayı nereden kazandıkları belli olmayan milyon dolarlık züppelerin çekim alanında olmadıklarını gördüğüm zaman seviniyorum.

Onlar yarınların ışığı.

***

O çocukların ailelerini düşünüyorum, verilen emekleri. O emeklerin karşılığını alabilmek için hem cebinden hem ömründen veren fedakar anneleri ve babaları.

Alkol ve uyuşturucu, kötü insan bolluğu derken, bazılarının yarınlarına saklanan tuzakları düşünmeden edemiyorum.

Üstelik o tuzaklar gittikçe yakınlaşırken!

***

Zaman onları bir yerlere savuracak.

Belki hayallerinin seyrini değiştirecek acı gerçeklerle yüz yüze gelecekler.

Kendilerini savunma yasalarının, kabadayıların korunduğu yasaların yanında hükümsüz olduklarını zaten biliyorlar. Belki de hayatlarını başkaları için harcayacak kadar bonkör olacaklar.

Bu nankör dünyada!

***

Kim bilir ne sihirbazlar da çıkacak aralarından. Topluma yön verecek önemli isimleri olacak bazılarının. Bazıları da sevdikleri işi yapmanın dışında mutluluk aramayacak.

Biliyorum ki bizim gençliğimizdeki kadar masum değil bu dünya.

***

Aşkın ortadan kaldırıldığı teknoloji dünyasında nostalji herkesin ilgi alanı değil. Yok etmek için yaşayanların çok olduğu bir dünyada, yaşamanın ne kadar zor olduğunu ilerleyen yaşlarında daha iyi öğrenecekler belki. Yapay zekanın onlara oynayacağı oyunlar fark edilmiyor ama içlerinde fark edenler de çok.

***

Onlarla sohbet ederken her birinin geleceğe ışık tutmasını diliyorum.

Ailelerinden mayalanan terbiyeyi emanet kabul ettiklerini düşünüyorum.

Her birini sisli gözlerle uğurlarken bir avuç umut bırakıyorum. Onların gözlerinde gençliğimi gördüğüm için belki!

Başkalarının gençlik dedikleri benim hayat kavgamdı çünkü!

MUTLULUK TAKVİMİ

Bayat ekmekten tatlı yap.

Zenginlikle başarıyı karıştırma.

Yoksul insana elini uzat.

Türkan Şoray filmi izle.



Gidişin veda değil

Sanki kara sevdaydı

Hasretin kitabı yok

Sitemlerim sanaydı



Kalbimde çığlıklarım

Dinmedi hala acım

Unutamadım seni

Yine sana muhtacım



Hala ateşin yanar

Sevdalı yüreğimde

Zaten suç sende değil

Kör olası gözlerimde



Bir yürek kaldı bende

Hala seni düşünen

Bir yürek kaldı bende

Yalnızlıktan üşüyen

Hakkı YALÇIN



Birçok yerde pideler belirlenen gramajla satılıyorsa iki bileğimi keserim.



Ne yazık ki!

Gerçek hikayeden uyarlanmış masalıyla lüks mekanların sergilendiği televizyon dizilerini yoksul insanlar da izler ama o dizilerde kendi acı gerçeklerini bulamaz.

Ne gariptir ki gazetelerdeki siyah çerçeveli zengin ölümlerin ilanları yoksul insanların ilgisini çeker de yoksulların ölümleri zenginlerin göz hizasında bile yer bulamaz.

Yoksul olmak insanı değersiz yapmaz ama ahlaksız bir zengini değerli yapan ve yalanlarla süsleyen sistemden korkulur.

O yüzden yoksullarla zenginler yasalar önünde bile eşit değildir!