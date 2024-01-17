çiçek satan kadınlar böyle ayaz havalarda ne yapar? Ne yer ne içerler?Evim dedikleri küçücük odalarda yapma çiçeklerle mi zaman harcarlar?Olmayan paralarını harcamak yerine!

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Duvardaki saat bile yaşlanmıştır.Sokaktaki müşterilerin yerinde yeller eserken, evin içinde kulaklarına ilahi sesler mırıldanmaktadır belki, dışarıdaki rüzgarını sesini bastırırken!"Umut her zaman vardır!"

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Hayat garibanları kıstırır!Hayat birilerine para bastırır!Hayat çiçekçi kadınlara çelme takar, sırtlanlara tilkilere rozet takar!

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O çiçekçi kadınlar camlara yaslanıp giden ömrünü seyrederken, "daha ne yaşadık" ki derler, sadece yaşlanırlar.Tek kişilik oyundur ölüm.Tek sahne tek perde!Milyon dolarları nasıl kazandıkları belli olmayan USA patentli züppelerden hesap sormak sadece mahşerde!Garibanların etrafını düşman ordusu gibi saranların bilmesi gereken; "bu dünyadan başka bir dünya da var!" Hiç ölmeyeceklerini düşündükleri yerde!

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Çiçekçi kadınların kırış kırıştır elleri, yağmaya talana asla bulaşmamıştır.Aynalarda solgun suretleri.Ne tavuğu tanırlar ne etleri!Yine de merhametlerinden zerre kadar eksilme olmaz, kendilerinden kötü durumda olanların kapılarını çalarlar.

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Onların hayalleri bile dövülür.Dolandırıcılar, fenomenler her kirli taşın altından çıkanlar medyada övülür.İnsanlık adına zarfı açık ihbar mektupları göndeririz bizlere de sövülür!Nasılsa kötülerin arkası sağlamdır.Hileli terazilerde bile kötülüklerin ağır bastığı kefeler para ediyordur artık!Kullandıkları cümlelerde bile ağzı kan kokanların iyilikle ve güzellikle işi yokken çiçeklerden bahsetmenin anlamı yok sayılır.

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Bu yazıyı çiçekçi kadınların nezdinde bütün çaresiz insanlar için yazdım.

Böyle yazıları demode sayanlar varsa onlar paralarını saysınlar, kötü insanların koltuk altındaki kılları tıraşlasınlar.

Ya da ünlü dolandırıcıların yumurta topuklu ayakkabılarını cilalasınlar!

MUTLULUK TAKVİMİ

Avcılara karşı sesini yükselt.

Talih oyunlarına yem olma.

Kimseyi yolda bırakma.

Satranç öğren.



Hayat ne garip şeydir

Birini seversiniz

Aşk, aşk olarak kalmaz

Sırtınızda bir hançer

İhanet baki kalır



İnanmak yenilgidir

Güvenmek yanılgıdır

Yüreğiniz ömür boyu

Nefrete sadık kalır



Hayat ne garip şeydir

Bir zamanlar ayağına

Güller saçtığınız insan

Şimdi gözlerinizde

Bir tarlanın ortasında

Korkuluk gibi kalır

Hakkı YALÇIN



Denize düşen yılana sarılıyorsa su yılanlarının havasından geçilmiyordur!



10 yıl önce!

Aşağıdaki satırları İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle 10 yıl önce yazmışım da hiçbir şey değişmemiş.

"Filistin'e suskun kalanlar bilmelidir ki, vahşetin lokmaları boğazlarında kalacak.

Gazze'deki çocuklar ağlarken gülenler bilmelidir ki, bu zalim hayat bir gün onlara da paylarını dağıtacak.

İsrail'in öldürdüğü insanları bile saymayanlar sadece parayı sayarken, kir bağlamış yürekler de bir gün kendilerini kör kuyularda bulacak. Mutlaka!"