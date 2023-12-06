moda yapay zeka. Yeni bir elementin keşfinden daha değerli ama insanlığa hizmet için değil aslında saldırı için üretildiğini zamanla herkes görecek.Çünkü yapay zeka sadakat gerektirmez, hırsızlık potansiyelini genişletir. Vahşi tüketim mekanizmasına hızlı biçimde uyum sağlar.Hele sosyal medya gibi yozlaşmayı yayan zehirli bir ortağı mevcutken!

***

Sosyal medya dedikodu fırını. "Aaa yapay zeka Ronaldo'yu bile Türkçe konuşturmuş, harika bir şey!" Seslerin karbon kopya hali yapay zekanın yaratıcılığı değil hırsızlığın delili.

Çünkü bu kopyalanan sesler yarın hepimiz için kullanılacak. Belki suç işlerken belki insanları dolandırırken.

En ahlaksız söylemlerin sahibi sayılırken ödenecek bedeller sıradan olmayacak.

Ne yani insanda olmayan dilin kemiği yapay zekada mı olacak!

Başı belaya giren anlayacak meselenin ne kadar korkunç olduğunu!

Unutulmasın ki yapay zekayı tehlikeli hale getiren canlının adı da insan.

Elbirliğiyle onu daha da güçlendirecek olanlar da insanın kötü olanları.

***

Yapay zekanın doğumunda "yalancı" oldu keşfedildi ama üretime devam edildi.

Bu dünyada getirisi bol olan gerçeğin adıdır yalan!

Yapay zekanın müzik dünyasındaki açılışını gördük. Ünlü isimlerin şarkılarını birbirleriyle takas ederek, izinsiz biçimde sesler ve eserler kullanılmış.

Dinleyene ilginç geliyor da değirmenin suyu bu kadar kolay mı taşınacak?

Uğruna savaştığımız değerleri, yıllarca verdiğimiz emekleri haysiyetsiz bir zekanın emrine amade edeceğiz öyle mi?

***

Önceki gün bir arkadaşım sordu.

"Yapay zekanın piyango biletlerinin çekilişine müdahil olma ihtimali var mıdır?" "Bu kadar tehlike arasında aklına takılan bu mu?" dedim, cevabımı verdim.

"İnsanların yılbaşı geceleri umutla bekledikleri talih kuşları yapay zekadan çok önce vuruldu ama yapay zeka da bundan nasibini alır merak etme!" Karşı soru; "peki ne yapacağım?" "Böyle bir oyuna katılmayacaksın!" "En iyisi ben kedime mama alayım" dedi ve usulca yanımdan uzaklaştı.

***

Kendi zekasına güvenmeyenlerin gurur aracıdır yapay zeka ve dünyanın başına da beladır sonuna da.

Doğal zekanın askerleri siperlerinden çıkmadıkça, yapay zeka bütün dünyayı dolandırmaya ve kendi mahşerini yaratmaya devam edecektir.

***

Dipnot: Yapay zeka yılbaşı gecesi Noel Baba kılığında kapınızı çalarsa bilin ki sizlere harika hediyeler getirecektir!

Peki sonra? Sonrası uzun hikaye.

Sonrası inleyen nağmeler!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kalabalıkta maske kullan.

Yılbaşı için tebrik kartları hazırla.

Hazırda yara bandı bulundur.

Kaşkol kullan.





Beni seven kadınlar

Şu üç günlük dünyada

Bir masal yaşattılar



Bir midye kabuğunda

Saklandık geceleri

Camın gözünde buğu

Silmedim izlerini



Açıldık denizlere

Yelkenimi diktiler

Sonra bir fırtınada

Kaybolup da gittiler



Ama biri vardı ki

O hançeri sırtıma

Nasıl saplayıp gitti

Onu hiç affetmedim

Hakkı YALÇIN



Avcıların tüfeklerinden kuşları bile kurtaramadık ya bizlere yazıklar olsun!



Üç günlük bir şey!

Sosyal medyanın şöhretli kadınları

en çok yağmurlu havaları sever. Kimileri

yağmurun falına bakar, kimileri iki

kaşının arasına kurdukları hamaklarda kış

uykusuna yatar.

Onların kendilerinden bahsettirmek için sudan sebepleri bile mevcuttur.

Kasalarına yağmur gibi para akar.

Kocaları ya tüccardır ya vampir.

O kadınlar ve kocaları sosyal medyada

kendilerine özenenlerin himayesinde

hapishanede bile para basar.

Hapishane onlar için geçici tatil yeridir de

üç gün sonra karşımıza çıkmaları

ihtimal dahilindedir. Nasılsa özleyeni

boldur arsızın hırsızın!