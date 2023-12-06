Çünkü yapay zeka sadakat gerektirmez, hırsızlık potansiyelini genişletir. Vahşi tüketim mekanizmasına hızlı biçimde uyum sağlar.
Hele sosyal medya gibi yozlaşmayı yayan zehirli bir ortağı mevcutken!
***
Sosyal medya dedikodu fırını. "Aaa yapay zeka Ronaldo'yu bile Türkçe konuşturmuş, harika bir şey!" Seslerin karbon kopya hali yapay zekanın yaratıcılığı değil hırsızlığın delili.
Çünkü bu kopyalanan sesler yarın hepimiz için kullanılacak. Belki suç işlerken belki insanları dolandırırken.
En ahlaksız söylemlerin sahibi sayılırken ödenecek bedeller sıradan olmayacak.
Ne yani insanda olmayan dilin kemiği yapay zekada mı olacak!
Başı belaya giren anlayacak meselenin ne kadar korkunç olduğunu!
Unutulmasın ki yapay zekayı tehlikeli hale getiren canlının adı da insan.
Elbirliğiyle onu daha da güçlendirecek olanlar da insanın kötü olanları.
***
Yapay zekanın doğumunda "yalancı" oldu keşfedildi ama üretime devam edildi.
Bu dünyada getirisi bol olan gerçeğin adıdır yalan!
Yapay zekanın müzik dünyasındaki açılışını gördük. Ünlü isimlerin şarkılarını birbirleriyle takas ederek, izinsiz biçimde sesler ve eserler kullanılmış.
Dinleyene ilginç geliyor da değirmenin suyu bu kadar kolay mı taşınacak?
Uğruna savaştığımız değerleri, yıllarca verdiğimiz emekleri haysiyetsiz bir zekanın emrine amade edeceğiz öyle mi?
***
Önceki gün bir arkadaşım sordu.
"Yapay zekanın piyango biletlerinin çekilişine müdahil olma ihtimali var mıdır?" "Bu kadar tehlike arasında aklına takılan bu mu?" dedim, cevabımı verdim.
"İnsanların yılbaşı geceleri umutla bekledikleri talih kuşları yapay zekadan çok önce vuruldu ama yapay zeka da bundan nasibini alır merak etme!" Karşı soru; "peki ne yapacağım?" "Böyle bir oyuna katılmayacaksın!" "En iyisi ben kedime mama alayım" dedi ve usulca yanımdan uzaklaştı.
***
Kendi zekasına güvenmeyenlerin gurur aracıdır yapay zeka ve dünyanın başına da beladır sonuna da.
Doğal zekanın askerleri siperlerinden çıkmadıkça, yapay zeka bütün dünyayı dolandırmaya ve kendi mahşerini yaratmaya devam edecektir.
***
Dipnot: Yapay zeka yılbaşı gecesi Noel Baba kılığında kapınızı çalarsa bilin ki sizlere harika hediyeler getirecektir!
Peki sonra? Sonrası uzun hikaye.
Sonrası inleyen nağmeler!
MUTLULUK TAKVİMİ
Kalabalıkta maske kullan.
Yılbaşı için tebrik kartları hazırla.
Hazırda yara bandı bulundur.
Kaşkol kullan.
Beni seven kadınlar
Şu üç günlük dünyada
Bir masal yaşattılar
Bir midye kabuğunda
Saklandık geceleri
Camın gözünde buğu
Silmedim izlerini
Açıldık denizlere
Yelkenimi diktiler
Sonra bir fırtınada
Kaybolup da gittiler
Ama biri vardı ki
O hançeri sırtıma
Nasıl saplayıp gitti
Onu hiç affetmedim
Hakkı YALÇIN
Avcıların tüfeklerinden kuşları bile kurtaramadık ya bizlere yazıklar olsun!
Üç günlük bir şey!
Sosyal medyanın şöhretli kadınları
en çok yağmurlu havaları sever. Kimileri
yağmurun falına bakar, kimileri iki
kaşının arasına kurdukları hamaklarda kış
uykusuna yatar.
Onların kendilerinden bahsettirmek için sudan sebepleri bile mevcuttur.
Kasalarına yağmur gibi para akar.
Kocaları ya tüccardır ya vampir.
O kadınlar ve kocaları sosyal medyada
kendilerine özenenlerin himayesinde
hapishanede bile para basar.
Hapishane onlar için geçici tatil yeridir de
üç gün sonra karşımıza çıkmaları
ihtimal dahilindedir. Nasılsa özleyeni
boldur arsızın hırsızın!