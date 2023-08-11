KORKARAK adım atıyorsak, bizim de ayağımız taşa takılacak.

Düşen insanlara nasıl bakıyorsak, ayağımız tökezlediği zaman bizlere de aynı şekilde bakılacak.

***

Gençliğimde sabır taşları kolay çatlardı da şimdi süt dökmüş kedi gibi.

Kötülüğün yoluna baş koyanların, iyiliğin yoluna taş koymasından sonra oldu ne olduysa!

Para dolaşımı kan dolaşımından değerli oldu.

"Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir" gerçeği de yalan oldu.

***

Okullarda kayıtların başladığını gören uç uç böcekleri bir haftadır yoksul çocuklara terlik pabuç dağıtırken hepsi de mutluluktan uçuyor.

Nice zengin tanıyorum da ayağında pabuç olmayan çocukları gördükleri zaman düşman görmüş gibi kaçıyor.

***

Eskiden yürek hesabına bakılırdı.

Şimdi silahların kalbi dolu, insanların boş! En değerli yatırım zalimlik.

***

Geçenlerde oturduğum mahallede adamın biri yerden aldığı taşı parkta uyuklayan bir köpeğin üzerine attı ve gitti.

Köpeğin korkarak kaçmasından duyduğu mutluluk onun gibiler için hayat felsefesiyken, adama acımadım dersem yalan olur.

Etten kemikten yaratıldığı halde hala bir insan olamadığı için!

Düşündüm de kim bilir görmediğimiz nice yerde, ruhsatsız silahlarıyla kaç canlıyı katlediyor bu zalimler!

***

Kurduğumuz cümlelerin içindeki "taşlar" mutlaka bir yerlere ulaşır!

Hayvanları sevmiyor olsan da kötü adamları aşağılamak için "hayvan herif" deyip onları ödüllendirme!

Pişpirik oynamaktan başka bir şey bilmiyorsan satranç oynayanlara saygısızlık etme.

İnsanları satın alacak gücün varsa onlar da seni satacaktır, o yüzden mendil satan yaşlı bir kadından hayır duası al, makbule geçer.

***

Yapılan bir araştırmaya göre bir kadın ömür boyunca 16 ay ağlıyormuş. Bu demektir ki ya mutluluk gözlerinden akıyor ya da kadınlar içinden ağlıyor.

Erkekler mutlu olmasın diye!

Erkeklerin ömür boyunca ne kadar ağladıklarına gelince, onlar "erkekler ağlamaz" diye bir gurur masalının arkasına saklanıyorlar. Her gün gözyaşı musluklarını tamir ettikleri için de gerçek bir araştırma yapılamıyor.

***

Bu yazıdaki ayrımcılık niye?

Kadınların anasını erkekler ağlatıyor diye.

MUTLULUK TAKVİMİ

En olumsuz şartta bile nazik ol.

Organlarını bağışla.

Türkan Şoray filmi izle.

Adres sorana sıcak davran.



Hala yüreğimden

Bir şey kopuyor

Bir zamanlar benim

Sevdiğimdi o

İnsan ne yaparsa

Kendi yapıyor

Bir zaman gözümün

Bebeğiydi o



Bir gurur meselesi

Olmadı telafisi

Boşuna yarım kaldı

Bu aşkın hikayesi



Ayrılığın sebebini

İkimizin kaderini

Bana değil ona sorun

Yalanlarla uyuttuğu

Gönlümde kuruttuğu

Sevdamı ona sorun

Hakkı YALÇIN

Nükleer dünyada organik duyguları aramakla kendimizi kandırıyoruz.



Sanat!

Kuklaya kukla olduğunu hissettirmek

istiyorsan ipini kes.

Dost görünen düşmana ne mal

olduğunu göstermek istiyorsan ilişkini

kes!

Televizyonlardaki berbat yarışmaların,

her gün söylenen yalanların

çocuklarının canına okumasının önüne

geçmek istiyorsan evinin elektriğini kes.

Kesemem diyorsan kaybettiklerin için

asla sızlanma, sesini kes!

Kuklaları parmak ucunda oynatmakla

elde edilen rant, eleştiri yapılan ağızlara

çekilmiş banttır. Kuklaların ipini kesmek de

kendine göre bir sanattır.