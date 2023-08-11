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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
11 Ağustos 2023, Cuma

Musluk!

KORKARAK adım atıyorsak, bizim de ayağımız taşa takılacak.
Düşen insanlara nasıl bakıyorsak, ayağımız tökezlediği zaman bizlere de aynı şekilde bakılacak.

***

Gençliğimde sabır taşları kolay çatlardı da şimdi süt dökmüş kedi gibi.
Kötülüğün yoluna baş koyanların, iyiliğin yoluna taş koymasından sonra oldu ne olduysa!
Para dolaşımı kan dolaşımından değerli oldu.
"Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir" gerçeği de yalan oldu.

***

Okullarda kayıtların başladığını gören uç uç böcekleri bir haftadır yoksul çocuklara terlik pabuç dağıtırken hepsi de mutluluktan uçuyor.
Nice zengin tanıyorum da ayağında pabuç olmayan çocukları gördükleri zaman düşman görmüş gibi kaçıyor.

***

Eskiden yürek hesabına bakılırdı.
Şimdi silahların kalbi dolu, insanların boş! En değerli yatırım zalimlik.

***

Geçenlerde oturduğum mahallede adamın biri yerden aldığı taşı parkta uyuklayan bir köpeğin üzerine attı ve gitti.
Köpeğin korkarak kaçmasından duyduğu mutluluk onun gibiler için hayat felsefesiyken, adama acımadım dersem yalan olur.
Etten kemikten yaratıldığı halde hala bir insan olamadığı için!
Düşündüm de kim bilir görmediğimiz nice yerde, ruhsatsız silahlarıyla kaç canlıyı katlediyor bu zalimler!

***

Kurduğumuz cümlelerin içindeki "taşlar" mutlaka bir yerlere ulaşır!
Hayvanları sevmiyor olsan da kötü adamları aşağılamak için "hayvan herif" deyip onları ödüllendirme!
Pişpirik oynamaktan başka bir şey bilmiyorsan satranç oynayanlara saygısızlık etme.
İnsanları satın alacak gücün varsa onlar da seni satacaktır, o yüzden mendil satan yaşlı bir kadından hayır duası al, makbule geçer.

***

Yapılan bir araştırmaya göre bir kadın ömür boyunca 16 ay ağlıyormuş. Bu demektir ki ya mutluluk gözlerinden akıyor ya da kadınlar içinden ağlıyor.
Erkekler mutlu olmasın diye!
Erkeklerin ömür boyunca ne kadar ağladıklarına gelince, onlar "erkekler ağlamaz" diye bir gurur masalının arkasına saklanıyorlar. Her gün gözyaşı musluklarını tamir ettikleri için de gerçek bir araştırma yapılamıyor.

***

Bu yazıdaki ayrımcılık niye?
Kadınların anasını erkekler ağlatıyor diye.

MUTLULUK TAKVİMİ
En olumsuz şartta bile nazik ol.
Organlarını bağışla.
Türkan Şoray filmi izle.
Adres sorana sıcak davran.

Hala yüreğimden
Bir şey kopuyor
Bir zamanlar benim
Sevdiğimdi o
İnsan ne yaparsa
Kendi yapıyor
Bir zaman gözümün
Bebeğiydi o

Bir gurur meselesi
Olmadı telafisi
Boşuna yarım kaldı
Bu aşkın hikayesi

Ayrılığın sebebini
İkimizin kaderini
Bana değil ona sorun
Yalanlarla uyuttuğu
Gönlümde kuruttuğu
Sevdamı ona sorun
Hakkı YALÇIN

Nükleer dünyada organik duyguları aramakla kendimizi kandırıyoruz.

Sanat!
Kuklaya kukla olduğunu hissettirmek
istiyorsan ipini kes.
Dost görünen düşmana ne mal
olduğunu göstermek istiyorsan ilişkini
kes!
Televizyonlardaki berbat yarışmaların,
her gün söylenen yalanların
çocuklarının canına okumasının önüne
geçmek istiyorsan evinin elektriğini kes.
Kesemem diyorsan kaybettiklerin için
asla sızlanma, sesini kes!
Kuklaları parmak ucunda oynatmakla
elde edilen rant, eleştiri yapılan ağızlara
çekilmiş banttır. Kuklaların ipini kesmek de
kendine göre bir sanattır.

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