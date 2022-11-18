Şu sıralar

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İlkokulu Burgazada'da yatılı okudum. O aydınlık yüzlü merhametli öğretmenlerimiz güzel şeyler öğretmişler bizlere.

O adada çocukluğum kaldı.

İyiyi de kötüyü de görerek yaşlandım.

Geçmişin perdesini araladığımda yüzüme güneş vuruyor ama bir şeylerin sızısı da duruyor.

O adada duygulara adanmış bir ömrün izleri, bana şarkı yazmayı emrettiği yılların buğulu gözleri var.

Dostlarıma vasiyetimi de çoktan yaptım, beni şarkılarımla gömsünler;

Burgazada'ya!

Çocukluğumu bıraktığım o adada bir avuç toprak arıyorum şu sıralar!



Biten bir sevdanın

Hikayesiydi

Ayrılıkları anlatırdı

Gözlerin

Bazen resmini

Çizerdin bana

O dalgalı

Boş denizlerin



Yüreğim şimdi

Çok uzaklarda

Hasretin kalbimi

Sardı diz boyu

Yalnızım

Sancı ve efkarlı

Sensiz dinliyorum

Rodrigo'yu

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Kitaplarda anlam ara.

Çocuklarla fotoğraf çektir.

Popüler değil saygın ol.

Cam kenarında kahve iç.



Bazı eller yıkansa da kirinden zerre kadar bir şey kaybetmez!



ÖLME EŞŞEĞİM ÖLME!

Bundan yıllar önceki bilim adamlarının iddialarına bakın.

2060 yılında insanların "ne olacağım" derdi olmayacak.

İnsanlar haftada en fazla 8 saat çalışıp, sadece sebze yiyerek sinir sistemlerini kontrol altında tutmayı başaracak, bunun sonucunda asabiyet ve aşağılık duygusu gerçeklerinden uzaklaşacaklar.

2060 yılında terbiye sistemi de değişecek. Elektronik şifrelerle doğrudan beyinlere komut gidecek, ahlaki formüller insanların bünyesine otomatik olarak nakledilecek.

Ölme eşşeğim ölme!