by covid!

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Aldığım ilaçlar üçüncü gün etkisini gösterince, by covid zayıf duruma düştüğünü anladı. "Birinin evine 5 çayına gidiyorum" dedi, "seninle yeterinden fazla zaman kaybettim." Ardından "seninle tanıştığıma memnun oldum" dedi ama küstah tavrını da esirgemedi.

"Aslında canına okurdum da arkandan dua eden o kadar çok insan vardı ki, galiba onlara gücüm yetmedi. Yoksa bir sıkımlık canın var!" Ben de cevabımı yapıştırdım; "Senin de cehenneme kadar yolun var!"



Melekler yazmıştı

Hikayemizi

Bakınca ölürdüm

O gözlerine

İsmin iki hece

Sevgin dağ gibi

Seni iliklerdim

Düğme yerine



Yok yere hasretin

Koluna girdik

Mektuplarda kalan

Aşk acısıyız

Şimdi kalbimizde

Başka sevdalar

Yalan gönüllerin

Kiracısıyız

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Adres sorana içten davran.

Mucizeye inan ama bel bağlama.

Balık tezgahını izle.

Maskeni çıkarma.



Bizim köşemiz de bir delinin hatıra defteri sayılsın!



SAHİPSİZ ATAKÖY!

İstanbul Ataköy'de hırsızlara ortam var.

Evi soyuyor, otomobillerin anahtarını alıyor ve ellerini kollarını sallayarak gidiyor.

Çakal sürüleri ganimet alanını bulmuş, nasılsa kendilerine dur diyen yok, hırsızlık da suç değil, yakalanan anında sokakta.

Ataköy'ün adı var kimsesi yok, şikayetlerin karşılığı da yok.

Gelin çakal hırsızlar gelin, ortam sizlere uygun. Sahipsiz bırakılan bir semti talan edin.

Gün sizlerin günü.