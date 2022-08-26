Çukur!

DÜNYA dönerken birileri de dünyayı parmaklarının ucunda döndürür.

Zalimliğin çarkıdır bu!

Filler unutmaz ya onlaa küçük yaşta verilen zalim eğitimde iki renkli gösteri vardır.

Yavru filler için bestelenmiş siyahbeyaz şarkıdır bu.

***

Fillerin gücünü uşaklığı çevirmek isteyen insanoğlu, meseleye yavru fillere uyguladığı işkenceyle başlar.

Ormanda çukurlar kazar ve yeni doğan filler o çukurlara atılır ve çukurların içinde birkaç gün aç ve susuz bırakılır.

Sonrasında siyah renkli giysiler içindeki adamlar gelir, fillerin gözünde siyahın zalimliğini netleştirirler.

Ellerindeki odunlarla yavru filleri öldüresiye döver ve o halde bırakır giderler.

***

Birkaç gün sonra bu kez beyaz giysili adamlar gelir, yavru fillere yiyecek verip yaralarını sarar, ardından da yavru filleri çukurlarından çıkarır.

Yavru fillerin gözlerinden beyaz giysili adamlara karşı sevgi dolu bir geçit açılır.

Gelecek zamanda borçlarını beyaz giysili adamların emrine itaat ederek geçirirler.

***

Çukurlar insanlar için de açılır.

Ya hayatı zora sokmak için ya da korkaklığa yer açmak için, Vandallık çukuru, terör çukuru, suikast çukuru, çocukların böbreklerini satma çukuru.

Toplumu yozlaştırma çukuru, geleneklerden uzaklaştırma çukuru!

Vandallık çukuru, uyuşturucuya alıştırma çukuru, sanal ortamda insanlar nasıl linç edilir çukuru.

***

Sonra bilinçaltına yüklenen mesajlarla insanlar o çukurlardan çıkartılıp kullanıma açılır.

Fillerin uysal olarak çıktığı çukurdan insanlar da piyon olarak çıkar.

İyi birey olmayı reddeder, yaşadığı dünyaya ve insanlığa ihanet eder.

Fillerin beyaz giysili adamlara gösterdiği saygıyı, çukurdan çıkan insanlar kendilerini eğitenlerin rozetlerine gösterir.

Özellikle de dolar yeşiline!

***

Şu sıralar çocuklar teknoloji çukurlarında yeniden programlanıyor.

Ahlaki çöküntü, fuhuş, uyuşturucu altın devrini yaşıyor.

Ama işin acı yanı anneler babalar çukurların farkında bile değil.

Onların gönlünde ekrandan perde, hayatı burnundan çeken gençler yüzükoyun yerde.

O çukurlarda zehirli emirleri dayatmak varken, çocuklara gökyüzüne merdiven dayatmayı öğretecek değiller ya!



Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar



Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler



Gözlerinden öptük aşkı

Yolda kaldı dilekler

Kulaklarımızda çınlar

O eski kırkbeşlikler



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuğunun bilgisayarla ilişkisini kontrol et.

Bankalara güvenme.

Gerçeği ara.

Masanı kendin topla.



Cebinde akrep taşıyanın kalbinde de yılan vardır.



ALTIN YÜREK!

Çocuklardaki merhameti büyüklerde göremiyorsak aşağıdaki gerçek hikayeyi kansız zenginler okusun!

"5 yaşlarındaki kız çocuğu anne ve babasıyla birlikte evde akşam yemeğindeydi.

Tabağındaki yemeği yarım bırakınca anne merakla sordu, "beğenmedin mi kızım?" Çocuk cevapladı, "çok beğendim anne ama yarısını yoksul çocuklar için ayırdım!"