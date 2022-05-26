Şifre!

RUSYA buğday stoklarını Ukrayna saldırısından önce yaptı.

Amerika buğday ihracatını bıraktı kendine stok yapıyor.

Çin tüm dünyadan buğday topluyor.

Bizler bir tarım ülkesi olarak buğday sıkıntısı yaşar mıyız?

Bilmiyorum.

Bunları aşar mıyız?

Onu da bilmiyorum.

Peki, bu yazıyı niye yazdım?

İnsanlardaki ruh kıtlığı bile kimseyi ilgilendirmezken, pirincin taşını ayıklayacağımızı hatırlatmak için!

***

Bir biyoloji profesörünün iddiasıydı. "2060 yılında dünya topraklarını tarıma daha elverişli hale getirmek için çölden ibaret olan araziler okyanus sularıyla beslenecek." Genleriyle oynanan bir dünyada okyanuslar kalır mı diye düşünürken, asıl mesele o yıllarda çocuklarımız bu meselenin neresinde olur?

Bilmiyorum.

Böyle sorunlar kaç kişiyi ilgilendirir?

İnanın onu da bilmiyorum.

Peki, bu hatırlatmayı niye yaptım?

Çocukların "benden sonra tufan" bencilliğini terk edip, en sıradan bireyin bile dünyanın dengesinde rolü olduğunu fark etmeleri için.

***

Bundan 20 yıl önce yapılan bir araştırmaya göre dünyada iklim değişikliklerinin önüne geçebilmek için kişi başına 10 bin fidan dikilmesi gerekiyordu.

Bırakın fidan dikmeyi yakılan ormanların yerine oteller dikildi.

Modaya meraklı gençlik, televizyon dizilerine mutlak itaat gösteren kadınlar, şiddet meraklısı erkekler için bunların hükmü var mı? Bilmiyorum.

Çocukların ocağına incir ağacı dikildiğini hisseden insanlar artıyor mu?Onu da bilmiyorum.

Peki, bunları niye yazıyorum?

Emanet aldığımız dünyayı gelecek nesillere daha güzel bir şekilde teslim etmeyi görev bildiğim için.

***

Dünyanın iki yüzü var.

Birinci yüzünde daha güzel yaşamak için bütün değerleri öldürenlerin saltanatı.

İkinci yüzünde ölmemek için yaşayanların çırpınışı.

Dünya insanlıktan hızla uzaklaşırken bir şeylerin sonu yaklaşıyor mu?

Bilmiyorum.

Peki, hiçbir şeyi bilmiyorsam bunları niye yazdım?

İnsan canına zerre kadar değer verilmeyen bir ülkede, kalp kırmanın değil şifreyi kırmanın anlamını öğretebilmek için.

***

Çünkü, "bırakın her şey çürüsün nasılsa her şey toprağa karışıyor" diyen çok bilmişler yüzünden katledilen değerler de kana karışıyor.

O yüzden yozlaşmanın damarlarında tedavisi imkansız bir hastalık dolaşıyor.



Koşarak çıktığın

Merdivenlerden

Ağır adımlarla

İnmen gerekir

Anılara bile

Fark ettirmeden

Bu yangın yürekte

Sönmen gerekir



Ben almışım aşkımı

Dik başımla giderim

Bu hasret yağmurunda

Islana ıslana



Yemin billah olsun ki

Kaç ömürse öderim

Kaderin omuzuna

Yaslana yaslana



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Civcivi avcuna al.

Trafikte korna çalma.

Çocuklara tasarrufu aşıla.

Talih oyununa paranı kaptırma.

Açık renk giyin.



Kötü insanları bağışlamak doğacak çocukları bile cezalandırmaktır.



HİSSETMEK!

Bizim gibilerin en iyi arkadaşı sözcüklerdir, özellikle yazarken kullandığımız sözcükler.

O yüzden iyi insanları bulduğumuz zaman, hayatla ölüm arasına bir hamak kurup gökyüzünü seyrederiz.

O güzel insanlardan bahsederken kendimizi iyi hissederiz.