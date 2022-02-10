Yağmur!

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Gökyüzünden boşalan yağmurla barajların dolması arasında bir teselli bulunur ama bu ülkede zam yağmurları da vardır.

Fırsatçıların yağmurunda insanların şemsiyeleri bile açılmaz olur.

İnsanların anası ağlarken, zalimler küpünü doldurur, fırsatçılar insanın gözünün yaşına bakmaz.

Hayatın her yanında garibanın canı çıkar da her yağmurdan sonra gökkuşağı bile çıkmaz.

Mutluluk Takvimi

İstediğini değil gerekeni al.

Fiyatları sorgula.

Avcılara karşı sesini yükselt.

Telefonu yek yere meşgul etme.

Reklamlara özenme.

Canımın yarısıydın

Alnımın yazısıydın

Gidişine ağlamıştım

Dönüşüne sevinmedim

Aşk zamanla değişiyor

Ateş söndü kül üşüyor

Bir zamanlar göğsümde

Saplayıp unuttuğu

Hançeri o taşıyor

Biz bu yalan dünyanın

Yanan kulları

Bir of çeksek dağlar

Yerinde durur

Öyle sevdik diye

Hor görmesinler

Aşkın cennetinde

Yanmaktır gurur

Hakkı YALÇIN

İncittiğimiz bir zamanın içinden kaba saba adımlarla geçiyoruz.

Hıyar!

Salatalık yani diğer adıyla "hıyarın" kilosu 30 lirayı geçti.

Hormonlu hıyarların bu denli para ettiği bir düzende bütün mesele arz ve talep.

Kusura bakmayın bazı yiyeceklerden vazgeçmek zorundayız.

Varsın hıyar da soframızdan eksik olsun, hormonu da çocuklardan uzak dursun.

Hıyarı da mevsimi gelince yeriz, yine aynı fiyatlarla gelirse göndermesini de biliriz.

Karşı koymayı öğrenelim!