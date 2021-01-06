Erol Bulut basın toplantısında "Sadık çok iyi oynadı" diyorsa, Fenerbahçe'nin en sorunlu bölgesinde daha önce oynayanlara gönderilmiş bir mesaj mevcuttur.
Çünkü Kasımpaşa maçına bakıldığında, "çok iyi oynamak" gerçeğinin karşılığında "Sadık" ismine rastlamakta zorluk çekilir.
Transfer edilen 18 futbolculuk tespih çekilirken!
***Geçen hafta içinde bir delikanlı "Fenerbahçe kazanırken de eleştiriyorsun abi" demişti de "Fenerbahçe'nin kazanırken neler kaybettiğini görmek istemeyenler için yazıyorum" diye karşılık vermiştim.
Kaybederken olay yerinden "talihsiz" bir şekilde hızla uzaklaşanları işaret etmek için.
Çünkü Erol Bulut cesaretini sınırlı tutmasa, yalan övgülerin çemberinde kaybolmasa Fenerbahçe ligin ilk yarısında alıp başını giderdi.
***Bizleri şaşırtan en özel teknik adam Sergen Yalçın.
Futbolun resmi dilinin "para" olduğu bir düzende, paraları iç edilmiş bir kulübün teknik direktörü olmak kolay mı?
Ama cesaret ve zeka her zaman bir çıkış yolu bulur.
Sergen'in saha kenarında gözleriyle konuşan yanına bakıyorum da aslında iki gözü iki kartal.
Bu takıma ruh takviyesi yapmakla silüetlerden takım yaratmak arasındaki zorluğu da biliyor futbolcularındaki yetersiz sırları da.