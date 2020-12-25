Aşı bulundu derken virüs cephesinden karşı saldırı başladı.
"Mutasyon" hikayeleri arasında yenilenmiş ve ambalajlanmış bir virüs yeni yıl armağanı olarak dünyaya pazarlanabilir mi?
Bu dünyada her şey olabilir.
***Covid 19'la bizleri birbirimizden uzak durmaya alıştırdılar, maskeye sosyal mesafeye ve çaresizliğe.
Bunlar fragmandı belki.
Belki insan ölümlerinden bekledikleri "hasılatı" elde edemediler de yeni filmi vizyona sokacaklar!
Kimler mi? Onlar!
Alçaklık siyasetinin gözdesi olmaktan utanmayanlar.
Bu sinsi planı organize eden yoksulluk düşmanları.
***Ne yazık ki vicdanlı olmak birilerine asla öğretilmeyecek bir şey!
Çünkü vicdanları iflas edenler için ahlaksızlık en geçerli yol.
Ve böyle bir dünyada bizler hala birbirimizi yiyoruz.
Bilinen bir şey varsa azalan güzelliklerden yarın hiç kalmayacak, çoğalan kötülükler asla azalmayacak.
***
Başkalarının düşüncelerine engel olmak için mi, kendi yanlışlarımıza göz yummak için mi?
Bir dilim ekmek mi bir çuval kirli para mı?
Önce onun cevabını verelim.
Kendi hayatlarımızı yaşayabilme mücadelesi vereceksek eğer, önce başkalarının hayatlarına müdahale etmekten vazgeçelim.
***Şu sıralar beynimizdeki hücreler işi alışkanlığa dönüştürüyor diye hakimiyet kayıtsız şartsız virüsün olamaz.
Ayakta kalmanın da kendine göre kuralları var.
Direncin yayına gereceğiz okumuzu. Ya aslanın ağzından alacağız lokmayı ya da kafamızı aslanın ağzına sokacağız.
Başka şansımız yok.
***
Aylardan aralık yılın son günleri.
Garbın afakını sarmış karanlık!
Biliyoruz ki artık bu dünyada insanlık kayıp!
O yüzden virüs yangınından kurtardığımız değerlere sımsıkı sarılmalıyız.
Başkaları için gurur olabilir ama paranın örttüğü ayıplar bizler için hala ayıp!
MUTLULUK TAKVİMİ
Dünya haritasında hayali tatil yap.
Cam kenarına renkli ışıklar koy.
Suyu boşa harcama.
Bugün mavi ol.
Gülü solmuş bir akşam
Yollara vurdum acımı
Hiç ayrılmadım senden
Ayrılık aşkın devamı
Bizim yolumuz belli
Biz iki can iki yemin
Aşk seveni bağışlar
Hem sevdim
Hem çok özledim
Kanadıkça büyür
Ölümsüz aşklar
Bu kaderi senle
Birlikte yazdık
Bizi ayrılıkla
Korkutamazlar
Ölümden korksaydık
Aşık olmazdık
Hakkı YALÇIN
'AÇLIKTAN KİM ÖLMÜŞ' DİYENLER BİR GECE AÇ KALSA BİN KERE ÖLÜRLER.
ÇOCUKLAR İÇİN
Suriyeli mültecilerin yayınlanan görüntülerine baktım.
Ayaz, açlık ve sefalet.
Vatanları var ama yok!
O çocukların ayakları çıplak ve nasıl üşüdüklerini insan olan tahmin etsin.
Düşünüyorum da Dünya Sağlık Örgütü ne iş yapar?
Yılda 5 milyar dolarlık bütçeyi hangi zevkleri için kullanırlar?
Böyle sahneleri seyretmekle "alışmak" arasında sıkışıp kalan dünyanın insani örgütleri maske derdine mi düşmüştür?
Arap dünyasını ve Suudi şeyhlerini boş verin. Onlar bir kadına gecede 1 milyon dolar verir de yoksul bir çocuğa bir lokma uzatmaz.
Bu dünyada onların güneşi batmaz merak etmeyin