Ayıp ve gurur!

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Aylardan aralık yılın son günleri.

Garbın afakını sarmış karanlık!

Biliyoruz ki artık bu dünyada insanlık kayıp!

O yüzden virüs yangınından kurtardığımız değerlere sımsıkı sarılmalıyız.

Başkaları için gurur olabilir ama paranın örttüğü ayıplar bizler için hala ayıp!

MUTLULUK TAKVİMİ

Dünya haritasında hayali tatil yap.

Cam kenarına renkli ışıklar koy.

Suyu boşa harcama.

Bugün mavi ol.



Gülü solmuş bir akşam

Yollara vurdum acımı

Hiç ayrılmadım senden

Ayrılık aşkın devamı

Bizim yolumuz belli

Biz iki can iki yemin

Aşk seveni bağışlar

Hem sevdim

Hem çok özledim

Kanadıkça büyür

Ölümsüz aşklar

Bu kaderi senle

Birlikte yazdık

Bizi ayrılıkla

Korkutamazlar

Ölümden korksaydık

Aşık olmazdık

Hakkı YALÇIN



'AÇLIKTAN KİM ÖLMÜŞ' DİYENLER BİR GECE AÇ KALSA BİN KERE ÖLÜRLER.



ÇOCUKLAR İÇİN

Suriyeli mültecilerin yayınlanan görüntülerine baktım.

Ayaz, açlık ve sefalet.

Vatanları var ama yok!

O çocukların ayakları çıplak ve nasıl üşüdüklerini insan olan tahmin etsin.

Düşünüyorum da Dünya Sağlık Örgütü ne iş yapar?

Yılda 5 milyar dolarlık bütçeyi hangi zevkleri için kullanırlar?

Böyle sahneleri seyretmekle "alışmak" arasında sıkışıp kalan dünyanın insani örgütleri maske derdine mi düşmüştür?

Arap dünyasını ve Suudi şeyhlerini boş verin. Onlar bir kadına gecede 1 milyon dolar verir de yoksul bir çocuğa bir lokma uzatmaz.

Bu dünyada onların güneşi batmaz merak etmeyin