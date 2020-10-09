Kan tüccarları!

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Katledilen çocuklara yardım ederken kırılan kanatlarını diken melekler gördüm desem kimse inanmaz.

Ben de kimseye inanmıyorum zaten.

Başta Trump ve Putin olmak üzere dünyanın bütün hokkabazlarına!



Değişmem!

Üniversite yıllarımda İzmit'ten gelen mektupların bir satırını bugünün binlerce mailine değişmem.

Gençlik yıllarımda dinlediğim İlhan İrem şarkılarını bugün izlenme rekorları kıran zibidi şarkılara değişmem.

Çocukluğumun domates kokusunu bugünün pahalı parfümlerine değişmem.

Mutluluk Takvimi

Yanında şemsiye taşı.

Kaliteden ödün verme.

İhaneti asla bağışlama

Eski dostlarının hatırını sor.

Akşamla güneşin

Battığı yerde

Gözyaşını gizler

Bir soluk perde

Bir çift sevdalı göz

Yollara bakar

Hala beni bekler

Pencerelerde

Elinde sararmış

Solmuş bir resim

Camlara yazılmış

Eski bir isim

Her sabah bir umut

Her gün merasim

Hala beni bekler

Pencerelerde

Hakkı YALÇIN