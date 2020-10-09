Dünya sinemalarında kendilerine biçilen rolleri oynayan yeni hainler filmi oynatılıyor sanki.
Senaryosunu Amerika, Rusya veya Çin gibi ülkelerin yazdığı.
***İnsanları öldürmekle güçlenenler dünyasında yaşıyoruz.
Her mevsim nedensiz savaşların icat edildiği büyük devletlerin otlağıdır dünya.
Sınırı olmayan katliamlar onların alışveriş merkezidir.
İntikam naraları kanlı paraları da beraberinde getiriyor çünkü.
Yıllık gelirleri yükselirken insanlıkta alçalan ülkelerden yayılan kan kokusunun sırrı budur.
Çocukların katledilmesine suskun kalmalarına hayret ettiğimiz liderlerin insanlığa gayret etmediklerinin sırrı da budur.
Bakınız: Avrupa ülkeleri.
***
Biri "Everest'in tepesine saklayalım" demiş diğeri "Atlas Okyanusu'nun dibine." Sonra düşündükleri birçok yeri sıralamışlar ama hiçbiri yeterince zor gelmemiş.
Derken meleklerden biri "insanların içine saklayalım" demiş, "kimsenin aklına gelmez içine bakmak!" İşte o gün bugündür mutluluk insanın kendi içinde saklı.
Silahların bombaların ucunda değil!
Dünya Sağlık Örgütü'nün kasasında hiç değil.
***5 yaşlarındaki kız çocuğu anne ve babasıyla birlikte evde akşam yemeğindeydi.
Tabağındaki yemeği yarım bırakınca anne merakla sordu, "beğenmedin mi kızım?" Çocuk cevapladı, "çok beğendim anne ama yarısını yoksul çocuklar için ayırdım!" O sırada zıkkımın kökünü yiyordu Trump!
Putin kanlı bardağını bir solukta içip bitirmişti de "daha yok mu?" diyordu.
Dünyada her saniyede bilmem kaç çocuk ölüyordu da kimin umurunda?
***
Katledilen çocuklara yardım ederken kırılan kanatlarını diken melekler gördüm desem kimse inanmaz.
Ben de kimseye inanmıyorum zaten.
Başta Trump ve Putin olmak üzere dünyanın bütün hokkabazlarına!
Değişmem!
Üniversite yıllarımda İzmit'ten gelen mektupların bir satırını bugünün binlerce mailine değişmem.
Gençlik yıllarımda dinlediğim İlhan İrem şarkılarını bugün izlenme rekorları kıran zibidi şarkılara değişmem.
Çocukluğumun domates kokusunu bugünün pahalı parfümlerine değişmem.
Mutluluk Takvimi
Yanında şemsiye taşı.
Kaliteden ödün verme.
İhaneti asla bağışlama
Eski dostlarının hatırını sor.
Akşamla güneşin
Battığı yerde
Gözyaşını gizler
Bir soluk perde
Bir çift sevdalı göz
Yollara bakar
Hala beni bekler
Pencerelerde
Elinde sararmış
Solmuş bir resim
Camlara yazılmış
Eski bir isim
Her sabah bir umut
Her gün merasim
Hala beni bekler
Pencerelerde
Hakkı YALÇIN