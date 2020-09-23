Kütüphane

Bir evin nefes alabilmesi için büyük ekran televizyondan ziyade küçük bir kütüphane işi görürdü.

Kütüphanenin arada bir tozunu almak yeterlidir.

Ama televizyonların altını her gece temizlemek zorundayız!

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Kütüphaneler yepyeni ufuklara yelken açma duygusunu körükler.

Televizyonlar oturduğumuz yerde pinekleme gerçeğini.

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Kütüphaneler bir arpa boyu yolun hatırını bile öğretir insanlara.

Televizyonlar dostu dosta vurdurur, komşusunun malına göz dikmeyi öğretir.

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Evinize gelenler kütüphanenizden çok televizyon ekranıyla göz kulak oluyorsa.

Sizi can kulağıyla dinlemediğine emin olabilirsiniz.

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Kütüphaneler bir evin içinde kitap okuma duygusunu geliştirir, yerine yenisinin konulmasını sağlar.

Televizyonlar çiçekleri köklerinden koparır gibi iki eliyle çocuklarınızın boğazını sıkar.

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Eğer dikkatli okursanız kitaplar sıkı arkadaştır.

Televizyonlar objektiflere yakalanmış şöhretli bir pespaye ya da fiziksel bir zibidi!

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Kütüphanelerde öylesine kitaplar vardır ki başucunuzda olması zorunludur.

Televizyonlarda öylesine programlar vardır ki ömrünüzün sonudur.

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Kütüphanelerin değerli olduğu zamanlar ülkede böylesine psikiyatr açlığı yoktu.

Ruhsal dengesizliğin dışa vurması televizyonlardan sonradır.

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Televizyonlardaki mürebbiyelerin kanı bozuk olduğu içindir ki, ülkede azalan terbiye televizyonların yaşattığı terbiyesizliklerin sebebidir.

Güzelim Türkçemiz bile televizyonlarla bozulmuştur.

Kadınların katledilmesi çocuklarımıza tecavüzün tavan yapması, sanatın ve müziğin ayaklar altına alınması televizyonların eseridir.

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Televizyonların hayatımızda kalma süresini azaltmazsak çocuklarımızın ömrünü azaltacağımızdan hiç kuşkumuz olmasın.

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Kütüphaneler çocuklarınızın elinden tutacak sizleri de aydınlık ve vicdani bir sorumluluğa itekleyecektir.

Televizyonlar sırtınızdan vurmak için sizleri mutlaka punduna getirecektir.

KÜÇÜK İSKENDER

Geçenlerde biri "Zülfü Livaneli'nin kitapları çok satıyor" dedi de "bu ülkede eski şarkıların müziklerini çalıp üzerine hokkabazlık yapan şarkıcılar da çok dinleniyor" dedim.

Kimi okuduğumu sordu gururla Küçük İskender'in adını verdim.

Kalemine yüreğine ve yeni kitaplarına duyduğum özleme mahsuben, "sen çok yaşamalıydın Küçük İskender" dedim.

Ustayı rahmetle andım.

MUTLULUK TAKVİMİ

Uyandığın günün gecesinde uyu.

Her yaşın güzelliğini hisset.

Bulmaca çöz.

Eve çiçekle gir.

Kalbimin tamamını

Sende bıraktım

Hüzün benim için

Biçilmiş kaftan

Aşka dair her suçu

Üstlendi kalbim

Hiç yararlanamadım

Ben şartlı aftan

Sevda kayıtlarında

Adım tutuklu

Gerekçeli karar

Fazla sevmişim

Uğrunda ölmeyi

Göze alıp da

Bırakın yakarsa

Yaksın demişim

Hakkı YALÇIN