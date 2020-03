Kadınların günü!

Bir kadın var.

Her sabah yeni hüzünlere göç etmiş yüreği. Saçlarında onurlu bir ömrün çizgileri.

Hayatın zorlukları üstüne yıkılmış onuru ayakta kalmış.

Yere düşse de gül yine güldür.

Burnu yere düşmüş de eğilip almamış.

*****

Bir kadın var.

Alçakların alçaltamadığı yıldızlar kadar parlak.

Her karış toprağa çiçek ekmiş.

Kimseye ah etmemiş alın terinden gayrısına tamah etmemiş.

Akşam sofralarında çocuklarının tabağına gülüşlerini doldurmuş, etin tadını unutmuş. Diş izleri kalmamış elmalarda bile.

Hep haysiyetin tarafını tutmuş.

*****

Bir kadın var.

Göründüğünden yaşlı, dik başlı.

Haksızlığa karşı saf tutmuş gözünü kırpmadan.

Bedenine tekme atılmış, karnında bebek varsa o da nasiplensin diye.

Gözlerine yumruk atılmış gerçekleri görmesin diye.

Şerefsizliğe karşı sur olmuş erkeklerden cesur durmuş en olumsuz şartlarda bile.

*****

Bir kadın var.

Engelli çocuklara gerektiğinde omuz gerektiğinde tekerlekli sandalye olmuş.

Parsayı toplamamış, semt pazarlarının son saatlerinde sebze meyve toplamış en ucuzundan.

Masallara sığınmış çaresiz kaldığında. Çocuklarına analık ederken kadınlığını unutmuş.

*****

Bir kadın var.

Her sabah yufka gibi açıyor yüreğini hayat kavgasına.

Cebindeki yol parasını yoklamadan sokağa çıkmıyor.

Televizyonlardaki sahte reklamlara da süslü vitrinlere de göz ucuyla dahi bakmıyor.

Akşam olunca çekiyor perdeleri.

Helalinden sefaletin bile nasıl huzur verdiğini biliyor.

Odaları aydınlatıyor rimel görmemiş gözleri. Karanlıklarda yaşama filiz veriyor, çocuklarının üzerinde geziniyor elleri.

İçinden geçenleri kimse bilmiyor.

*****

Bir kadın var.

Haksızlığa karşı karar vermekte güçlük çekmemiş de ne çok çile çekmiş.

Talih bir kez olsun gülmemiş yüzüne kadere isyan etmemiş.

Hala çocukları ve onuru için yaşıyor.

Bir kadın var.

Yıllar onu ezip geçmiş de o bir karıncayı bile incitmemiş.

*****

Böyle bir kadının kutlanacak günü varsa. Bu onurlu meleklerin her gününü kutluyorum.

DİKKAT!

Bugün sadece Kadınlar Günü değil.

Kadınları taciz edip öldürenleri kolayca bağışlayan erkeklerin bağışlanmadığı bir gün.

Kadınlar için yılda bir sayfa ayırmakla katilleri kayırmak arasında kalmış töreler ülkesinde!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kadınlara bir gün değil her gün saygılı ol.

Soruları önce kendine sor.

Sokaktaki kadından çiçek al.

Ben senin

Kirli gömleklerimi

Koklamanı sevdim

Deliliğimi keşfetmeni

Yazdığım şiirlerde

Kendini aramanı

Ben senin

İçimdeki çocuğun

Arkadaşı olmanı

Havadan sudan

Sebeplerle beni

Kıskanmanı

Ben senin

Veda ederken bile

Katıla katıla

Ağlamanı sevdim.

Hakkı YALÇIN