Kan emiciler!

TAKSİTLE satış yapan mağazaların, taksitini ödeyemeyen ya da geciktiren vatandaşları nasıl kazıkladığını biliyordum.

Bir mağazaya girdim, çalışanların bu işte günahı olmadığını bildiğim için sorumluluk alan müdürü çağırdım.

"Mobilya almak istiyorum" dedim.

Adamın yüzü güldü.

Ardından "yemek odası siparişi" verip mağazanın sahibini sordum.

"Yemekte dedi" müdür.

"Kimlerin hakkını yiyor" dedim müdür şaşırdı.

"Ne demek yani?" dedi.

"Ödeyemeyeceğim taksitler için beni öldürmeyi bile gözden çıkaran bir mağaza sahibinin ne yediğini merak ediyorum" diye üsteledim.

Mağazanın sağ kolu olan müdür şaşırdı.

Benim sol tarafımdan kalkmış olacağımı tahmin ettiği için de sustu.

*****

İzmir'de Münevver Sevinç adlı vatandaş 4 bin 800 liralık mobilya aldıktan sonra vefat etmişti.

Mağaza ödenmeyen taksitlere yüzde 180 faiz ve cezai şart uyguladı.

Borç 209 bin liraya yükseldi.

Münevver Hanım'ın çocuklarına ve evine haciz geldi.

Ben İstanbul'daki mağazalardan birinde İzmir'in hesabını sormak istiyordum ve bir baktım mağazanın sahibi geldi.

"Buyrun" dedi ekşimiş suratıyla.

"Sizden oturma takımı ve yemek takımı almak istiyorum. Ödemeyi senetle yapacağım" dedim.

"Hiç fark etmez" diye karşılık verdi.

"Tahsilat için çağrı merkeziniz var mı?" diye sordum.

"Nasıl?" yani dedi.

"Taksitlerimi ödeyemediğim zaman avukatlarınızla beni korkutacak çağrı merkezlerinizden bahsediyorum." Adam tefeciliği yasallaştıran mağaza sahiplerinden biriydi.

"Evet var" dedi, "ne olacak?"

*****

Ayaktaydım zaten; "ya insan olun ya da mağazanızın adını değiştirin" dedim.

"Size mi soracağım" dedi.

"Sormaya gerek yok ben tabelanı yanımda getirdim" dedim.

Elimdeki paketi açtım ve yazılırken özen gösterdiğim tabelayı masanın üzerine bıraktım.

"Ahlaksızlığın daniskası mağazası!" Altındaki notu da mağaza sahibinin kişiliğine uygun bir cümleyle süslemiştim, eminim okumuştur!

"Biz kan emeriz insanları diri diri gömeriz!"

YAKIŞIR

Üç çocuk annesi bir kadının sevgilisinden yediği dayağı engellemek isterken yok yere katil olan Kadir Şeker'e hapishanede eğitim desteği verilecek.

Bu delikanlının kaybedeceği yılları kazandıracak gerçekler hepimizde mevcut olmalı.

BİZİM MEMLEKET!

Tekirdağ'da turistleri dolandıran ve gasp eden İran uyruklu 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

İran'dan gel ve insanları gasp et.

Ne güzel memleket.

Bizim memleket!

MUTLULUK TAKVİMİ

Popülerlikle başarıyı bir tutma.

Hayattan şikayet eden birini hastaneye götür.

Fotoğraf çek.

Her şartta hoşgörülü ol.

İpek mendil tutardık

Sevdanın gözyaşına

Yetişmek ne mümkündü

Hayatın telaşına

Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar

Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler

Gözlerinden öptük aşkı

Yolda kaldı dilekler

Kulaklarda çınlıyor hala

O eski kırkbeşlikler

Hakkı YALÇIN