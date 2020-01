Kir!

Yapılan araştırmaya göre, cep telefonları ve klavyeler klozet kapaklarından 400 kat daha kirli.

Ama bazı insanlar klozet kapaklarından da kirli.

Teknolojide delikanlı rüzgarlar esmiyor artık.

Televizyonlarda küfür kıyameti, ellerdeki silahlar da kesmiyor artık.

*****

İletişimin genişlemesiyle, nefretin ve kötülüğün büyümesi arasındaki ortak paydanın tercümesi; teknoloji insanların içindeki kötülüğü açığa çıkarmıştır.

O yüzden nostaljiye yakın durmak suç sayılmıştır.

*****

Bu ülkenin 1980 darbesinden sonra gördüğü en acımasız darbelerden biridir televizyonlar.

Dizileri izleyin, engelli insanlar nasıl sömürülüyor görün.

Dizileri izleyin kadına şiddetin ve tecavüzün sırtından nasıl geçiniyorlar!

Üç paralık konuları gevelemekle geceyi kapatanlar her türlü çirkinliğin kapısını açıyorlar.

Ne insanı bir mesaj var ne ahlaki bir duruş.

Onların kazandıkları her kuruş haram olsun desek ne yazar.

Alan razı veren razı!

*****

Sokaklarda mendil satıyor nostalji, dilinden dökülen cümleler dokunaklı bir kitap gibi. Her sabah gülümseyerek selamlaşıyor hayatla.

Ve hayata şükrediyor.

Ne isyan ediyor ne başkalarının yolunu kesiyor. Ağır yaralı olsa da yarınlarına serenat yapıyor.

*****

Teknoloji bankamatikten emekli maaşını çeken yaşlı insanların paralarını çalıyor.

Hak etmediği bir dünyanın içinde su gibi para harcıyor da lanet okuyor hayata.

Nostalji kağıt mendil bilmeyen zamanların vicdanını taşıyor.

Yıllar öncesinden bugünlere atılan elle yazılmış mektupları okuyor hala.

Teknoloji insanların canına okuyor.

*****

Bizler hayattan umduğumuzu bulamayınca yıldızları seyrediyoruz.

Bir şarkı dinliyoruz eski yıllardan, derdimize derman olur diye.

Siyah beyaz yılların özlemiyle yanıp tutuşuyoruz.

O yüzden elimizde yanmadık fotoğraf kalmadı.

*****

Nostalji güzeldi desem neyi değiştirir ki!

Teknolojinin künyesinde duruma hakim olan çirkinliklerin alkışlandığını bile gördükten sonra.

PİRİNCİN TAŞI

Yediğimiz gıdaların içinden neler çıktığını, ünlü markaların bile nasıl şeytanlıklar yaptıklarını öğrendik, şimdi sıra döner tezgahlarında.

Ya paket içinde satılanlar?

Pirinçlerde bile kimyasal var.

Taze kaşarlar süzgeçten geçirilsin "kaşar peyniri" sözcüğü bir daha kullanılmaz. Teşhir edilen kendini yeniden tescil ediyorsa, bu iştahlı ve ihtiraslı koşuda gelecek zamanlar için maalesef endişelenmemiz gerekiyor.

Pirincin taşını ayıklamak her zaman bizlere düşer çünkü!

MUTLULUK TAKVİMİ

Lösemili çocukları ziyaret et.

Marketlere güvenme.

Lavabo kenarında yüzük bırakma.

Atlara dokun.

Uykularım kaçar

Her gece böyle

Hep dolaşır durur

Kapımda biri

Ümitle perdeyi

Açarım birden

Duyarım kapımda

Ayak sesleri

Ümidim olmasa

Ölürdüm çoktan

Terk edip de gittin

Bir gün hiç yoktan

Gel de kurtar beni

Bu yalnızlıktan

Duyarım kapımda

Ayak sesleri

Hakkı YALÇIN