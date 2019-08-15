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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 15 Ağustos 2019, Perşembe

Şölen başlıyor

SÜPER lig yarın başlıyor.
Sezon öncesi dileklerle ortaya serilen gerçekler arasında bizleri nelerin beklediğini tahmin etmek zor değil.
Ne yani başkan, yönetici ve teknik adam resimleri yenilendi mi?
Ağızlarından küfür eksilmeyenler bu sezon yazdan kalan çiçekleri mi dağıtacaklar çocuklarımıza?
Kaybedince ortalığı yangın yerine çevirenlere sahanın ortasında kuzu çeviren hakemler bu sezon hangi renge boyayacaklar kendilerini?
***
Paranın kaldırma kuvveti insanlığı her yıl biraz daha aşağı çekiyor da kimin umurunda!
Transfer sezonunda gördük ki: teknik direktör-menajerbaşkan üçgeninde herkes cebini doldurdu.
İyi yere tezgah açmak gerçeğini imha edecek ilacı henüz bulamadı futbolumuz.
Öznenin para olduğu her yerde harika bir pazar vardır!
Bir sportmenlik mezarı!
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Ne yani sezon öncesinde bütün kirler aklanacak öyle mi?
Geçen sezonun mezuniyet balosunu kutladık mı?
Saha dışında işi bitiren kalleşliğe eğilimli yöneticilerle bu sezon gurur duyulmayacak mı sanıyorsunuz?
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Televizyonlardaki yorumcu hokkabazlar kıyafetlerini mi yenileyecekler yoksa başkaları tarafından doldurulan konuşma balonlarını mı?
Yağcılar, eyyamcılar ve ganimet avcıları yine birilerinin ağzının içine düşmeyecek mi sanıyorsunuz?
Cehaletin yanında bilginin ve adaletin öne çıkacağını düşünmüyorsunuz herhalde!
***
Neyse süper ligimiz yarın başlıyor. Şölene hazırlanın.
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Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Şölen başlıyor
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