Sezon öncesi dileklerle ortaya serilen gerçekler arasında bizleri nelerin beklediğini tahmin etmek zor değil.
Ne yani başkan, yönetici ve teknik adam resimleri yenilendi mi?
Ağızlarından küfür eksilmeyenler bu sezon yazdan kalan çiçekleri mi dağıtacaklar çocuklarımıza?
Kaybedince ortalığı yangın yerine çevirenlere sahanın ortasında kuzu çeviren hakemler bu sezon hangi renge boyayacaklar kendilerini?
Transfer sezonunda gördük ki: teknik direktör-menajerbaşkan üçgeninde herkes cebini doldurdu.
İyi yere tezgah açmak gerçeğini imha edecek ilacı henüz bulamadı futbolumuz.
Öznenin para olduğu her yerde harika bir pazar vardır!
Bir sportmenlik mezarı!
Geçen sezonun mezuniyet balosunu kutladık mı?
Saha dışında işi bitiren kalleşliğe eğilimli yöneticilerle bu sezon gurur duyulmayacak mı sanıyorsunuz?
Yağcılar, eyyamcılar ve ganimet avcıları yine birilerinin ağzının içine düşmeyecek mi sanıyorsunuz?
Cehaletin yanında bilginin ve adaletin öne çıkacağını düşünmüyorsunuz herhalde!