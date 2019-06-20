Bütünlük için
Çocuklarımızın lokmasına bile!
Uluslararası derecelendirme kuruluşları Türkiye'yi, Angola ve Yunanistan'dan bile kötü durumda gösteriyor.
Bizler düşmüşüz İstanbul seçimlerinin derdine.
Kimse uzaklardan gelen tehlikenin ne kadar yakınlaştığının farkında değil.
Sosyal medya sevgi ve saygı mezarlığına dönüşmüşken, kimse uzaklardan gelen tehlikenin ne kadar yakınlaştığının farkında değil.
Not: Bütünlüğün ve kardeşliğin boşluğunu hiçbir şey dolduramaz.
*****
Kendi ülkelerinin ticari yapılarını kendileri belirleyenler, bizim ülkemizin silah satın alma gücüne "nükleer saldırı" başlatıyor!
Yıllardır "terörün kalbine girenler insanların kalbinden çıkar" diyoruz ama can çıkıyor huy çıkmıyor!
Amerika denince "tek yürek olan" Avrupalı politikacıların dilinden insani cümleler nasıl çıksın!
Kansızlıkta ortaklıkları tescillenmişken!
Soru: Hiç düşündünüz mü şeytanın gözü neden kördür?
Cevap: Yaptıklarını göremediği için!
*****
Bitmedi!
Amerika, Fransa ve Yunanistan'daki politikacılar Tayyip Erdoğan'a ağır eleştirilerde bulunurken "Akdeniz'den çekil" diyorlar.
Akdeniz batılı ülkelerin cephaneliği oldu çünkü.
Kalleşliğin "yaya geçidi" olarak kullanmak istiyorlar.
Bize "çekil" dedikleri Akdeniz'de 1700 kilometrelik kıyımız var da hiçbiri dünyanın bir ucundan Akdeniz'e gelen Amerika'ya karşı cümle kuramıyor!
"Senin bu kıyılarda ne işin var?" Not: İhanetin kapsama alanına giren yarın bizim yaşam alanımıza da girecektir.
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Ama görüyoruz ki pıhtılaşan insanlığı hak arayan cümlelerle ayaklandırmak ve zalimliğin kalbini yontmak mümkün değil.
O yüzden Amerika ve yamakları için her sabah kalleşliğe yeniden başlanıyor.
*****
Bizler bunca hayati gerçekler arasında bir İstanbul seçimi için birbirimizi yiyoruz şu sıralar!
Ve bizleri birbirimizden uzaklaştırıp tehlikeyi yakınlaştıran İngilizlerin Fransızların Pentagoncuların keyfi yerinde!
Dünyayı parmaklarının ucunda döndürenler bizim bu halimizden fazlasıyla hoşlanıyor!
*****
Not: İçimizdeki memleket davası düştüyse bizi kimse ayağa kaldıramaz!
GENÇ MEKTUBU
Üniversiteli bir gencin mektubundan kısa satırlar.
"Kendi ülkemde göçebe gibiyim ya da sürekli sobelenen bir ebe.
Bu kadar engebeyi sadece üniversiteyi bitirerek aşabilir miyim?" Özel bir notu daha var.
"Ölmeden önce nasıl koşabilirim hayallerimin duraklarına?"
*****
Benden cevap bekliyor!
Mutluluk Takvimi
Sokaktaki yaşlı kadından mendil al.
Uyandığın günün gecesinde uyu.
Bebekleri kokla.
Ağaçtan erik topla.
Büyür sensiz karanlıklar
Vurur beni ayrılıklar
İçimdeki yalnızlıklar
Ağlar bende geceleri
Her köşeye perde çektim
Anıları inkar ettim
Saatlerim senin için
Durur bende geceleri
Bana hicranlar yakışır
Ayazda ellerim üşür
Hasret acıya dönüşür
Kanar bende geceleri
Gidişini hatırlarım
Ağlayamam utanırım
Sensiz bütün ışıklarım
Söner bende geceleri
Hakkı YALÇIN
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