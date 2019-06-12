O insanlar
Takside unutulmuş parayı sahibine iade eden.
Hasta yolcuyu taşımayı reddeden taksi şoförlerinin yakasına yapışan.
Cennet yürekli.
Bilirsiniz çürümeler önce beyinde başlar.
*****
Ne insanlar var hala.
Otobüslerde büyüklerine yer veren.
Lösemili çocuklara can veren.
Sokaktaki yaşlı kadının elindeki mendili satın alırken, ardından dualar ettiren.
Aç insanı doyuran.
Mahallenin fırınına her gün sayısız ekmek parası bırakıp, bir ekmeğe muhtaç olanlara kendince katkıda bulunan.
*****
Ne insanlar var hala.
Yoksul bir mahallede yardım dağıtılırken sıra kendisine geldiğinde kendisinden daha muhtaç olanı işaret eden.
Dargın olduğu insana bile gönüllü kan vermeye koşan.
Komşusu aç yatarken lokmaları boğazına dizilen.
İnsan kardeşliğini kutsal bilen.
*****
Ne insanlar var hala.
İnsanların eşitliğine parmak kaldıran.
Sokakta dövülen bir kadını seyretmek yerine kurtarmaya yönelen.
Gerektiğinde başını belaya sokmaya gönüllü.
Yüzme bilmese de denize düşen insanı kurtarmak için gözünü kırpmadan suya atlayan.
İnsanların doğum mahalline değil ruhuna bakan.
Yaptığı iyiliklerin karşısında "amma enayisin" sözcüğünü gururla rozet yaparken, insanlıktan zerre kadar sapmayan.
*****
Ne insanlar var hala.
Kendisine uzatılan rüşveti elinin tersiyle itip, "şerefsizliğin sende kalsın" diyen.
Paraya ve kullara tapanlara inat, Allah'tan başkasının karşısında eğilmeyen.
Muhbirlik ücretinin iftiraya dahil olduğu bir ülkede iltifatı sadece insanlık bilen.
Dedikoduyu seven bir toplumun ferdi olmayı reddeden.
*****
Ne insanlar var hala.
"Benim özgürlüğüm senin özgürlüğünün başladığı yerde biter" diyen.
Her fikre saygı duyan.
Doğuştan merhametli.
Namus ve dürüstlük dendiği zaman kendisine benzeyen insanlarla halka halka kenetli.
*****
O insanlar olmasa.
Düşünmek bile istemiyorum.
Bu ülkeyi.
ŞÜPHEMİZ BÜYÜK!
Bir çakal lüks tekneyi içinde gazetecilerin bulunduğu küçük bir teknenin üzerine sürüyor da, sadece tekneyi değil insanları da ikiye ayırmak için gücünü gösteriyorsa.
Böyle insanlara gününü gösterecek hukuku görmeyi de biz istiyoruz.
Porsche otomobiliyle polis memurunu öldüren alkollü sürücü Rüzgar Çetin'in serbest bırakıldığı bir ülkede adaletin yerini bulacağından şüphemiz olsa da!
Mutluluk Takvimi
Görünüşe aldanma kandırıcı olabilir.
Anahtarı otomobilin üzerinde bırakma.
Denize çocuğunla birlikte gir.
Ne çok şey kattın
Ömrüme
Hiçbir şey seninle
Bir tutulmuyor
Ben mutlu olmayı
Senden öğrendim
Senin gibi gidenler
Unutulmuyor
Bu sevda ancak
Senle sevda olurdu
Seni tanımak bile
Benim için gururdu
Belki geçti belki erke
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Aşık oldum giderken
Hakkı YALÇIN
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