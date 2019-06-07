Hayal satan adam
Bayramda yeniden açtı dükkanını.
Ve çocukluğumun mahallelerine taşıdı beni.
***
Bayram sabahında mahallenin kızları cicilerini giymiş kapıları çalıyordu.
Küçük bir arsada taştan kalelerle maç yapıyordu çocuklar.
Anneler mendil içinde lokum dağıtıyordu ev işi limonata.
***
Hayal satan adam gözlerini yola çevirdi.
Baktığı sokaklarda kendi çocukluğunu ararken elinde laptopla 15'li yaşlarda bir çocuk girdi içeri.
"Zamanı değerlendirmek istiyorum" dedi.
Hayallere dalmış olan adam şaşırdı, "hangi zamanı?" Gelecek zamanı işaret etti çocuk.
"10 yıl sonrasının hayallerini istiyorum!"
***
Bugüne kadar geçmişin hayalleriyle ayakta duran dükkana hiç böylesine aykırı bir müşteri gelmemişti.
"Ah be evlat" dedi hayal satan adam, "galiba sen elindeki laptopta bunları daha kolay bulabilirsin." "Hayır" dedi çocuk, "sizin sadece geçmişi değil geleceği de hayal edebileceğinizi biliyorum." Adam kolay kazanacağı maçı beklerken dişli bir rakip bulduğu mahalle maçlarını hatırladı.
Çocuk konuşuyordu o sıra.
"Karanlık adamlara çelme takmayı bilen çocuklara güneşi öptüren bir adam her şeyin altından kalkar!"
***
Adam oturduğu tabureden kalktı, gözlerini kapayıp gelecek zamanın sayfalarını çevirdi.
Zaman su gibi akıp gitmişti.
Futbol yine kirliydi, kulüp başkanlarının ağzı yine bozuktu.
Analara sövenler el üstündeyken, dürüstlük yerinde bile saymıyordu.
Geri gitmişti her şey, gelen gideni aratıyordu yine.
***
Adam bir film şeridi gibi önünden geçenlerin yolunu kesti ve durdu.
Gözleri kanıyordu mendille usulca sildi.
"Evet dedi çocuk "hala hayallerimi bekliyorum." Yüreğini efkar basmıştı adamın, bir çocuğun gelecek hayallerine mühür basmaktan kaçındı. "Denedim ama olmuyor" dedi.
Geleceğin mektubunu vermedi çocuğa, resimleri de göstermedi.
"Şimdiki zamanı iyi değerlendirirsen gelecek de güzel olur" dedi.
Hayallerinde gördüğü karanlıklara inat, sürpriz bir serenat diledi çocuğa.
Aydınlık bir hayat.
O çocuğun şahsında bütün çocuklara.
Faşist Trump!
Trump'ın bayramdan önceki İngiltere ziyaretine mahsuben, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, ABD Başkanı'nın hakkını verdi.
"20 yüzyılın faşist liderlerine benziyor!"
Bu cümlenin tercümesi; Hitler'e, Mussolini'ye.
Hiç de haksız sayılmaz!
MUTLULUK TAKVİMİ
Ağaç altında kahve iç.
Sokaktaki kadından çiçek al.
Çocuklara renkli çorap al.
Kendi ruhunu sınava çek.
Eski şarkıları dinle.
Çanlar çalıyor
Duyuyor musun
Dünya yeni bir savaşın
Eşiğindeyken
Ben seni ilahi ninnilerin
Beşiğinde
Tıngır mıngır sallarım
Çocukların gözlerinden
Bakarız dünyaya
Burnumuzda Iraklı
Filistinli çocukların
Hasreti tüter
Kalbimizdeki ordularını
Amerikan askerlerinin
Üzerine salarız
Beş dakika sürsün
Saltanatımız
Bize yeter
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