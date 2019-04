Utancın gururu!

ARTIK tek penceresi var çocukların; korku.

Nereden ve kimden geleceklerini bilmedikleri her saldırıya karşı içlerine kapanıyorlar.

Cennetin müziği sustu.

Göğüs kafeslerinde kuşlara yer kalmadı korkularından!

*****

Artık tek penceresi var yeni moda erkekliğin; sapıklık!

Bu soysuz virüs gittikçe yayılıyor.

Küçücük kız çocuğuna musallat olacak kadar alçalan erkekliğin binlerce kopyası aramızda dolaşıyor.

Otobüslere biniyorlar sokak aralarında avlarını arıyorlar.

Ne utançtır onların soysuzluklarına tav olanlar var!

Bu sırtlanların suçlarını hafifletecek yasalar üretiliyor.

Vicdan yargıçlığı bile kalmadı.

O yüzden ülkemizde çalıntı bir bisiklettir hukuk!

Bir tur atmaları için çakallara servis edilen!

*****

Metrobüsler kendilerini tatmin eden abazan sırtlanlarla dolu, kadınlar ve çocuklar kapalı mekanlarda daha bir korunmasız.

Peki, nerde o eski delikanlılar?

Nerde o yürekli insanlar?

Sosyal medyada olsun sokakta olsun linç edecek canlı arayanlar, böyle konularda neden ayaklanmıyorlar?

Pislik çukuruna batmış televizyon dizilerinin ve futbol maçlarının anonslarından başka hiçbir çığlığı duymayanlar da oralı olmuyor!

"Nasılsa başkasının çocuğu!" Vicdan yargıçlığı kalmadı.

Çünkü onları da besleyen televizyon sistemimiz var.

O yüzden ahlaksızlığı kayıran şiddeti doyuran bir zehir kutusudur ekranlar!

*****

Kötülüklerin ve çirkinliklerin sırtının bu kadar sıvazlandığı bir dönem hatırlamıyorum.

Cana değil ahlaksızlığa ve paraya değer veren hayat her şeyimizi alıyor.

Kim bilir kaç çocuk kaderini bekliyor çakalların göz hizasında!

Kim bilir kaç insanın bilinçaltına şiddetin cazibesi enjekte ediliyor!

"Vur kır saldır!" diye.

Her şeyin dengesi bozuldu.

Sarmaşıklar bile birbirine sarılmıyor artık.

****

Hep sorulur ya çocuklara "büyüyünce ne olacaksın?" diye.

Bir çocuğa sordum "ben hiç büyümiycem" dedi, "büyüklerden çok korkuyorum!" Aslında o çocuğun bilinçaltında gerçek; büyüklere benzemekten korkmak!

Bu da onları korkutanların gururu olsun!

Yeni moda erkekler; utanılacak her şeyle gurur duyuyor nasılsa!



ASIL MESELE!

Trafikte kuralları ihlal edenlerin cezaları sigorta priminin tespitinde esas alınacak.

Yani ne kadar ceza o kadar prim!

Cezaların karşılığı para değil "trafikten tamamen men" olmadıkça meselenin bizler için bir anlamı yok.

Hala çakarlı araçların egemenliğine bile son verilemeyen bir şehirde!



MUTLULUK TAKVİMİ

İş bitmeden ödeme yapma.

Talih oyunlarına asla güvenme.

Adına ağaç dik.

Bebek patiğine zil tak.

Gözlerimde saklı

Bir itirafsın

Ruhum dayanmıyor

Sendeki güce

Zamansız esen

Kader rüzgarı

Sana sürüklüyor

Beni her gece

Benim sevdalarım

Düş kırıkları

İnsan her aşkında

Sonunu yaşar

Sabahı olmayan

Akşamlar gibi

Seni böyle sevmek

Zaten intihar



Hakkı YALÇIN