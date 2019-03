Ayakkabı

Bir ayakkabının sahibine yazdığı hikayedir hayat. Okumasını bilene!

"Dükkana geldiğinde vitrinden sana bakıyordum. 'Beni satın alacak paran var mı?' diye düşündüm.

Çünkü her ayağa girip çıkmaktan fena halde yorulmuştum.

Sahibim olmanı ve yüzündeki çileye ortak olmayı istedim.

'Seninle her yere yürürüm' dedim.

Karıncayı bile incitmeyeceğini biliyordum sanki.

*****

Çok yakıştım ayağına. Üstümden yağmur altımdan seller geçti.

Sabahın erken saatlerinde seninle otobüs duraklarına yürümek harika bir şeydi. Elbiselerin daralıp pantolonunun paçaları eskirken sana eşlik etmenin gururunu yaşadım.

Ne umutlar döşedik yollara.

Büyük adımlarınla benimle koşarken seni bir atın üzerindeymiş gibi hissettirmeyi sevdim.

*****

Eskiyen yanlarım su alırken kahrolduğumu bilmeni isterim.

Çorabını her gün değiştirdin gömleğini de. Beni değiştirmeyecek kadar sadakatli olduğun için ben de elimden geleni yaptım.

Camiye gidip beni çıkardığında diğer ayakkabıların arasında kendimi hep özel hissettim.

Kar altında durmaktan korkar mı hiç kardelen çiçekleri?

Beni tamirciye vermiştin bir gün geri almazsın diye hiç korkmadım.

*****

Evine girdiğinde kapının önüne koydun beni gocunmadım.

Beni bir kalem gibi kullanarak ıslak kumlara yazdığın bir ismi hatırlıyorum.

Kaç gece onun kapısında sabahladığımızı da.

Kapıların önünde de arkasında da dursa sevda sevdadır.

Bunu senden öğrendim.

*****

Başkalarının bir giydiği ayakkabıyı bir hafta sonra yeniden giydiği dünyada, her gün senin yol arkadaşın olmak başka bir şeydi. Sevdiğin insanın kokusuyla uyanmak gibi.

Beni boyadığın zamanlar bayramımdı.

Çocukları omuzlarına aldığın da bana yük olduğunu düşünme sakın.

Ne yaptıysak birlikte yaptık.

Bir insanın kalbi ellerinden ve ayaklarından bellidir.

Elini hiç kire uzatmadın ben şahidim.

*****

Bütün ayakkabılar eskir sevgiler gibi. Sevginin eskisi makbuldür ayakkabının yenisi.

Eskiyince kapının önüne konan ayakkabıları her gelen giyer. Çünkü birini uğurlarken birini bekler hayat.

Bana bahşettiğin bu ecelsiz hayat için sana teşekkür ediyorum. Beni sadece yürümek için kullandın insanlara ve hayvanlara tekme atmak için değil.

*****

Bir ayakkabı ancak senin ayağında böyle görkemli dururdu.

Varsın ikinci mevki olsun ömrümüz.

Senin gibi birinin ayağında eskimek benim için gururdu." İ(stek üzerine bir kez daha)

SİGORTA!

Araştırmacılara göre stresin en az kazancın en çok olduğu sigortacılık geleceğin mesleği.

İnsan sağlığını tehdit eden düzeni kim yaratıyorsa, onun karşısında kazanç getiren sistemi de onlar yaratıyor. Bizler de kötülüğe karşı kendimizi sigortalamakla korunacağımızı zannediyoruz.

Çok merak ediyorum; bir insanın sigortalarının atması sigorta kapsamına giriyor mu?

MUTLULUK TAKVİMİ

Balık tutanları izle.

Saç şeklini yenile.

Çocuklara kendi çocukluğunun oyunlarını öğret.

Meyveli çay iç.

Seninle ayrılık

Yolcusu olduk

Kaderin rüzgarı

Tersten esiyor

Ağzı var dili yok

Hatıraların

Uzak şehirlere

Bilet kesiyor

Bu masalda suçlu

Aramayalım

Biz de yavaş yavaş

Azaldık sanki

Şu yalan dünyada

Her şeyimizi

Kaybetmek için

Kazandık belki



Hakkı YALÇIN