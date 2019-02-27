Berber dükkanının içinde balkonuna sığınan kuşları nasıl kovduğunu anlatıyordu adamın biri.
Hatta onlara tuzak kurmaktan falan bahsediyordu.
Dayanamadım söze karıştım.
"Gökyüzü kuşlarındır" dedim.
"Nasıl yani?" dedi.
"Onlar bizim yürümemize nasıl karışmıyorsa bizler de onların uçup diledikleri yere konmalarına karışamayız" diye karşılık verdim.
"Ama kondukları yer benim balkonum" dedi.
*****
Vicdanına bir cümle gönderdim etkilenir diye.
"O minicik kuşlar belki de insani duygularınızı sınamak için konuyordur balkonunuza." Zalimin zulmü gözlerindenr olduğu kadar cümlelerinden de okunur.
"Benim kuşları düşünecek halim yok" diye karşılık verdi.
Ben de dikleştim.
"Madem öyle siz de onların hava sahasından çekilin!" "Boş konuşuyorsunuz!" dedi.
"Evet" dedim, "konuştuklarımı anlayabilen birini bulamadığım için alfabemdeki harfler bile bana dargın!" Adam anlamadı.
Anlasaydı; telgrafın tellerine konan kuşları anlatacaktım ona.
Talih kuşunun bile kolaya kaçan insanları uyutmak için üretilen bir tezgah olduğunu.
Kafalarına kuş pisliği konduğunda, kendilerini özel hissedip, talihini denemek için koşuşturan insanlara kıs kıs gülen kuşları anlatacaktım.
İnsanların birbirini aşağılamak için kurduğu cümlelerdeki "kuş beyinli" kuşları.
*****
Belki de o kuşlar insanları hayal denizinde yüzdürürken ürkütülen, yuvaları bozulan ve tüfeklerle vurulan kuşların intikamını alıyorlardır.
"O kuş beyinli kuşlar!"
*****
Ama gerçek olan şu; kuşlarla aramızdaki yakınlaşma zordur artık.
Çünkü onlara "insan kalıbının" resmini verdik!
O yüzden onlar balkonlarda adam arıyorlar.
"Kalıbının adamını!"
SORU-CEVAP!
Oscar törenlerini günlerce konuşuyoruz da bizdeki ödül törenlerini niye hiç konuşmuyoruz?
Bizim ayakta alkışlanacak sanatçılarımıza ödül verildiğini görmedik.
Başka?
Bizde jüri adabı olmadığı için seçilenlerin de hükmü olmuyor.
O jüriyi kim seçiyor?
Jüri üyelerinden daha güvenilmez olanlar. Yeni kimin seçilmesi gerektiğini jüri üyelerine emredenler.
Peki, bu şartlarda seçilenler o ödülleri nasıl alıyorlar?
Siz bu ülkede hakkı olmayanı reddeden birini görürseniz, tüm zamanların ödülünü ona verelim.
Parantez içinde (bu ülkede yüzde yüz hırsızlık bestesine bile altın yaldızlı ödül verdiler. Bu ülkede çocuklarınızdan aldıkları paraları zibidi jüri üyelerine verdiler...) NOKTA. Yani bu demektir ki jüri üyeleri vicdan teröristidir, o jürileri üretenler de sanat teröristi!
MUTLULUK TAKVİMİ
Görmeyen birinin kolunu tutma, bırak o senin kolunu tutsun.
Günlük tut.
Fıkra öğren.
Sözünün eri ol.
Kısa cümlelerle
Yaşarken seni
Uzun uzun
Düşündüm bitti
Zoruna gitmesin
Acı gerçekler
İkimizin bu aşka
Gücü yetmedi
Kendi zarfında saklı
Bir veda mektubuyum
Artık sana yasaklı
Aşkın masum kuluyum
Karıştırma sayfaları
Yangın söner közden önce
Üzülmem mi sanıyorsun
Yürek ağlar gözden önce
Hakkı YALÇIN