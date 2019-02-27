Kalıbının adamı

Berber dükkanının içinde balkonuna sığınan kuşları nasıl kovduğunu anlatıyordu adamın biri.

Hatta onlara tuzak kurmaktan falan bahsediyordu.

Dayanamadım söze karıştım.

"Gökyüzü kuşlarındır" dedim.

"Nasıl yani?" dedi.

"Onlar bizim yürümemize nasıl karışmıyorsa bizler de onların uçup diledikleri yere konmalarına karışamayız" diye karşılık verdim.

"Ama kondukları yer benim balkonum" dedi.

*****

Vicdanına bir cümle gönderdim etkilenir diye.

"O minicik kuşlar belki de insani duygularınızı sınamak için konuyordur balkonunuza." Zalimin zulmü gözlerindenr olduğu kadar cümlelerinden de okunur.

"Benim kuşları düşünecek halim yok" diye karşılık verdi.

Ben de dikleştim.

"Madem öyle siz de onların hava sahasından çekilin!" "Boş konuşuyorsunuz!" dedi.

"Evet" dedim, "konuştuklarımı anlayabilen birini bulamadığım için alfabemdeki harfler bile bana dargın!" Adam anlamadı.

Anlasaydı; telgrafın tellerine konan kuşları anlatacaktım ona.

Talih kuşunun bile kolaya kaçan insanları uyutmak için üretilen bir tezgah olduğunu.

Kafalarına kuş pisliği konduğunda, kendilerini özel hissedip, talihini denemek için koşuşturan insanlara kıs kıs gülen kuşları anlatacaktım.

İnsanların birbirini aşağılamak için kurduğu cümlelerdeki "kuş beyinli" kuşları.

*****

Belki de o kuşlar insanları hayal denizinde yüzdürürken ürkütülen, yuvaları bozulan ve tüfeklerle vurulan kuşların intikamını alıyorlardır.

"O kuş beyinli kuşlar!"

*****

Ama gerçek olan şu; kuşlarla aramızdaki yakınlaşma zordur artık.

Çünkü onlara "insan kalıbının" resmini verdik!

O yüzden onlar balkonlarda adam arıyorlar.

"Kalıbının adamını!"

SORU-CEVAP!

Oscar törenlerini günlerce konuşuyoruz da bizdeki ödül törenlerini niye hiç konuşmuyoruz?

Bizim ayakta alkışlanacak sanatçılarımıza ödül verildiğini görmedik.

Başka?

Bizde jüri adabı olmadığı için seçilenlerin de hükmü olmuyor.

O jüriyi kim seçiyor?

Jüri üyelerinden daha güvenilmez olanlar. Yeni kimin seçilmesi gerektiğini jüri üyelerine emredenler.

Peki, bu şartlarda seçilenler o ödülleri nasıl alıyorlar?

Siz bu ülkede hakkı olmayanı reddeden birini görürseniz, tüm zamanların ödülünü ona verelim.

Parantez içinde (bu ülkede yüzde yüz hırsızlık bestesine bile altın yaldızlı ödül verdiler. Bu ülkede çocuklarınızdan aldıkları paraları zibidi jüri üyelerine verdiler...) NOKTA. Yani bu demektir ki jüri üyeleri vicdan teröristidir, o jürileri üretenler de sanat teröristi!

MUTLULUK TAKVİMİ

Görmeyen birinin kolunu tutma, bırak o senin kolunu tutsun.

Günlük tut.

Fıkra öğren.

Sözünün eri ol.



Kısa cümlelerle

Yaşarken seni

Uzun uzun

Düşündüm bitti

Zoruna gitmesin

Acı gerçekler

İkimizin bu aşka

Gücü yetmedi

Kendi zarfında saklı

Bir veda mektubuyum

Artık sana yasaklı

Aşkın masum kuluyum

Karıştırma sayfaları

Yangın söner közden önce

Üzülmem mi sanıyorsun

Yürek ağlar gözden önce



Hakkı YALÇIN