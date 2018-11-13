HAKKI YALÇIN
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Taksi!
Çakallık yapmayı meslek haline getirmişler.
Bugün yabancı bir tur rehberi İstanbul'u tanıtırken en büyük tehlike olarak taksi şoförlerini gösteriyor.
"Aman" diyorlar, "onların yanında cüzdanınızı çıkarmayın!" Ne yazık ki yetkililer bu konuda gerekeni yapmıyor!
İcat edilen "turist kazıklama durakları" yıllardır tıkır tıkır işlerken!
***
Taksim Meydanı, Zincirlikuyu, Sultanahmet ve daha nice köşe başı tutulmuş durumda.
Bir Türk vatandaşı buralarda bir taksiye binmek istesin bakalım alıyorlar mı?
Varsa yoksa yabancı turist.
Bütün mesele onlara kazık atmak ve paralarını araklamak!
Sahte yüz liralar piyasaya böyle taksi şoförleriyle dağıtılıyor.
***
İki gün önce İstanbul'da Taylandlı bir kadın ilk kez binip kazıklandığı taksiye ikinci kez binince şoförü tanıdı.
Yine aynı oyun, yine aynı ahlaksızlık.
Bu defa yol boyunca taksi şoförünün her eylemini cep telefonuna kaydetti.
Kendisine dokunmaya bile yeltenen şoförünün "ne mal olduğunu" saniye saniye belgeledi.
İşte size yetkili zaafı: Bırakın çalışma ruhsatını, şoförün ehliyeti bile yok!
Ve bunun gibi daha niceleri İstanbul'daki turist katliamında Türkiye'yi tanıtıyorlar öyle mi?
Yazık değil mi ülkemize!
***
Trafik bu şehrin en büyük sorunu; çünkü kurallar işlemiyor.
Ve trafik sadece elektronik aletlerle ceza kesmekle de işlemiyor.
Turist kazıklama duraklarında böyle kaç şoför var kim bilir? Kaç yıldır İstanbul'da saltanat sürüyorlar.
Uyuşturucu pazarında bile soysuz ulaşımın katkısı büyükken, ne olduysa kiralık araçların sistemi ele geçirmesinden sonra oldu.
Plakasını kiralık verenler o saygıyı yok etti.
Taksicilik sadece paranın özne olduğu bir meslek haline getirildi, ne şoför kalitesinin hükmü kaldı ne zarafetin.
Olan onurlu taksi şoförlerine oldu, o insanlar ekmeğini zor kazanır oldu.
O yüzden Taylandlı kadın birçok şeyin işaret fişeği olmuştur.
***
Bu olayı "ülke ve insanlık meselesi" haline getiren yetkililerin var olduğunu biliyorsam.
Onların bu defa o durakları da ehliyetsiz ve ruhsatsız çalışan düzeni de yerle bir edeceğine de inanıyorum.
Ama görmek istiyorum!
HAYAT MUHTARI
Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Kadir Delibalta; yılın muhtarıdır.
Kurduğu merkezle uyuşturucudan kurtardığı 60 gence hayat armağan eden adam.
Üstelik kurtulanlara psikolog eşliğinde eğitim veriliyor.
En çok mahallelerde palazlanıyor uyuşturucu.
Ama ne yazık ki herkes Kadir Delibalta kadar "hayat muhtarı" değil.
Mutluluk Takvimi
Yatıya kaldığın evde yatağını kendin düzelt.
Beklentilerini büyüt.
Eski şarkıların eşliğinde mazi turu yap.
Büyür sensiz karanlıklar
Vurur beni ayrılıklar
İçimdeki yalnızlıklar
Ağlar bende geceleri
Her köşeye perde çektim
Anıları inkar ettim
Saatlerim senin için
Durur bende geceleri
Bana hicranlar yakışır
Ayazda ellerim üşür
Hasret acıya dönüşür
Kanar bende geceleri
Gidişini hatırlarım
Ağlayamam utanırım
Sensiz bütün ışıklarım
Söner bende geceleri
Hakkı YALÇIN
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