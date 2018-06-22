Hakkı Yalçın
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Seçim öncesi
Bir yanda oluşturulan ekonomik korku iklimi var, bir yanda ülke gerçekleri.
Dünyanın hali ortada.
Ortadoğu'nun Amerika rüyası olduğunu söylemeye gerek yokken.
Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki duruşunu kimse inkar edemez.
Liderliğin her hali kendisinde mevcutken.
***
Türk halkının bu seçimdeki tercihini belirleyen en önemli noktalardan birinin tecrübe olacağı kesin.
Kendisine duyulan sevgiyi kim inkar edebilir?
Ayak basılmadık toprak bırakmayan emeğe duyulan saygıyı.
Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri gerçeğinin bu seçimde nasıl etkili olacağına şüphem yok.
Çalışkanlığın ve sevdanın adresinde bekleyen Tayyip Erdoğan başkan olmak istiyorsa olacaktır.
Anketler de bunu gösteriyor zaten.
***
Yaratılan ekonomik korku iklimine gelince.
Yapacaklarını yaptıklarının teminatı olarak gösterebilen bir liderin, ekonominin zorluklarını halletmesi de kaçınılmaz.
"Başkasının bu meselelerin altından kalmayacağı gerçeği ortadayken.
Bu bir güven meselesi.
Ve çoğunluğun kararına saygı duymak da kaçınılmaz.
***
Meclis'in durumuna gelince.
AK Parti'nin bugüne kadar kazandığı seçimlerden farklı bir seçim olacağını düşünmüyorum.
Anketlerde diğer partilerin de Meclis'e girme olasılığı mevcut.
Güçlü bir muhalefete kimin itirazı olabilir ki!
Daha iyiye daha güzele yürümek adına.
***
Benimkisi "ben demiştim" duygusu değil.
Seçim havasının ve anketlerin yansıması.
***
Seçimlerden sonra beklenen huzur ve bütünlük.
Her türlü sonuca duyulması gereken saygı.
Aynı toprakların çocukları birbirine duyduğu saygıyı da ayaklandırmak zorunda.
Bizim başka ülkemiz yok çünkü.
***
Ve bizler emeklerken öğrendik sevmeyi.
Bunu sakın unutmayalım.
ÇAĞLA'NIN YOLCULUĞU
Çağla, 10 yılı aşkın süredir şarkıcılık yapıyor.
Bundan iki yıl önce Sinan Akçıl'la düet yaptı yol aldı.
Şimdi daha önce Gülşen'in seslendirdiği "Saz mı Caz mı" şarkısıyla yolculuğuna farklı bir gurur kazandırdı.
Yaptığı işin peşini bırakmayan insanları seviyorum.
Zaferi kutlayana kadar yolculuğunu sürdürmeye gönüllü olanları.
Yeteneğine inandığım iyi yürekli
MUTLULUK TAKVİMİ
İlginç bir omlet yap.
Çocukları temizliğe alıştır.
Pencerene konan kumruları dinle.
Dizlerime uzandığın
Akşamlar için
Benimle uyandığın
Sabahlar için
Dünyanı benimle
Paylaştığın için
Teşekkürler
Yaşama sevincime
Tarihimdeki yerine
Yüreğine gözlerine
Teşekkürler
Anıların hatırına
Yazdığın her satırına
Teşekkürler
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