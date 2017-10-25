Yol Durumu
  1. Hasta ve akıllı
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba

İki zavallı!

Sen Caner Erkin!
Küfür delikanlısı!
Hiçbir hafifletici sebebin yok.
Senin bugün mahkemeye verilmen gerekir.
Adam olan herkes aleyhine şahitlik yapmak için sıraya girer.
Ama nerde o günler!
Efendiliğini sevsinler.
O formayı yine sana giydirirler, sen de gururla giydirirsin.
"Küfürlerini!"
***
Ettiğin küfürlerin hepsinin sana iade edileceğini bildiğin halde küfür edebiliyorsan.
Herkesin sana bir küfür borcu var demektir. O yüzden cebinde bir ayna taşı, yüzünü kaşırsın!
Olmayan yüzünü!
İltihaplı bir beyinden ancak böyle bir gerçek kalır geriye!
***
Sen Mete Kalkavan!
Hayırsız evlat!
Caner'in ettiği küfürler sırtına dayanmışken, yüzünü dönemeyecek kadar korkak olmak neyin nesi?
O ağır küfürleri "kulak arkası" edinecek biri olmakla, hakem olmanın neresindesin?
Bu edepsize yüzünü dönüp yumruğu çaksan senin alnından öpenler olurdu.
Kaybettiğin de en fazla bir hakemlik olurdu.
Şimdi kazan bakalım kaybettiklerini kazanabilirsen!.
Apoletle bu kadar küfür yiyeceksen, hakem olmaya değer mi? Maçtan sonra adını soranlara ne diyeceksin?
Nasıl bakacaksın aynaya?
Ya da aile fertlerinin yüzüne.
***
Futbol sahasının içinde iki zavallı. Küfür konserindeki yılın çifti.
Yarattıkları kirli ortamı bölüştüler. Fifti fifti!
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