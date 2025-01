HAYAT bir yol hikayesidir, atılan her adımın bir karşılığı vardır.

Güzellikler huzur verir de günahlar bir bedel ödetir insana.

Bir kalp ağrısı.

Hesaplaşmanın finaline atılır adımlar.

Belki huzur belki yılların ahı, belki de içindeki cehennemin çağrısı.

***

Hayat bir yol hikayesidir, lüks otomobillerle durakları hızlı geçip kirli parayı kazanmak da hikayeye dahildir dürüstçe yayan yürümek de.

Yürekli bir zamanın içinde adı anılmamıştır bazılarının. İnsanları harcamak için kullanılan üstün performans biter, iç hesaplaşmanın zamanı gelir.

Asıl gerçek burada gizlidir. Allah'ın insanlara bahşettiği en değerli şeydir vicdan!

***

Hayat bir yol hikayesidir, her durakta resimler vardır silinmeyen izler. Yaşanmış bir zamanın içinde tecrit edilmiş bir anlayıştır iyilik. Kötülüğe karşı en değerli tanıktır zaman.Bir sürüklenişin finaline başlar koşular.Kötülük yaparak ayakta kalanların ve ruhuna alacakaranlık bulaşmış insanların hazin sonu anons edilir. "Durdurun dünyayı ölecek var!"

***

Hayat bir yol hikayesidir, yasal ihanetin yasal olmayan yolcularına da açıktır yollar, insanlığın her halini barındıranlara da.

Bir insanın kalbini kırdığımız zaman bile yakamızı bırakmayan vicdan insan olanın içini sızlatır, zalime ölümcül bir şölen düzenler.

***

Hayat bir yol hikayesidir, sorgu gerektirir. Hiçbir canlı istemediği yerde kapalı tutulmamalıdır. Hayvanlar da buna dahildir. Ama hiçbir canlı da haksız yere kapalı yerde tutulmamalıdır. Yok yere hapis yatan insanlar da buna dahildir.

Asıl mesele, kapalı yerde tutulması gereken suçluların sokaklarda fink atmasıdır.

Bir şairin 30 yıl hapis yattığı bir ülkede, insanları dolandıran bir kabadayının 30 saniye sorgulanmamış olması sizleri o sorgudan muaf tutamaz. Tutmamalı da!

***

Bazen diyoruz ya "nasıl terk edeceğiz bu zamansız yolculuğu?" Yitirdiklerimiz ve kazandıklarımızla hayata bıraktıklarımız arasındaki imzamız nasıl olacak?

Taşınmaz malları, haram parayı vicdanlardan daha değerli sayan bir dünyada, sevgiden değerli hiçbir şey olmadığını anlamak için vaktimiz olacak mı acaba?

***

Hayat bir yol hikayesidir, siz yoldan çıkmazsanız yollar sizi terk etmez.

Yolun sonunda size bekleyen bir huzur varsa boynunuz kıldan ince.

Kimsenin kalbini kırmayın, canına, malına göz dikmeyin, insan olun! Sonra çok pişman olursunuz iş işten geçince!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sırlarını anlatma.

Eleştir ama edebinle.

Gereksiz ışıkları kapat.

Her türlü şartta dik dur.



Nerede ağlayan

Bir çocuk varsa

O çocuklar sana

Herkese muhtaç

Hepsinin yaşından

Büyük acısı

Umuda can veren

Kollarını aç



Ana dilinden

Anlar çocuklar

O masum çiçekleri

Kurutma anne

Benim ellerimi

Tuttuğun gibi

Onların elini de

Unutma anne

Hakkı YALÇIN



Herkesin bir fikri olabilir ve bunu dile getirmesinde sakınca olmamalıdır.



Asalak zeka!

Neymiş yapay zeka her şeyi kolaylaştırıyormuş. Kim istiyor kolaylaşmasını? Emeğe ve yaratıcılığa düşman olanlar. Yapay zekaya komut veriliyor, "bana bir şarkı yap!" Emrin karşılığında kim bilir kimlerden araklanmış melodiler ve sözlerle şarkı hizmete nazır!

Yapay zeka emeğin, işgücünün katledilmesi için icat edildi. O yüzden hem hırsız hem ahlaksız. İnsanoğlu kendinde olanları yapay zekaya monte ettiği için hiç şaşırtıcı değil. Ama yarın çocuklarınızın aldığı eğitimin karşılığını bile yok edecek olan da yapay zeka. "Ben asalak dünya için bulunmaz nimetim" notuyla birlikte!