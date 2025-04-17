AĞAÇLAR da insanlara benziyor, sonbaharda dökülen yaprakların yerini baharda yeni çiçekler aldı. Hayat rengarenk bir masaldı eskiden, en çok çocuklara umut vermek için anlatılırdı. Uç uç böcekleri yoksul çocuklara terlik pabuç dağıtırdı, mutluluktan uçarken! Şimdiki zaman aşina değil o güzelliklere. Başkalarının mutsuzluğuyla mutlu olmak yeni hayat yasası.

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Melekler, insanoğlu hor kullanıyor diye mutluluğu saklamaya karar vermişler, "belki kıymetini bilirler" diye. Biri "Everest'in tepesine saklayalım" demiş diğeri "Atlas Okyanusu'nun dibine." Sonra düşündükleri birçok yeri sıralamışlar ama hiçbiri yeterince zor gelmemiş.

Derken meleklerden biri "insanların içine saklayalım" demiş, "kimsenin aklına gelmez içine bakmak!" İşte o gün bugündür mutluluk insanın kendi içinde saklı.

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Uzun vadeli mutluluklar yok artık, küçük şeylerle mutlu olmayı öğreneceğiz. Bir çay içimi, bir gün batımı ya da bir çocuğun gözlerinde kaybolmak gibi. En önemlisi de hayatın sırlarına kulak açarak. "Yalanlarla gözlerinin boyanmasından hoşnut oluyorsan evinin duvarını boya! Pişpirik oynamaktan başka bir şey bilmiyorsan, satranç oynayanlara saygısızlık etme. Başkalarının hayatını değiştirmeye çabalıyorsan önce kendini değiştir. Hiçbir şey bilmiyorsan haddini bil. Eğer aklını başına getiriyorsa çektiğin acıya teşekkür et. Kendini nerede kaybettiysen orada kazanmayı dene."

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Ortalıkta insanları sürekli taciz eden bir hava akımı varken, şartlar gereği dost ortamları kalmadı da gerçek dost kaldı mı? İnsan satmanın bu kadar kolaylaştığı bir zamanda, güllerin ağzını açmasını kokusunu yaymasını beklemek zorundayız. Çünkü her şeye rağmen bir masaldır yaşamak. Gökte size ait yıldızı aramak yorar insanı, yorulun her şeye değer. Yürümek isteyene dağda bile yol açılır, yürümek hevesiniz varsa eğer. Diller haykırmak içindir. Karamsarlığın son durağında inerken, dosta düşmana karşı haykırırsınız. "Ben geldim hayat!"

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Hayat fotoğrafınızı çekerken gülümseyin, en güzel pozunuzu verin. Çektiğiniz çileler, kalbinizdeki endişeler yüzünüzde görünüyorsa da çekinmeyin!

Alışkanlığınıza sayar hayat!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kimseye karşı önyargılı olma.

Papatya topla.

Her şartta kibar ol.

Bebekleri kokla.



Hala hatırlarım

Daha dün gibi

Duvarda sararmış

Resmine bakıp

Omuzuna düşen

Saçlarınla sen

Bir gözlük takardın



Camları kırık

Aşkını dinlerdim

İçli sesinden

Kaçardık dertlerin

Hep gölgesinden

Gözyaşın damlardı

Çerçevesinden

Bir gözlüğün vardı

Camları kırık

Hakkı YALÇIN



Kalbi 'kırık' birini gördüm, alçısı yoktu ama imza istedi verdim!



Alışkanlık!

Annelerinden uzakta yaşayan çocuklar yaz tatilinde anneyi ziyarete gelir. Hediyeler, hoş bir sohbet derken anneye hiçbir iş yaptırılmaz. Yemekten sonra çocuklar mutfağa girip bulaşıkları yıkar kurular ve yerleştirir. Anne mutfağa sokulmaz. Çocuklar büyük bir huzur ve mutlulukla evden ayrılır. Anne çocukların gittiğinden emin olduktan sonra mutfağa girer ve bulaşıkları yeniden yıkar. Bu da alışkanlığın getirdiği başka bir mutluluk türü!