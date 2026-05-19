Galatasaray'dan orta sahaya 3 dünya yıldızı birden! Reijnders, Camavinga ve Fabian Ruiz listede
Sarı-kırmızılılar, City'nin yıldızı Tijjani Reijnders, Real Madrid'li Eduardo Camavinga ve PSG'nin maestrosu Fabian Ruiz ile masaya oturacak.
Galatasaray sezon biter bitmez transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha da üst turları hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer bütçesinin önemli bir kısmını orta sahaya harcayacak. Cimbom'un hedefindeki orta sahalar, taraftarları heyecanlandıracak isimler... Galatasaray, tıpkı Victor Osimhen transferinde olduğu gibi yine ses getirecek bir hamle peşinde.
Yönetim, orta saha transferi için 3 ismi belirledi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders, Real Madrid'in 23 yaşındaki 8 numarası Eduardo Camavinga ve PSG'nin 30 yaşındaki İspanyol maestrosu Fabian Ruiz ile masaya oturacak.
Galatasaray, 3 isimden birine imza attırmak için tüm şartları zorlayacak. Reijnders'in City ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor. Camavinga'nın Real Madrid ile kontratı 2029'da, Ruiz'in PSG ile olan sözleşmesi ise gelecek yaz bitiyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Spor