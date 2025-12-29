Yara izi, kırışıklık ve sivilce düşmanı! Ankara’da yetişen mucize bitki

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Her doğal üründe olduğu gibi aynısefanın da dikkatli kullanılması gerekiyor. Papatya, kadife çiçeği veya ragweed gibi bitkilere alerjisi olan bireylerin bu ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışması öneriliyor. Ayrıca bilim dünyası, bu etkilerin tam olarak tescillenmesi için daha geniş kapsamlı klinik çalışmaların devam ettiğini hatırlatıyor.

