PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Truva atı!

Truva atı!

HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

Tüm Yazıları
hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 4 Kasım 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Bir takım en çok güçlendiği sanılan zaman diliminde bir Truva atı çıkar, rakibin düşünce gücüne pozitif etki yapar. 30 milyon Euro transfer ücreti verilip, üstüne bir de kaptanlık bandı verilen Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a verdiği hasarı da birileri rozet yapsın. Ama Fenerbahçe'nin 2 farklı yenilgiden galibiyete uzanmasındaki emekleri de inkar etmeyelim. Onlar sadakat ve inançla takım olma ruhunu kaybetmedikleri için kazandılar. Hangi şartlarda olursa olsun ortama hakim olmak ve böyle bir geri dönüşe imza atmak her takımın harcı değilse, bizlere de bu sonucu alkışlamak düşer. Yeteneğinin verdiği yetkiyi olumlu kullanan, topun ayağında can bulmasıyla arkadaşlarının heyecan bulması arasındaki ilişkinin odak noktası olan İsmail Yüksek benim için gecenin adamıdır.

***

Korkular önden gidiyorsa, gerçekler ardından gelir. Sergen Yalçın'ın kendini kaybetmesinin ve takımına olan güvensizliğinin de bu yenilgiyle yakın ilgisi var. O yüzden Beşiktaş'ın düşünce yetmezliğinden yenildiğini söylemek haksızlık olmaz. Bu sonuçla da Beşiktaş'ın üst katlarla ilişkisi kesilmiştir. Kesilmesi gereken biletlere mahsuben!

***

Kaliteyi küflendiren gerçekler, Trabzonspor karşısında Galatasaray'a iki kayıp puan daha yazdı. Sezon başından beri futbol oynamadan kazanan Galatasaray'a liderliğin bir mesajı var. "Beni kaybetmek istemiyorsan talihine güvenme!" Koca takımda kendini futbol olarak ifade eden bir tane adam yoktu. Ayrıca Fenerbahçe'yle aradaki 4 puanlık farkın hiçbir değeri kalmadı. Bu takım 3 önemli maçı kendi sahasında oynadıysa bu ligin ikinci yarısı da var. Ve bu kafayla daha çok puan kaybetmenin anonsları da apaçık ortadayken birkaç maç sonra liderliğin el değiştirmesi de an meselesi!

***

"Bir takımı alkışlarla buluşturan tek gerçek alın teri ve mücadeledir." Bu cümlem Trabzonspor'a ve Fatih Tekke'ye ithaf edilmiştir. Çünkü Galatasaray karşısında ruhuyla bedeniyle sahada tüm varlığını hissettiren bir Trabzonspor izledik. Futbola itibar kazandırmak birçok şeyden değerlidir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kişisel tedavi! 04 Kasım 2025, Salı Daktilom! 31 Ekim 2025, Cuma Hareketli resim! 30 Ekim 2025, Perşembe Bulantı! 29 Ekim 2025, Çarşamba
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...
Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı!
Erzurum’da dehşet anı kamerada! Kovaladığı kadını böyle katledip intihar etti! - Video
Erzurum'da cinayet: Kovaladığı kadını böyle öldürdü - Video
Şener Üşümezsoy A Haber’de açıkladı: O bölgede de 6’lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne?
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı
Son dakika! Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı | İstanbul’da hissedildi
Balıkesir'de korkutan deprem!