***Meselenin başka boyutları da var. İsrailli albayın açıklamasına bakın; "Türklere karşı hazır değiliz!" Yani demektir ki bir hazırlık var.
"Hazır oldukları zaman" neler yapacaklarının senaryosu yazılmıştır emin olun. Suriye'den başlayıp bizim topraklarımıza kadar uzanacak bir hayali Amerika çoktan planladı. Gelecekleri varsa görecekleri de var ama şunu da unutmayalım Amerika'dan bize dost olmaz!
***
Çocuklara bomba yağdırıp füze atanlar, çocukları açlıktan ölüme mahkum edenler her türlü kalleşliği yaparlar.
***Onlar Mars'ta bulamadıkları suyu çocukların gözyaşlarıyla telafi etti, yarattıkları karanlık evreni de parayla aydınlattıklarını zannetti.
Kendi çocuklarından başka çocuklara böceklere bakar gibi baktılar. O yüzden toprak ananın elinde diri kalması gerekenler bir yana, yaşaması gereken çocuklar telef oldu. Denizdeki son balığa, ağaçtaki son yaprağa ve Ortadoğu'daki son çocuğa göz dikenler dünyasında insanca yaşamak masalı da çoktan bitti.
***Ortadoğu'nun gidişatına baktığımız zaman yazılan senaryoların içinde bizim çocuklarımıza biçilen roller, Gazze'deki çocuklardan farklı değil.
O yüzden tetikte olmamız gerekiyor. İsrail'in "genişlemesine" yataklık eden Trump gibi üç paralık adamların söz sahibi olduğu dünyada, Elon Musk gibi zalim soytarıların nüfus katline yatırım yaptığı ölüm borsasında ülkemiz de tehlike altında.
Unutmayalım ki "bize bir şey olmaz" duygusunun yarattığı bedeller her zaman ağır olur.
***
Ölüm değil korkumuz. Ölüm zaten doğar doğmaz yola çıkan bir gerçek. O yolculukta yaşamak kadar yaşatmaktır anlamlı olan. Ama ambulans geciktiğinde yaralı çocukları hayata döndürmek zordur. Üstelik ambulansların füzelere hedef olması garantiyken! Trump gibi bir zalimin iki dudağının arasındaki Hitler siyaseti ayaktayken!
9 EYLÜL 2025
Mutluluk Takvimi
Kopardığından çok çiçek ek.
Mazlumu gözet.
Gerçeği ara.
Müzikle uyu.
Sevdalı bir rüzgar
Dolaşır tenimde
Kokunu getirir
Hala baktığım yerdesin
Bir ihtimal daha yok
Mavi düşlerim kayıp
Şimdi gözlerimde
Açılmayan perdesin
Hani unutmak ölmekti
Bağışla merakımı
Biliyorum ölmedin ama
Nerdesin
Hakkı YALÇIN
Etrafımdaki dost kılığında leşleri, sol anahtarıyla kalleş ahırına kilitledim.
Sarkis Baharoğlu
Marmara Üniversitesi Basın Yayın'da okurken sınıf arkadaşım Sarkis Baharoğlu fotoğraf sanatçısı olmanın her halini sergiliyordu bizlere. Büyük usta Ara Güler'in yanında çok şey öğrendi. Yüreğinin objektifinden harika fotoğraflar görüntüledi. Şimdi fotoğraf sanatçıları Gültekin Çizgen ve Jan Devletoğlu ile birlikte 10 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahili'nde "Üç Bakış Üç İstanbul" konulu fotoğraf sergisinde eserlerini sergileyecekler. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir sergi. Yılların emeği ve gerçek sanat adına bir saygı ziyareti.