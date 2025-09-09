Filistin'debeklenen ölü sayısı netleşmeden, hiçbir Amerikan başkanının savaşın kötülüğünden ve masum ölülerden söz etmesini beklemeyin. İsrail yine saldırdı, yine Filistinli insanlar katledildi. Film içinde film var. Trump, bir yandan İsrail'in bu saldırıları bir an önce bitirmesini lafta söylüyor. "İsrail bu savaşı kaybediyor" derken "ters bağlama" yapıyor. İsrail'in savaşı gerçekten kaybetmesini istiyorsa, bir avuç Gazze insanı için getirdiği gemileri bir kere de İsrail için Körfez'e taşısın.

***

Meselenin başka boyutları da var. İsrailli albayın açıklamasına bakın; "Türklere karşı hazır değiliz!" Yani demektir ki bir hazırlık var."Hazır oldukları zaman" neler yapacaklarının senaryosu yazılmıştır emin olun. Suriye'den başlayıp bizim topraklarımıza kadar uzanacak bir hayali Amerika çoktan planladı. Gelecekleri varsa görecekleri de var ama şunu da unutmayalım Amerika'dan bize dost olmaz!

***

Amerika'da bir tuşa basarak duvarları kanla boyamayı düşleyenlerden bir sokak ressamı olmalarını beklemeyin. Onlar cellat olmayı seçti. Dünyayı daha çok karıştırıp, kendilerine kurdukları "yapay dünyanın" tadını çıkarırken cinayetlerde tulum çıkarma hayalindeler. Yaparlar mı? Yaparlar!Çocuklara bomba yağdırıp füze atanlar, çocukları açlıktan ölüme mahkum edenler her türlü kalleşliği yaparlar.

***

Onlar Mars'ta bulamadıkları suyu çocukların gözyaşlarıyla telafi etti, yarattıkları karanlık evreni de parayla aydınlattıklarını zannetti.Kendi çocuklarından başka çocuklara böceklere bakar gibi baktılar. O yüzden toprak ananın elinde diri kalması gerekenler bir yana, yaşaması gereken çocuklar telef oldu. Denizdeki son balığa, ağaçtaki son yaprağa ve Ortadoğu'daki son çocuğa göz dikenler dünyasında insanca yaşamak masalı da çoktan bitti.

***

Ortadoğu'nun gidişatına baktığımız zaman yazılan senaryoların içinde bizim çocuklarımıza biçilen roller, Gazze'deki çocuklardan farklı değil.O yüzden tetikte olmamız gerekiyor. İsrail'in "genişlemesine" yataklık eden Trump gibi üç paralık adamların söz sahibi olduğu dünyada, Elon Musk gibi zalim soytarıların nüfus katline yatırım yaptığı ölüm borsasında ülkemiz de tehlike altında.Unutmayalım ki "bize bir şey olmaz" duygusunun yarattığı bedeller her zaman ağır olur.

***

Ölüm değil korkumuz. Ölüm zaten doğar doğmaz yola çıkan bir gerçek. O yolculukta yaşamak kadar yaşatmaktır anlamlı olan. Ama ambulans geciktiğinde yaralı çocukları hayata döndürmek zordur. Üstelik ambulansların füzelere hedef olması garantiyken! Trump gibi bir zalimin iki dudağının arasındaki Hitler siyaseti ayaktayken!

9 EYLÜL 2025

Mutluluk Takvimi

Kopardığından çok çiçek ek.

Mazlumu gözet.

Gerçeği ara.

Müzikle uyu.

Sevdalı bir rüzgar

Dolaşır tenimde

Kokunu getirir

Hala baktığım yerdesin

Bir ihtimal daha yok

Mavi düşlerim kayıp

Şimdi gözlerimde

Açılmayan perdesin

Hani unutmak ölmekti

Bağışla merakımı

Biliyorum ölmedin ama

Nerdesin

Hakkı YALÇIN

Etrafımdaki dost kılığında leşleri, sol anahtarıyla kalleş ahırına kilitledim.

Sarkis Baharoğlu

Marmara Üniversitesi Basın Yayın'da okurken sınıf arkadaşım Sarkis Baharoğlu fotoğraf sanatçısı olmanın her halini sergiliyordu bizlere. Büyük usta Ara Güler'in yanında çok şey öğrendi. Yüreğinin objektifinden harika fotoğraflar görüntüledi. Şimdi fotoğraf sanatçıları Gültekin Çizgen ve Jan Devletoğlu ile birlikte 10 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahili'nde "Üç Bakış Üç İstanbul" konulu fotoğraf sergisinde eserlerini sergileyecekler. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir sergi. Yılların emeği ve gerçek sanat adına bir saygı ziyareti.