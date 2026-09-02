BİR giydiğini bir daha giymeyenin, bir sevdiğini bir daha sevmediğini kanıtlayan; ihtimaldir ki Cem Karaca'nın 'Tamirci çırağıydı!'

Ağzında bakla ıslanmayan ilk insan kadındı ama kuru iftirayı atanın erkek olduğu kaçınılmaz. Muhbirlik erkeklere çok yakışıyor.

Hak etmediği ödül kendisine verilirken reddeden ve onurundan ödün vermeyen ilk insanı arıyorum. Sanat dünyası çakal kaynıyor da!

'Gezen tavuk' masalına karşılık, 'bilekleri zincirli tavuk yumurtası satıyorum' diyecek bir babayiğit bu ülkeden çıkar mı?

Geceleri tırnak kesmenin uğursuzluk getirdiğini fark eden ilk insan, Frankenstein'in Uğur Böceği olduğunu mu düşünüyordu acaba?

Yanından geçen bir insanın karnının gurultusunu ilk duyan kişi, eminim ki "yoksul edebiyatına benim karnım tok" dememiştir. O zamanlar vicdan ayaktaydı.

Ameliyatta hastanın karnında makas unutan ilk doktorun adını biliyor muyuz?

Hastanın karnından çıkarılan o makas daha sonra makas değiştiren trenlerde mi kullanıldı?

Denizatları için de yarış düzenlemeyi düşünen biri neden çıkmadı? Jokeylerin denizatlarına kırbaç vurması ihtimal olmaktan çıktığı için mi?

Pişmiş kellenin kendisine pis pis sırıttığını gören ilk adamı arıyorum.

Daha sonra gidip aynaya baktı da o yüzden mi böyle bir miras bıraktı?

İnsanlar yemek masalarında bile bütünlüğü severdi de aile fertleri acele etsin diye "yemek soğuyor" diye çağrılırdı. Şimdi intikam neden sıcak yenen yemek?

Öldükten sonra "mezarımın yanına çelik kasa istiyorum" diyen gözü aç zengine akıl veren birinin fikrine bayıldım. "Mezarın yanına böcek ilacı!"

"Sürüden ayrılanı kurt kapar" diyen ilk kişiyi arıyorum. Bu terimi 'sürü psikolojisini' körüklemek için söylediği muhakkak da kendisi sürünün neresindeydi?

MUTLULUK TAKVİMİ

Talih oyununa yem olma.

Bebek kokla.

Modayı bırak, gerekeni al.

Gerçek sanatı takdir et.



Seviyorum dediğim

Kimseyi unutmadım

Hala saklıyorum

Emanetlerini

Onlar beni öldürdüyse

Canları sağ olsun

Kitaplar yazmak zaten

Sevda şehitlerini

Ne zaman aklıma gelseler

İçimde buruk bir sevinç

Hepsini saygıyla anarım

Biri hariç Herkesin hayatında

Sırtına hançer saplayan

Biri vardır mutlaka

Hakkı YALÇIN

Düşenin dostu olmaz ama bu kadar düşmanı da olmasa bari!

Meslek ahlakı!

Yazlık giysiler için sözde 'yaz sonu indirimi' mesajları geliyor. Daha önce gezdiğiniz mağazada fiyatını öğrendiğiniz ürüne bir bakıyorsunuz sözde indirim gerekçesiyle fiyat katlanmış. Yüzde 50 indirim aslında yüzde 20'nin karşılığı.

'Ben yaz sezonunda gerçek etiketinizi gördüm, niye indirimde bize kazık atıyorsunuz' deseniz ne yazar. Batan geminin mallarını aldığını düşünen insan sayısı çoksa meslek ahlakına lüzum yok! O halde hayırlı işler!