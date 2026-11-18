HIRSINDAN kendini yırtan gömlektir karakter. İffettir, merhamettir vicdandır. Cebinde olmasa da yüreğinden vermektir.
Adıyla soyadı arasına zerre kadar kötülük bulaştırmayan bir dünya görüşüdür karakter. Dürüstlükleri pahalıya patlasa da kimsenin ekmeğiyle oynamamak, kimsenin malına mülküne, karısına kızına yan gözle bile bakmamaktır.
Namustur şereftir inancın sağlamlığıdır karakter.
Ateşlere basa basa yalınayak yürümektir karakter. Kaybedeceğini bilsende gerektiğinde restini çekmek, hayatını öne sürmektir. Umutsuz da olsa metanetli, hüsrana uğrasa da adaletli. Vefası gerçek dostlukların mahzeninde kilitli.
İnsanları bazen parayla bazen şöhretle bazen de oturulacak bir koltukla sınar hayat. Birilerinin cebindeki para çoğaldıkça insanlıkları azalır. Karakter kendinden marka yaratma meraklısı değildir, dünyayı değiştirmek ister de asla kılık değiştirmez. Haklıyı garibanı korkmadan sahiplenir. Dışlanmayı göze alırken mutlak bir bedel öder.Esirgemez lafını, dokuz köyden kovulsa da onuncu köye gider.
Bir ömrün geçip giden filminde insanlığa anlam katmaktır karakter.
Yürekli olmaktır karakter, çocukları sevmektir. Genç kızlara, çocuklara yapılan saldırıları kendi çocuklarına yapılmış farz etmektir.
Birbirlerine "deve kini" besleyen insanların karakter analizi yapılsa daha anlamlı olur ama bu ülkede "karaktersiz filmler" bile kapalı gişe!
Ayaklarının altındaki dünya bitse de ömürden hayat dilenmemektir karakter. Cebinde kuruşu olmasa da namusuyla zengin olanlara bilenmemektir. Haysiyettir kişiliktir karakter, her şeydir. Para için yapılmadık soysuzluk bırakmayan karaktersiz insanların bol olduğu bir memlekette ne acıdır ki az bulunur bir şeydir.
Mutluluk Takvimi
Parayı sevene değer verme.
Işığı takip et karanlığı değil.
Eski giysileri onar ve giyin.
Fırsat vermez kader
Geri dönmene
Seni bulmak için
Adaklarım var
Kendi ellerimle
Yıktım bu aşkı
İnkar etmediğim
Günahlarım var
Mahşeri yaşarım
Sensiz her sabah
Gidince kırıldı
Kolum kanadım
Senin kıymetini
Bilemedim ah
Şimdi senden del
Senden yangınım
Hakkı YALÇIN
Çivi ne yapsın, dilinden anlamıyorsa çekiç!
Korku!
Haram zengini adamın kurduğu cümle; "eskiden yoksuldum uçağa binerken korkmazdım, şimdi çocuklarımla uçağa binmekten korkuyorum." Haram kana çabuk karışır ama hayatta anlamını kaybetmeyen anlamlı gerçeği de miras bırakır; korkuyu. İnsanın içine yerleşen korkunun kira ödemesine bile gerek yoktur, o yüzden ömrü billah kendine ait olduğu yerde hop oturur hop kalkar! Bu hayatta her şeyin bir bedeli var!