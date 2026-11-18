HIRSINDAN kendini yırtan gömlektir karakter. İffettir, merhamettir vicdandır. Cebinde olmasa da yüreğinden vermektir.

Adıyla soyadı arasına zerre kadar kötülük bulaştırmayan bir dünya görüşüdür karakter. Dürüstlükleri pahalıya patlasa da kimsenin ekmeğiyle oynamamak, kimsenin malına mülküne, karısına kızına yan gözle bile bakmamaktır.

Namustur şereftir inancın sağlamlığıdır karakter.

Ateşlere basa basa yalınayak yürümektir karakter. Kaybedeceğini bilsende gerektiğinde restini çekmek, hayatını öne sürmektir. Umutsuz da olsa metanetli, hüsrana uğrasa da adaletli. Vefası gerçek dostlukların mahzeninde kilitli.

Emeğin sırtını sıvazlamak, uzağı da görmek tuzağı da. Oturduğu koltuğun şerefini taşımak, dürüstlük okuna yayını germek haksızlığı anında yere sermektir karakter.

İnsanları bazen parayla bazen şöhretle bazen de oturulacak bir koltukla sınar hayat. Birilerinin cebindeki para çoğaldıkça insanlıkları azalır. Karakter kendinden marka yaratma meraklısı değildir, dünyayı değiştirmek ister de asla kılık değiştirmez. Haklıyı garibanı korkmadan sahiplenir. Dışlanmayı göze alırken mutlak bir bedel öder.

Esirgemez lafını, dokuz köyden kovulsa da onuncu köye gider.

Bir ömrün geçip giden filminde insanlığa anlam katmaktır karakter.

Ne sızlanmak ne sisteme yağcılık yapmaktır. Kara paraya, harama, şerefsiz kazancın tek kuruşuna ihtiyaç duymamaktır. Gerekirse pazarda limon satmak ama ruhunu satmamaktır.Yürekli olmaktır karakter, çocukları sevmektir. Genç kızlara, çocuklara yapılan saldırıları kendi çocuklarına yapılmış farz etmektir.Birbirlerine "deve kini" besleyen insanların karakter analizi yapılsa daha anlamlı olur ama bu ülkede "karaktersiz filmler" bile kapalı gişe!

Ayaklarının altındaki dünya bitse de ömürden hayat dilenmemektir karakter. Cebinde kuruşu olmasa da namusuyla zengin olanlara bilenmemektir. Haysiyettir kişiliktir karakter, her şeydir. Para için yapılmadık soysuzluk bırakmayan karaktersiz insanların bol olduğu bir memlekette ne acıdır ki az bulunur bir şeydir.

Mutluluk Takvimi

Parayı sevene değer verme.

Işığı takip et karanlığı değil.

Eski giysileri onar ve giyin.

Fırsat vermez kader

Geri dönmene

Seni bulmak için

Adaklarım var

Kendi ellerimle

Yıktım bu aşkı

İnkar etmediğim

Günahlarım var

Mahşeri yaşarım

Sensiz her sabah

Gidince kırıldı

Kolum kanadım

Senin kıymetini

Bilemedim ah

Şimdi senden del

Senden yangınım

Hakkı YALÇIN

Çivi ne yapsın, dilinden anlamıyorsa çekiç!

Korku!

Haram zengini adamın kurduğu cümle; "eskiden yoksuldum uçağa binerken korkmazdım, şimdi çocuklarımla uçağa binmekten korkuyorum." Haram kana çabuk karışır ama hayatta anlamını kaybetmeyen anlamlı gerçeği de miras bırakır; korkuyu. İnsanın içine yerleşen korkunun kira ödemesine bile gerek yoktur, o yüzden ömrü billah kendine ait olduğu yerde hop oturur hop kalkar! Bu hayatta her şeyin bir bedeli var!