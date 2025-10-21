İsrail ateşkesin sesini kesti ve Gazze'ye saldırılarına devam ediyor. İsrail ve Amerika'nın el ele verdiği yerde barış safsatadan ibarettir. Görüldüğü yerde tutuklanma kararının muhatabı Netanyahu için uluslararası mahkeme bile bir halta yaramıyorsa, kimse Ortadoğu'da barışı aramasın.Asıl amaç hiç değişmez; azami sürat, tez elden Gazze'yi yok etmek!

***

Bu suça ortak olanlar tedaviye de cevap vermezler, "siz ne biçim mahluklarsınız?" diye haykırsak da.İnsanlık düşmanı olmak onların kanına işlemiş. Bu suça ortak olan ve Gazze'deki filmin başında ne mal olduğunu gösteren Pudralı Trump'ın Amerika'da milyonlarca insan tarafından protesto edilmesinin bu katliamla yakın ilişkisi var. Nobel Barış Ödülü'nü alabilmek için "rol kesmek" mesaisi bitti, şimdi aslına döndü! Bu dünya ağzı kan kokan hangi cellada kalmış ki onlara kalacak? Netanyahu ile ikisinin el ele yürümesinin de sonu gelecek bir gün. Emin olun ki gelecek ama Gazze'deki insanların hepsinin ölmeleri mi beklenecek?

***

İsrail kulüpleri gittikleri her yerde lanetleniyor, protestolara uğruyor.Meselenin özü; Avrupa'da İsrail'den başka hiçbir Ortadoğu ülkesinin turnuvalara katılma hakkına sahip olmaması. Böyle Siyonist bir ülkeye bu hak niye veriliyor? Gerekirse bütün kulüpler İsrail'i protesto edip "İsrail varsa biz yokuz" demeleri gerekiyor ama benimki bir ütopya!Paranın kokusunu alınca kuyruk sallayanlar dünyasında adaleti nerede bulduk ki futbolda bulacağız? Unutmayalım ki yılan ıslıklarıyla para muslukları kardeştir!Kaybolmuş medeniyetler seviyesi denilen gerçeğin zengin hukuku da budur ve öznesi de "ahlaksızlığa teslimiyettir!"

***

Cellatlar her gün can alırken, bizler de yazarak hırsımızı alıyoruz.Hey sizler! Sansarlar, borsa simsarları, tefeciler, sahibinin sesleri, yapay zekanın arkasına saklanan terör mühendisleri. Çocuk kanı müzayedesi düzenleyenler. Gazze bebeklerini bile savaş müşterisi sayanlar. Katliamlara susanlar, Avrupa ve Amerika'da yediklerini Ortadoğu'da kusanlar.

***

Hey sizler! İtler parazitler fikri sabitler! Barış deyince etekleri tutuşanlar, para deyince dansöz gibi kırıtanlar, dünyayı parmaklarında oynatanlar. Dilleri insani sözcüklere aç olanlar, bir gram haysiyete muhtaç olanlar. Vicdansızlar Allahsızlar, dönekler, savaşları pazarlayan genetik pezevenkler!

***

Hey sizler! Şu saatlerde bile Filistinli çocukların dirisine çağrı yapmıyorsunuz da o çocukların ölüsüne bağrı yanık topraklar bırakmayı düşünüyorsanız, katledilenlerin soyundan gelenler, o çocukların acısını mutlaka çıkaracaktır.

Senden sonra boş

odalara

Sakladım kendimi

Acımı kendime sakladım

Anılarımı bile gözünün

Yaşına bakmadan

Hakladım

Öptüğüm dudakları

Saçlarını unuttum

Uyurken seyrettiğim

Yüzünü de unuttum

Ama gözlerin var ya

Kör olası gözlerin

Onlar hâlâ duruyor

Bende yarası derin

Hakkı YALÇIN



21 EKİM 2025 MUTLULUK TAKVİMİ



Zorlu bir kış için tedbirli ol.

Pratik ve ucuz yemekler üret.

Modayı boş ver.

Ciğersiz baba!

Bu ülkede uyuşturucu baronları gecesi düzenlense, kimler katılır kimler!

Markette küçücük çocuğunu tekme tokat döven babanın görüntülerine baktım. "Bu adam kendi çocuğuna bunları yapabiliyorsa, başkasının çocuğuna neler yapmaz" dedim. Herkes baba olmasın. Çünkü hayatta hiçbir şey olamayanların bile en kolay sahip oldukları unvandır baba! O yüzden birçoğunun ciğeri beş para etmez.

