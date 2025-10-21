Asıl amaç hiç değişmez; azami sürat, tez elden Gazze'yi yok etmek!
***
İnsanlık düşmanı olmak onların kanına işlemiş. Bu suça ortak olan ve Gazze'deki filmin başında ne mal olduğunu gösteren Pudralı Trump'ın Amerika'da milyonlarca insan tarafından protesto edilmesinin bu katliamla yakın ilişkisi var. Nobel Barış Ödülü'nü alabilmek için "rol kesmek" mesaisi bitti, şimdi aslına döndü! Bu dünya ağzı kan kokan hangi cellada kalmış ki onlara kalacak? Netanyahu ile ikisinin el ele yürümesinin de sonu gelecek bir gün. Emin olun ki gelecek ama Gazze'deki insanların hepsinin ölmeleri mi beklenecek?
***İsrail kulüpleri gittikleri her yerde lanetleniyor, protestolara uğruyor.
Meselenin özü; Avrupa'da İsrail'den başka hiçbir Ortadoğu ülkesinin turnuvalara katılma hakkına sahip olmaması. Böyle Siyonist bir ülkeye bu hak niye veriliyor? Gerekirse bütün kulüpler İsrail'i protesto edip "İsrail varsa biz yokuz" demeleri gerekiyor ama benimki bir ütopya!
Paranın kokusunu alınca kuyruk sallayanlar dünyasında adaleti nerede bulduk ki futbolda bulacağız? Unutmayalım ki yılan ıslıklarıyla para muslukları kardeştir!
Kaybolmuş medeniyetler seviyesi denilen gerçeğin zengin hukuku da budur ve öznesi de "ahlaksızlığa teslimiyettir!"
***Cellatlar her gün can alırken, bizler de yazarak hırsımızı alıyoruz.
Hey sizler! Sansarlar, borsa simsarları, tefeciler, sahibinin sesleri, yapay zekanın arkasına saklanan terör mühendisleri. Çocuk kanı müzayedesi düzenleyenler. Gazze bebeklerini bile savaş müşterisi sayanlar. Katliamlara susanlar, Avrupa ve Amerika'da yediklerini Ortadoğu'da kusanlar.
***
***
Hey sizler! Şu saatlerde bile Filistinli çocukların dirisine çağrı yapmıyorsunuz da o çocukların ölüsüne bağrı yanık topraklar bırakmayı düşünüyorsanız, katledilenlerin soyundan gelenler, o çocukların acısını mutlaka çıkaracaktır.
Senden sonra boş
odalara
Sakladım kendimi
Acımı kendime sakladım
Anılarımı bile gözünün
Yaşına bakmadan
Hakladım
Öptüğüm dudakları
Saçlarını unuttum
Uyurken seyrettiğim
Yüzünü de unuttum
Ama gözlerin var ya
Kör olası gözlerin
Onlar hâlâ duruyor
Bende yarası derin
Hakkı YALÇIN
21 EKİM 2025 MUTLULUK TAKVİMİ
Zorlu bir kış için tedbirli ol.
Pratik ve ucuz yemekler üret.
Modayı boş ver.
Ciğersiz baba!
Bu ülkede uyuşturucu baronları gecesi düzenlense, kimler katılır kimler!
Markette küçücük çocuğunu tekme tokat döven babanın görüntülerine baktım. "Bu adam kendi çocuğuna bunları yapabiliyorsa, başkasının çocuğuna neler yapmaz" dedim. Herkes baba olmasın. Çünkü hayatta hiçbir şey olamayanların bile en kolay sahip oldukları unvandır baba! O yüzden birçoğunun ciğeri beş para etmez.