İLAN METNİ

T.C. BAKIRKÖY 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

2025/718 ESAS

DAVA DİLEKÇESİ

DAVACI: Yasemin Çil

VEKİLİ: Av. Çiya Eryılmaz - 97884 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

DAVALI: Ashna Mohammed Najat Raouf

Adres: Zafer Mahallesi 177. Sokak No:1A Self İstanbul A Blok Kat:11Daire:77 Esenyurt/İstanbul

KONU: Davalının haksız itirazının İİK m.269 vd. uyarınca kaldırılması, takibin devamı ve kiralananın kötü niyetle kullanılmasından dolayı tahliyesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkile ait Zafer Mahallesi 177. Sokak No:1A Self İstanbul A Blok Daire:77 Esenyurt/İstanbul da bulunan taşınmaz, 20.08.2022 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık 7.000 TL bedelle davalıya kiralanmıştır. Güncel kira bedeli 20.000 TL'dir.

Davalı kiracı 2025 yılının 2. , 3. ve 4. aylarında kira ödemesi yapmış, 14/04/2025 tarihinden itibaren 02/09/2025 tarihine kadar olan aradaki ayların kira bedelini ödememiş, borçlu sıfatıyla temerrüde düşmüştür. Davalı kiracı, müvekkil tarafından birçok kez aranmasına rağmen yanıt vermemiş borçlu olduğu kira ödemeleri yapılmamıştır.

Bunun üzerine müvekkil tarafından 6. İcra Müdürlüğü'nün 2025/11962 E. sayılı dosyasıyla kira alacağı ve tahliye talepli icra takibi başlatılmış; davalı bu takibe "borcum yoktur" şeklinde haksız itirazda bulunarak takibi durdurmuştur. 02/09/2025 tarihinde yapılan ödeme bu takibin durdurulması adına yapılan bir kira ödemesidir. 2025 yılının Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ödeme bulunmamaktadır. Ayrıca 2025 Ağustostan itibaren yeni kira dönemi başladığı halde ağustos ayından itibaren de bugünkü tarihe kadar olan kira ödemeleri yapılmamıştır.

Davalıya çıkarılan ödeme emri tebligatları Tebligat Kanunu m.21/2 gereğince muhtarlığa bırakılarak usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiş olup; davalının tebligatları almaması kendi kusurundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle tebligatlar geçerlidir.

Müvekkile yapılan son kira ödemeleri kiracıya ait olmayan bir hesaptan yapılmış olup bu durum taşınmazın davalı kiracı tarafından taşınmazı mal sahibine bildirmeden ve izni olmadan başkasına kiralamış olabileceği yönünde şüpheler bulunmaktadır. Buna ait ödeme bilgilerini ekte mahkemeye sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca davalının yabancı uyruklu olmasından dolayıTürkiye'de yasal kalış statüsünün bulunmadığı yönünde de şüphelerimiz vardır. İl Göç İdaresi ile yapılacak müzekkerelerde bu şüphenin aydınlatılması gerektiği kaçınılmazdır. Şayet davalı kiracının Türkiye'de devam eden bir oturum veyahut ikamet izni yok ise fuzuli şagil söz konusu olmaktadır. Sayın mahkemenin bu hususu göz ardı etmemesi gerekmektedir.

Davalının kira borçlarını ödemediği halde taşınmazı işgal etmeye devam etmesi, tebligatlardan ve mal sahibi ile iletişimden bilerek kaçınması ve tüm bunlara rağmen rağmen taşınmazda kalmaya devam etmesi birlikte değerlendirildiğinde, kira sözleşmesini kötü niyetli şekilde kullandığı apaçık ortadadır.

Bu durum, kiralananın haksız ve kötü niyetli işgaline işaret etmekte olup, davalının itirazının kaldırılması ve derhal tahliyesi zaruri hale gelmiştir.

SONUÇ ve TALEP

1.Davalının icra dosyasına yaptığı haksız itirazın İİK m.269 gereğince KALDIRILMASINA,

2.Takibin kaldığı yerden devamına,

3.Davalının kira borçlarını ödememesi ve kötü niyetli işgali sebebiyle kiralanandan TAHLİYESİNE,4.Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine, Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

TENSİP ZAPTI

Davacı vekili tarafından davalı taraf aleyhine açılan dava dilekçesi mahkememize yukarıdaki esas numarası ile tevzii edilmekle, dava dilekçesi ve ekleri incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- H.M.K.'nın 119. maddesi gereği dava dilekçesinde bulunması zorunlu olan unsurları içerdiğinden DAVA DİLEKÇESİNİN KABULÜNE,

2- Davacı vekilinin usulüne uygun vekaletnamesine dayanarak davacı vekilinin yargılamaya kabulüne,

3- Davanın niteliği gereği H.M.K.'nın 316-322 maddesi gereği basit yargılama usulüne tabi olduğunun tespitine ,

4- H.M.K.'nın 120. maddesi gereğince tarifeye göre belirlenen gideravansının ödendiğinin TESPİTİNE,

5- Dava dilekçesinin ve duruşma gününüH.M.K.'nın 27. ve 317. maddesi uyarınca, davalı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, davalıya çıkan tebligat evrakına dava dilekçesi ve tensip zaptının eklenmesine, tebligat zarfı üzerine H.M.K.'ıun 317/2. maddesi gereği, dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde H.M.K. 129. maddesindeki unsurları içerir formatta dilekçe (veya H.M.K.'nın 317/4. maddesi uyarınca yönetmelikte belirlenen form kullanılarak) ile davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 319. Maddesi uyarınca iki haftalık kesin sürede cevap ve usulü itirazlarını ibraz etmezse, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap dilekçesi verilir de ilk itirazlarını bildirmezse ilk itirazından vazgeçmiş sayılacağının, ayrıca H.M.K.'nın 318. maddesine göre cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi, ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ön inceleme sırasında bildirilen deliller ile ilgili eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağına ilişkin ihtarın ŞERHİNE,

6- H.M.K.'nın 318. maddesi uyarınca, tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirme, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri de dilekçelerine eklemeleri gerektiğine, aksi takdirde söz konusu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ve mevcut delil durumuna göre inceleme yapılıp karar verileceğine, ayrıca tarafların H.M.K. 317/3 maddesi gereğince, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi vermeyecekleri hususunun tensip zaptı ile birlikte İHTARINA,

7-Tarafların H.M.K. 139 ( 1 ) ç fıkrası gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususunun İHTARINA

8-Taraflara banka hesap bilgilerini mahkememize bildirmek üzeri iki haftalık kesin süre verilmesine, bildirim halinde ilgili bankalara müzekkere yazılarak kira başlangıç tarihinden itibaren hesap hareketlerinin İSTENİLMESİNE, kesin süre içinde mahkememize banka bilgileri bildirilmediği takdirde dosyanın mevcut haliyle değerlendirileceğinin ihtaratına (ihtaratın tebliğ suretiyle yapılmasına).

9-Bilirkişi ücretinden ibaret 5.000,00 TL'nin davacı tarafından iş bu tensip zaptının tebliğinden itibaren mahkememiz veznesine 1 aylık kesin süre içerisinde yatırmasına, davacı tarafından kesin süre içerisinde mahkememiz veznesine bilirkişi ücreti yatırılmadığı takdirde dosyanın mevcut haliyle değerlendirileceğinin ihtaratına (ihtaratın tebliğ ile yapılmasına)10-Dosya tekemmül ettiğinde duruşma gününe bakılmaksızın icra dosyası ve tüm dosya kapsamı doğrultusunda gerekli inceleminin ve hesaplamanın yapılması için dosyanın hesap uzmanı bilirkişiye tevdine, bilirkişi için 5.000,00 TL ücret takdirine, rapor geldiğinde taraflara tebliğine, Yargılamanın 12/02/2026 günü saat 09:55'a bırakılmasına tensiben karar verildi. 24/11/2025

BİLİRKİŞİ RAPORU

4.1- Bakırköy 6. İcra Müdürlüğü 2025/11962 Esas Sayılı İcra Dosyası İncelenmesi;

4.1.1-04.09.2025 Tarihli Takip Talebi;

Alacaklı : Yasemin Çil

Borçlu : Ashna Mohammed Najat Raouf

20.000,00TL HaziranKira Alacağı (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz)

20.000,00TL TemmuzKira Alacağı (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz)

35.000,00TL AğustosKira Alacağı (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz)

Toplam Alacak : 75.000,00TL

b) Kira Sözleşmesi; Kiraya vereni Yasemin Çil, kiracısının Ashna Mohammed Najat Raouf olduğu, Zafer Mahallesi 177. Sokak No:1A Self İstanbul A Blok Daire:77 Esenyurt/İstanbul adresli aylık kira karşılığı 7.000,00TL, bir yıl kira müddetli, 20.08.2022 kira başlangıç tarihli, mesken nitelikli kira kontratının özel şartlar başlıklı ilgili maddeleri;

Madde 5.; "Kira bedelini, her ayın 20.-25. Takvim gününde kiraya verenin1.sayfada belirtilen banka hesabına ödenecektir."

Madde 6.; "Her kira yılı sonunda kira dönemini takip eden yıllarda kira, kiracı tarafından hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden (TÜFE-ÜFE/2) ortalaması oranında artırılacak ve bu şekilde ödemeye devam edecektir."

4.2- Kiraların Yatırıldığı Bildirilen Kuveytturk Bankasının11.12.2025 Tarihli Yazı Ekinde Göndermiş Olduğu Belgeler İncelendiğinde:

Davacı/alacaklı kira kontratı 1.sayfasında belirtilen İsmet Çil'in Merkez Şubesi TR08 0020 5000 0084 8518 7000 01 Iban nolu hesabının 01.01.2025-11.12.2025 tarihli hesap hareketleri incelenerek, Ashna Mohammed Najat Raouf tarafından yapılan tüm ödemeler aşağıda listelenmiştir.

Tarih Açıklama Tutar

06.03.2025 20 Şubat - 20 Mart , A 77 - Gönderen:Ashna Mohammed Najat Raouf Raouf, 40000

14.04.2025 A 77, nissan kirasi - Gönderen:Ashna Mohammed Najat Raouf Raouf, 20000 Toplam 60.000,00TL

Davalı borçlu tarafından yapılan ödemeler değerlendirildiğinde;

*2025 yılı Şubat,Mart ve Nisan aylarında 20.000'er TL kira ödemesi yapmış olduğu tespit edilmiştir.

*Dolayısıyla, aylık kira bedellerinin 20.000,00TL olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

*Dava dilekçesinde ".. 02/09/2025 tarihinde yapılan ödeme bu takibin durdurulması adına yapılan bir kira ödemesidir" yönünden banka ekstresinde 02/09/2025 tarihinde ödeme görülmemiştir.

5.TESPİT EDİLEN HUSUSLAR VE HESAPLAMALAR:

Davanın konusu, itiraz edilen kira alacağına dair icra takibinde davalı borçlunun vaki itirazının kaldırılması ve mecurun tahliyesi talebine dayandığı görülmüştür.

Davacı kiralayan, dava konusu takipte Haziran–Ağustos.2025 ayları kira bedeli alacağı talep etmiştir.

Davalı kiracı ise, borcu olmadığını beyan ederek, takibe itiraz etmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesi ile kararlaştırılan kira müddeti bitiminde yeni bir kira sözleşmesi imzalanmadığı ve kiracılık ilişkisinin devam ettiği, mevcut sözleşmenin kendiliğinden aynı koşullarla yenilenmiş olduğu tespit edilmiştir.

Yenilenen kira sözleşmesinin özel Şartlar 6.mad. yıllık kira (TÜFE-ÜFE/2) ortalaması oranında artışını yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Dolayısıyla, kira artışlarını sınırlayan TBK. 344.madde hükmü dikkate alınarak, sözleşme gereğince artışların yapılması ve yapılacak artışlarda TBK. 344.madde hükmünün gözetilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Buna göre;

Artışlı Kira Bedelinin Tespiti;

Sözleşmeye Göre Artış Oranı

Kira Dönemi : (ÜFE + TÜFE/2) ; Yasal Artış oranı ;

20.08.2025 – 19.08.2026 (27,07,+41,13/2)%34,10%41,13

Kira Dönemi : Aylık Kira Bedeli ;

20.08.2024 – 19.08.2025 kira döneminde 20.000,00 TL

20.08.2025 – 19.08.2026" "20.000,00 x%41,13 +20.000,00 = 28.226,00 TL

Olarak hesap edilmiştir.

5.1-Davalı Borçlunun Dosyada Mevcut Ödeme Belgeleri Dikkate Alınarak Davaya Konu

Takipte Talep Edilebilir Alacak Miktarının Hesabı:

Kira Muaccel Takip Aylık Kira Ödenen Eksik

Dönemi Tarihi Tarihi Tut. (TL) Tut. (TL) Ödenen

Haz.25 26.06.2025 4.09.2025 20.000,00 0,00 20.000,00

Tem.25 26.07.2025 4.09.2025 20.000,00 0,00 20.000,00

Ağu.25 26.08.2025 4.09.2025 28.622,00 0,00 28.622,00

68.622,00 0,00 68.622,00

Sözleşme hükümleri ve BK 344 Maddesine göre yapılan hesaba göre davacı alacaklının dava konusu icra takibine konu edilen aylara ait, takip tarihi itibariyle talep edebilir kira alacağı toplam tutarı 68.622,00TL (Talep;75.000,00TL) olarak hesaplanmıştır.

SONUÇ :

Yukarıda yapılan tespit ve hesaplamalar sonucunda;

Dava konusu Bakırköy 6.İcra Müdürlüğü'nün 2025/11962 E. sayılı dosyası ile takibe konulan aylara ait alacak miktarının, taleple bağlı kalınarak takip tarihi itibariyle 68.622,00TLolduğu,

Davalı kiracı tarafından dava dosyasına, bu borç için yapılmış herhangi bir ödeme belgesinin sunulmadığı, dolayısıyla borçlunun İİK.269.maddesi kapsamında temerrüte düşmüş olduğunun tespit edilmiştir. 19.01.2026

BİLİRKİŞİ

Aysun Yıkılmaz

Mali Müşavir

DURUŞMA GÜNÜ: 21/05/2026

DURUŞMA SAATİ: 09:30

TEBLİĞ MAHİYETİNDE İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN02409742 #ilan.gov.tr