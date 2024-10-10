İYİLİK yapmak için sebep aranmaz.

İyi insan gözünün de gönlünün de rotasını bilir. Kötülere; kadınların katledilmesi, çocukların taciz edilmesi müjde gibi gelir. Yükselen değerin alçaklık olduğu bir düzende yeni moda erkekliğin rütbesi de böyle yükselir

***

Onlar şiddet ister saldırı ister. Hak ve hukukun zerresine sahip çıkmazlar ama ırz düşmanlarına bile arka çıkarlar. "Kız da yolluydu zaten!" "Hayat öpücüğü vermek istemiş ne var bunda?"

Not: Eskiden böyle meselelere herkes kendi kız kardeşi gözüyle bakardı!

***

Cehalet ve kötülük birlikte hareket ettiği zaman herkes tehlike altındadır.

Ne acıdır ki kötü insanlar kendilerini koruma yöntemlerini geliştirdikleri için işledikleri suçların üzeri örtülür.

O yüzden yoldan çıkmışların yoluna taş koymak suç sayılır. Bunun için yeni bir yasal düzenleme istiyorsanız bu daha büyük bir suçtur!

Cevap veremediğimiz soruları cebimizde saklayacağız da vicdanlarımız tutsak olacak öyle mi? Buyursunlar, boynumuz kıldan ince!

Not: Kadınları katledip iyi halden indirim alan erkekler zafer narası atar, yarası ömür boyu sürecek olan kadınlara da yara bandı atar!

***

Birkaç yıl önce yapılan araştırmada kadınların yüzde 61'inin kendilerini özgür hissetmediği gerçeği, karanlık tablonun en acı belgesidir.

Genç kızların mini etek giydiği ama erkeklerin de yürekli olduğu 70'li yılların fotoğraflarına iyi bakın. O yıllar annelerin dualı gözleriyle çocuklarını sokaklarda oynamaya bıraktığı yıllar.

Paranın her şeyi satın alamadığı, dürüstlüğün ve zarafetin yalanlara yenilmediği zamanlar. Sızlayan vicdan, sonsuz merhamet, ölümsüz aşklar. Açık ara en güzel yıllar.

***

Mazi hayatımızın lambasıdır karanlıkta bizlere yol gösterir.

O yüzden ben gönül kumbarasında sevgi biriktiren, içi karardığında güneşe bakan, karanlık bir adam gördüğünde kibrit çakan, mesele onur olduğunda pire için yorgan yakan babaları sevdim.

Ekranlarda kabadayıları, zorbaları gördüğü zaman, "kapat televizyonu baba, ben o adamlardan korkuyorum" diyen kızına "ama ben onları seviyorum" diyen babaları değil.

MUTLULUK TAKVİMİ

Hapishaneye kitap gönder.

Yemek yerken televizyon izleme.

Yaşının tadını çıkar.

Uykuyu geceye

Çağırdım gelmedi

Gözlerimin sana

Selamı var



Perdeyi açtım yağmur

Radyoyu açtım Müslüm

O söyledi ben ağladım

Sabaha kadar



Bana mısın demez

Hasret ateşi

Hadi at kalbinden

Atabilirsen

Hiçbir mahkum aşktan

Firar edemez

Hadi yat bu gece

Yatabilirsen

Hakkı YALÇIN

Demet Evgar benim için oyunculukta şimdiki zamanın efsanesidir.



Kudurmuş!

Bütün dünya seyredip duruyor, İsrail kudurdukça kuduruyor.

Her gün bomba yağdırmakla Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmek arasında bir gün bile boş durmuyor.

Onlar için insan canının zerre kadar değeri yok. Amerika'yla birlikte dünyanın "şeytanı" olmakla gurur duyuyorsa, bu işin sonunun nereye varacağını tahmin etmek zor değil.

Nasılsa savaşın bile yiğitliği kalmadı.

Nasılsa bir düğmeye basmakla, başkalarına ait topraklara ayak basmak çocuk oyuncağı.

"Hiçe doğru" gidiyor dünya! Savaşın daha büyüğünü istiyor da en çok Arap ülkelerine şaşırıyor insan!