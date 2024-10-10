PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Karanlık!
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

[email protected]
Tarihi 10 Ekim 2024

Karanlık!

İYİLİK yapmak için sebep aranmaz.
İyi insan gözünün de gönlünün de rotasını bilir. Kötülere; kadınların katledilmesi, çocukların taciz edilmesi müjde gibi gelir. Yükselen değerin alçaklık olduğu bir düzende yeni moda erkekliğin rütbesi de böyle yükselir

***

Onlar şiddet ister saldırı ister. Hak ve hukukun zerresine sahip çıkmazlar ama ırz düşmanlarına bile arka çıkarlar. "Kız da yolluydu zaten!" "Hayat öpücüğü vermek istemiş ne var bunda?"
Not: Eskiden böyle meselelere herkes kendi kız kardeşi gözüyle bakardı!

***

Cehalet ve kötülük birlikte hareket ettiği zaman herkes tehlike altındadır.
Ne acıdır ki kötü insanlar kendilerini koruma yöntemlerini geliştirdikleri için işledikleri suçların üzeri örtülür.
O yüzden yoldan çıkmışların yoluna taş koymak suç sayılır. Bunun için yeni bir yasal düzenleme istiyorsanız bu daha büyük bir suçtur!
Cevap veremediğimiz soruları cebimizde saklayacağız da vicdanlarımız tutsak olacak öyle mi? Buyursunlar, boynumuz kıldan ince!
Not: Kadınları katledip iyi halden indirim alan erkekler zafer narası atar, yarası ömür boyu sürecek olan kadınlara da yara bandı atar!

***

Birkaç yıl önce yapılan araştırmada kadınların yüzde 61'inin kendilerini özgür hissetmediği gerçeği, karanlık tablonun en acı belgesidir.
Genç kızların mini etek giydiği ama erkeklerin de yürekli olduğu 70'li yılların fotoğraflarına iyi bakın. O yıllar annelerin dualı gözleriyle çocuklarını sokaklarda oynamaya bıraktığı yıllar.
Paranın her şeyi satın alamadığı, dürüstlüğün ve zarafetin yalanlara yenilmediği zamanlar. Sızlayan vicdan, sonsuz merhamet, ölümsüz aşklar. Açık ara en güzel yıllar.

***

Mazi hayatımızın lambasıdır karanlıkta bizlere yol gösterir.
O yüzden ben gönül kumbarasında sevgi biriktiren, içi karardığında güneşe bakan, karanlık bir adam gördüğünde kibrit çakan, mesele onur olduğunda pire için yorgan yakan babaları sevdim.
Ekranlarda kabadayıları, zorbaları gördüğü zaman, "kapat televizyonu baba, ben o adamlardan korkuyorum" diyen kızına "ama ben onları seviyorum" diyen babaları değil.

MUTLULUK TAKVİMİ
Hapishaneye kitap gönder.
Yemek yerken televizyon izleme.
Yaşının tadını çıkar.

Uykuyu geceye
Çağırdım gelmedi
Gözlerimin sana
Selamı var

Perdeyi açtım yağmur
Radyoyu açtım Müslüm
O söyledi ben ağladım
Sabaha kadar

Bana mısın demez
Hasret ateşi
Hadi at kalbinden
Atabilirsen
Hiçbir mahkum aşktan
Firar edemez
Hadi yat bu gece
Yatabilirsen
Hakkı YALÇIN

Demet Evgar benim için oyunculukta şimdiki zamanın efsanesidir.

Kudurmuş!
Bütün dünya seyredip duruyor, İsrail kudurdukça kuduruyor.
Her gün bomba yağdırmakla Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmek arasında bir gün bile boş durmuyor.
Onlar için insan canının zerre kadar değeri yok. Amerika'yla birlikte dünyanın "şeytanı" olmakla gurur duyuyorsa, bu işin sonunun nereye varacağını tahmin etmek zor değil.
Nasılsa savaşın bile yiğitliği kalmadı.
Nasılsa bir düğmeye basmakla, başkalarına ait topraklara ayak basmak çocuk oyuncağı.
"Hiçe doğru" gidiyor dünya! Savaşın daha büyüğünü istiyor da en çok Arap ülkelerine şaşırıyor insan!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Manzara! 09 Ekim 2024, Çarşamba Panik atak! 08 Ekim 2024, Salı Erkek cenneti! 08 Ekim 2024, Salı Baş eğmek! 04 Ekim 2024, Cuma
Kayıp Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı
Kayıp Rojin'in son görünleri!
Karamürsel’de korkunç cinayet! | Karamürsel Son Dakika
Karamürsel'de korkunç cinayet! | Karamürsel Son Dakika
Surdaki vahşet ve siyahın ’şeytani’ tonu! Birçok kişinin atladığı kara detay ve satanistlerin ’Semih Çelik’ itirafı... Tanınan bir isimdi
Satanist çember ve sur cinayetleri!
Sur canisi Semih Çelik’in cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı! Bir gün önce babasına sorduğu soru kan dondurdu! Anneden şoke eden itiraf
Cinayetleri nasıl işledi?
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı! Beyrut’ta Mehmetçik fırtınası
Tahliye başladı
SON DAKİKA