HIRSINDAN kendini yırtan gömlektir karakter. İffettir, merhamettir vicdandır. Cebinde olmasa da yüreğinden vermektir.

Adıyla soyadı arasına zerre kadar kötülük bulaştırmayan bir dünya görüşüdür karakter. Dürüstlükleri pahalıya patlasa da kimsenin ekmeğiyle oynamamak, kimsenin malına mülküne, karısına kızına yan gözle bile bakmamaktır.

Namustur şereftir inancın sağlamlığıdır karakter.

***

Ateşlere basa basa yalınayak yürümektir karakter. Kaybedeceğini bilse de gerektiğinde restini çekmek, hayatını öne sürmektir.

Umutsuz da olsa metanetli, hüsrana uğrasa da adaletli. Vefası gerçek dostlukların mahzeninde kilitli.

Emeğin sırtını sıvazlamak, uzağı da görmek tuzağı da. Oturduğu koltuğun şerefini taşımak, hukuksuzluğun okuna yayını germek haksızlığı anında yere sermektir karakter.

***

İnsanları bazen parayla bazen şöhretle bazen de oturulacak bir koltukla sınar hayat. Birilerinin cebindeki para çoğaldıkça insanlıkları azalır.

Karakter kendinden marka yaratma meraklısı değildir, dünyayı değiştirmek ister de asla kılık değiştirmez. Haklıyı garibanı korkmadan sahiplenir. Dışlanmayı göze alırken mutlak bir bedel öder.

Esirgemez lafını, dokuz köyden kovulsa da onuncu köye gider.

***

Bir ömrün geçip giden filminde insanlığa anlam katmaktır karakter.

Ne sızlanmak ne sisteme yağcılık yapmaktır. Kara paraya, harama, şerefsiz kazancın tek kuruşuna ihtiyaç duymamaktır. Gerekirse pazarda limon satmak ama ruhunu satmamaktır.

Yürekli olmaktır karakter, çocukları sevmektir. Genç kızlara, çocuklara yapılan saldırıları kendi çocuklarına yapılmış farz etmektir.

Birbirlerine "deve kini" besleyen insanların karakter analizi yapılsa daha anlamlı olur ama bu ülkede "karaktersiz filmler" bile kapalı gişe!

***

Ayaklarının altındaki dünya bitse de ömürden hayat dilenmemektir karakter. Cebinde kuruşu olmasa da namusuyla zengin olanlara bilenmemektir.

Haysiyettir kişiliktir karakter, gerektiğinde her şeydir Para için yapılmadık soysuzluk bırakmayan karaktersiz insanların bol olduğu bir memlekette az bulunur bir şeydir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Arkası yazılı eski fotoğraflara bak.

İhtiyaç sahibini bul.

Yeni yıl için sevdiklerine tebrik kartı hazırla.



Onu gördüm dün gece

Hüzünlü ve buruktu

Elinde çantası

Sırtında mantosu

Hava bir hayli soğuktu



Bir an düşündüm de

Sanki bensiz üşüyordu

Dalıp gidiyordu

Deniz gözleri

Aslında yıllar çok şeyi

Götürmüştü dünlerden

Şimdi bugünü yaşıyordu



Sessizce uzaklaştım

Acımasız zaman yine

Bizden önde gidiyordu

Onu gördüm dün gece

Otobüs bekliyordu

Hakkı YALÇIN



Geçen yıllar içinde zenginin adı değişti, yoksulun kaderi hiç değişmedi.

İltica!

Eskiden nüfusumuz azdı yürekli insan çoktu. Şimdi çoğaldıkça azalıyoruz, yürekte, ahlakta ve duyarlılıkta!

. Eskiden insanlar haksızlığa kafa tutarken çok sesli orkestraydı hayat.

Şimdi herkes kendini lafa tutuyor, enstrümantal hayat.

. Kendinden daha güçsüze gücünün yettiğini göstermek erkeklikse, "erkeklik öldü mü abiler?" diye sormanın anlamı yoktur. Öldü!

. Geçmişe iltica etmek için gözlerimi kapatmam yetiyor, kimseyle pazarlık etmem de gerekmiyor!