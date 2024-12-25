YENİ bir yıla girerken hayatınıza girip çıkan kötü insanları bile affedin. Affetmek içinizdeki kötü duygulardan arınmaktır, kendinizi çürütmenin önüne geçmektir. Sizin için zaten bir şey ifade etmeyen birini nefretle bile olsa yüreğinizde yaşatmanın ne anlamı var?

Oysa kalbinizdeki mezar dolduysa onu boşaltmanın bile huzuru var!

Sizdeki güzel duyguların varlığı affettiğiniz insanların yokluğuna armağan olsun!

***

Affetmek nefretin karanlığından arınmak, beyaz bir at üzerinde huzura koşmaktır. Bir şeylerden kaçmak değil, kalbinizde iyiliklere güzelliklere yer açmaktır. İnsanın hamuru sevgiyse bu nefret çamurundan kurtulmaktır.

Hayat sessiz fısıltılar yollar duymak isteyene, "bizim" diye "bu topraklar bu güneş bu su." Yeter artık bitsin alamadığınız hınç, bu nefret duygusu!

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Affetmek büyüklüktür, küçük insanlar bunu anlamasa da!

Onlarla uğraşırken yakalayamadan kaçırdığınız günlerin farkına varmaktır. Sizi nefrete sürükleyen, içinizdeki sevgilerin kökünü kurutan bilinçaltı bildirilerini yakıp, huzur içinde yenisini yazmaktır. Her şeyden önemlisi size en büyük yanlışı yapanlara "bende kötülüğünün bile zerresi kalmayacak" demektir.

Hayatın safrasıdır kin!

Affedin rahat edin!

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Ben öyle yaptım, sırtımdan vuranları da düşmanlık edenleri de geçen hafta yüreğimde affettim. Bu af onları hayatıma yeniden buyur edeceğim anlamasına gelmesin sakın!

Sadece yüreğimi silkeledim, dökülen tozları da süpürdüm!

"Benden uzak olun" dedim "Allah'a yakın!"

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NOT: Çocuk tacizcileri, kadınları katledenler, sübyancılar, hırsızlar ve katiller bu yazıdaki öznenin dışındadır. Onların onurlu yüreklerde affedileceğini zannetmiyorum.

Kim ki onları affederse onlara benzeyeceklerini bilmelidir!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kendini sev.

Cam kenarına küçük lambalar koy.

Şemsiyeni yanına al.

Yaldızlı vitrinlere aldanma.

Biz gururla silerdik

Gözümüzdeki yaşı

Her akşam düşlerimiz

Yıldızlı dilek taşı



Kalbimizde yaşananlar

Dilimizdeki şarkıydı

Aynı kızı sevsek bile

Arkadaşımızın aşkıydı



Nerde ömrü çözüp çözüp

Bağladığımız geceler

Nerde o sırt sırta verip

Ağladığımız geceler



Gözyaşları boğarken

Sevdalı yastıkları

En güzel teselliydi

Arkadaş ıslıkları

Hakkı YALÇIN



Yürüyoruz yürümesine de ayağımızın altındaki yollar kayıyor!

Hollywood!

Amerikan film endüstrisinde bir gerçek vardır. Çekilen filmler önce halka izletilir ve büyük bir çoğunluk sonu mutsuzlukla biten filmleri kabullenmediği içindir ki, bazı filmlerin finalleri yeniden çekilir.

Mutlu son kaçınılmaz.

Kendi halkını filmlerde bile mutlu etmek üzerine kurulu Amerikan sistemi arada bir kendi yanlışlarını yansıtırlar da amaç göz boyamaktır.

Onların dünya haritası üzerinde 50 yıllık senaryoları vardır ve gerçekte dünya çocukları için kılını kıpırdatmazlar.

Meselenin öznesi; Amerikalı bir senatörün "yaya kaldırımında" bir Türk çocuğuna çarpıp öldürmesi halinde bütün dünya Amerikalı senatöre "geçmiş olsun" der ve otomobilindeki zararı hesaplar, kaldırımdaki Türk çocuğunun canını değil!

O yüzden bizler de Yeşilçam filmlerine tutkunuz, insanları zehirleyen ve her türlü ahlaksızlığı zihinlere enjekte eden Amerikan dizilerine değil!