HAFTA sonu A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Avrupa Şampiyonu olduğu İtalya maçında yerimde duramadım. Hiçbir spor branşımızda böylesine görkemli bir topluluk görmedik. Kadın yüreğinin spordaki eşsiz duruşuna saygılarımı sundum. Düşündüm de futbolun her türlü çirkefliğine mücevher muamelesi yapan yöneticiler varken, futbolda böyle bir zarafeti de bulamayız kaliteyi de! Başkalarını bilmem ama benim için voleybolcu kızlarımızın temiz elleri, futbolun kirli ayak oyunlarından bin kere kutsaldır.

Derbide Beşiktaş'ta olanlar Fenerbahçe'de yoktu, Fenerbahçe'de olmayanlar Beşiktaş'ta çoktu. Her şeyden önemlisi iki teknik adam arasında düşünce farkı vardı. O yüzden yenilgiye karşı hiçbir teori geliştirmeyen Fenerbahçe, sahaya yansıyan korkunun bedelini ödedi. Bazı futbolcuların adını satır başı yapmak gerekirse ilk sırayı Trossard alır. 'Böylesine klas bir adam ancak bu kadar efendi olabilir' notuyla birlikte.

Derbide Beşiktaş'ta olanlar Fenerbahçe'de yoktu, Fenerbahçe'de olmayanlar Beşiktaş'ta çoktu. Her şeyden önemlisi iki teknik adam arasında düşünce farkı vardı. O yüzden yenilgiye karşı hiçbir teori geliştirmeyen Fenerbahçe, sahaya yansıyan korkunun bedelini ödedi. Bazı futbolcuların adını satır başı yapmak gerekirse ilk sırayı Trossard alır. 'Böylesine klas bir adam ancak bu kadar efendi olabilir' notuyla birlikte.

Maçın bitiminde Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde arama yapılsa, çoğunda mücadele ruhu bulunmazdı. Yenilgiye karşı örgütlenmeyenler, sahaya yansıyan korkunun bedelini ödediler. Sorular cevap ararken, takıma enerji pompalayan forvet santralinde arıza da baş gösterirse, bir bakmışız dördüncü haftada Fenerbahçe ikinci yenilgisini almış, birileri de kendine geç kalmış!

Trabzonspor kendinde olanı nihayet ortaya çıkardı. Bu takım meçhule giden gemi değil, adresini bilen ve gerektiğinde fındık kabuğundan yaptığı gemiyle hedefe yürüyecek bir takım olmak zorunda. Bu güç onlarda mevcut ama yapılması gerekenleri de inkar edemeyiz.